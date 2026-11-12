Čtyři piva a panáky vodky. Policie ukázala škodu, kterou napáchal opilý řidič kamionu

Policie ve čtvrtek zveřejnila na svém facebookovém profilu video zachycující nehodu na dálnici D2, které vzbudilo značný zájem uživatelů sociální sítě. Záznam ukazuje řidiče, který při odbočování k čerpací stanici nezvládl řízení a narazil do sloupů veřejného osvětlení. Dechová zkouška u něj později prokázala více než dvě promile alkoholu.
Jak uvádí policie na svém webu, nehoda se stala koncem října krátce před 15:00 na 17. kilometru dálnice D2 ve směru na Brno. Řidič při odbočování k čerpací stanici postupně narazil do několika sloupů veřejného osvětlení. Jejich části po nárazu odletěly až do pole, kde naštěstí nikoho nezranily. Předběžně vyčíslená škoda přesahuje dva miliony korun.
Muž při následné kontrole nejprve tvrdil, že před jízdou nepil, a pozitivní výsledek dechové zkoušky vysvětloval užíváním léků. Policisté však v kabině vozidla našli načaté lahve s alkoholickými nápoji. První měření ukázalo 2,18 promile, opakovaná zkouška pak 2,19 promile alkoholu.
Řidič se poté přiznal, že před jízdou vypil přibližně dva litry dvanáctistupňového piva a několik panáků vodky. Nyní je podezřelý z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky.