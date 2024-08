Čtvrtina dětí hraje počítačové hry přes čtyři hodiny denně, rizikové jsou i sítě

Až čtvrtina dětí ve věku 11 až 15 let a 15 procent dospívajících hraje rizikově počítačové hry, tedy stráví u nich více než čtyři hodiny denně. Sociální sítě užívá rizikově až třicet procent dětí a téměř polovina dospívajících. Vyplývá to z vládní Zprávy o digitálních závislostech v České republice 2024.

O víkendech je čas strávený hraním her i čas na sociálních sítích přibližně dvakrát až třikrát delší. Zatímco výskyt rizikového hraní her je dvakrát až třikrát vyšší mezi chlapci a klesá s věkem, výskyt rizikového užívání sociálních sítí je vyšší u dívek a s věkem roste.

"Do kategorie závislosti na hraní her spadá podle různých screeningových škál odhadem pět až devět procent dětí a pět až třináct procent dospívajících. Do kategorie problematického užívání sociálních sítí spadá pět až třináct procent dětí a až čtyřiatřicet procent studentů ve věku patnáct až šestnáct let," uvedla vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová.

Nadměrné užívání digitálních technologií má podle Chomynové řadu negativních dopadů na jednotlivce i jejich okolí. Děti a dospívající v riziku digitálních závislostí uvádějí dva až šestkrát častěji než jejich vrstevníci zanedbávání volnočasových aktivit, problémy se spánkem nebo jídlem, problémy ve škole nebo dopady na čas trávený s kamarády a rodinou.

Dospělá populace tráví na internetu podle různých studií v běžný pracovní den v průměru 130 až 150 minut a o víkendu 160 až 190 minut denně, a to nejčastěji hraním digitálních her a na sociálních sítích. V kategorii rizika závislosti na internetu a digitálních technologiích se nachází čtyři až šest procent české populace ve věku patnáct a více let a jedno až dvě procenta spadají do kategorie vysokého rizika.

Nejvyšší podíl osob v riziku je ve věkové skupině patnáct až čtyřiadvacet let. Odhaduje se, že v Česku je přibližně 360 tisíc až 540 tisíc osob v riziku digitálních závislostí. Do kategorie vysokého rizika spadá odhadem 140 tisíc až 180 tisíc osob starších 15 let.

"Rostoucí počet osob v riziku digitálních závislostí představuje výzvu pro systém prevence a léčby závislostí. V oficiálních klasifikacích duševních poruch zatím internetová závislost není zařazena, což komplikuje sledování počtu osob, které se obracejí na léčbu a poradenské služby v souvislosti s nadužíváním digitálních technologií," dodala ředitelka odboru protidrogové politiky úřadu vlády Lucia Kiššová.

V Česku podle ní neexistují léčebné a poradenské služby zaměřené pouze na klienty s problémy spojenými s nadužíváním digitálních technologií. Lidé s těmito problémy mohou využívat sítě adiktologických služeb, které poskytují poradenství a péči všem klientům se závislostní poruchou. Adiktologická prevence zaměřená na děti a mládež zahrnuje prevenci digitálních závislostí a je součástí širšího rámce školské prevence rizikového chování. Na témata nelátkových závislostí, včetně nadužívání digitálních technologií, je ve školách zaměřeno šest procent školních preventivních programů.

