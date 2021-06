Čtyři vojáci čelí obvinění z podílu na smrti afghánského vraha psovoda Procházky

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chystá podporu pro krajská města formou poukazů. Připraveno má 500 milionů korun, které budou k dispozici z nevyužitých prostředků z již uskutečněných programů pomoci v souvislosti s pandemií koronaviru. Města, která z vlastní iniciativy poukazy na podporu turismu vytvořila, je budou moci využít. Stejnou sumu, která do poukazů vloží sama města, jim přispěje stát. Vláda by měla program projednat příští týden. Šéfka MMR Klára Dostálová (za ANO) to dnes řekla novinářům.