ČT začne jednat s radními o úhradě škody za nezákonné odvolání dozorčí komise

ČTK

Česká televize (ČT) začne v nejbližší době jednat o úhradě škody s deseti bývalými nebo současnými radními, kteří v roce 2020 nezákonné odvolali dozorčí komisi a ČT jim pak musela uhradit odškodné. Celková škoda se podle dřívějších informací blíží čtyřem milionům korun.

Jan Souček, Generální ředitel České televize
Česká televize začala za předchozího generálního ředitele Jana Součka (na snímku) po radních až čtyřmilionovou škodu vymáhat prostřednictvím předžalobní výzvy.Foto: Aktuálně
Impulsem k zahájení jednání s radními byl nedávný verdikt nejvyššího soudu k dovolání ČT, podle kterého rozhodnutí Rady České televize není výkonem státní moci (správy) a odpovědnou tak je Česká televize.

"Soud současně uvedl, že se v dané věci nejedná o omluvitelný právní omyl a nelze tady namítat absenci zavinění. V nejbližší době proto již přistoupíme k jednání s dotčenými členy Rady České televize o způsobu úhrady újmy, která České televizi vznikla," uvedl Konečný pro ČTK.

K úhradě škody vyzval radní na konci dubna hlasy opozice sněmovní mediální výbor. Výbor konstatoval, že podle rozsudku Nejvyššího správního soudu byla komise odvolána nezákonně, a tím televizi vznikla škoda asi čtyři miliony korun.

České televizi vznikla škoda, když musela vyplatit odškodnění odvolaným členům komise. Pro odvolání dozorčí komise kvůli výhradám k její práci hlasovalo v roce 2020 deset radních. Nejvyšší správní soud rozhodnutí rady později zrušil a pražský městský soud některým odvolaným členům komise přiznal náhradu škody. Česká televize začala za předchozího generálního ředitele Jana Součka po radních až čtyřmilionovou škodu vymáhat prostřednictvím předžalobní výzvy.

Do Rady ČT znovu kandidují Pavel Matocha, Roman Bradáč, Luboš Veselý a Jiří Šlégr, po kterých by měla ČT vymáhat škodu, kterou jí odvoláním komise způsobili. Další z tehdy hlasujících radních, Vladimír Karmazín, už byl do rady znovu zvolen. Pro návrh před šesti lety hlasovali i Hana Lipovská, Daniel Váňa, Jiří Kratochvíl, Jaroslav Maxmilián Kašparů a Pavel Kysilka.

Cruise ship MV Hondius with suspected hantavirus cases off Cape Verde port

