ČT už ví, které pořady bude rušit. Diváci přijdou i o oblíbenou pěveckou soutěž

Veřejnoprávní televize začne už příští rok propouštět zaměstnance. Plánované škrty se dotknou také některých pořadů. V prvním sledu to pocítí hlavně diváci dětského a zpravodajského kanálu. Kromě toho diváci ČT přijdou i o jednu oblíbenou pěveckou soutěž. Plán úspor kritizuje bývalý šéf ČT Jan Souček.
Vedení ČT plánuje uspořit už v příštím roce 350 milionů korun, což je v souladu s aktualizovanou podobu Radou ČT nedávno schválených dlouhodobých plánů veřejnoprávní televize. Generální ředitel ČT Hynek Chudárek se na zářijovém jednání radních nechal slyšet, že cílem jeho vedení je připravit Českou televizi na nejistotu dalšího financování bez skokového omezení veřejné služby.
A podle informací redakce Aktuálně.cz to odnesou tyto pořady: krimi týdeník Na stopě, portréty osobností nazvané Galerie Selfie nebo pořady pro děti Draci v hrnci a Šikulové.
Zrušeno bude také noční zpravodajství na ČT24, které se vysílá z Brna a Ostravy, obě studia přijdou i o natáčení pořadu Sama doma. A třeba regionální publicistika Z kraje stejně jako pořad o mediálním světě Newsroom se budou napříště vysílat jen jednou za měsíc.
Kromě toho se podle našich informací ČT už nebude účastnit pěvecké soutěže Eurovize. Redakce Aktuálně.cz oslovila tiskové oddělení ČT, zda nám mohou informaci potvrdit, ale ani po několikerém urgování jsme se reakce do úterního večera nedočkali. Informaci nicméně potvrdilo několik na sobě nezávislých zdrojů s tím, že finální podoba úspor v těchto dnech vzniká a není ještě definitivní.
Z toho, co je známo, si už lze ale o plánu udělat aspoň dílčí představu. A podle bývalého generálního ředitele ČT Jana Součka nedávají ohlášené úspory smysl z jakékoliv strany.
„Nešťastná role Rady ČT“
„Asi to nejpodstatnější se ukáže, když se zeptáte, proč to vlastně ČT dělá? Svoji nešťastnou roli v tom sehrává Rada ČT,“ říká Souček. S tím, že rada zadává televizi na veřejném slyšení úkoly, které by podle něj každá jiná příčetná instituce řešila jako krizové scénáře za zavřenými dveřmi.
„Když už ale televize řeší, co udělat, aby po avizovaném okrájení rozpočtu rychle nenarazila do zdi, neměla by symbolickou rýmu řešit ucpáním nosu tampony. ČT neohrožuje jen vládou podvázané financování,“ míní Souček. ČT podle něj dlouhodobě jede ve vyjetých kolejích, které adorují sledovanost klasického lineárního vysílání a znovu zavírají oči před tvrdou realitou extrémně se měnících návyků konzumentů televizního obsahu.
A co tím přesně myslí? „Jestli má něco televize předkládat, pak vizi své transformace z těžkopádné fabriky do lehké struktury publisher-broadcastera. Teprve z nové struktury by pak bylo logické odvozovat opravdu nepotřebné profese nebo generovat programové priority a preferované distribuční kanály,“ řekl Souček Aktuálně.cz.
„Když pominu tuto zjevnou provozní manažerskou slepotu, je z navržených programových škrtů zjevný taky už dávno známý způsob uvažování matadorů Kavčích hor,“ dodal bývalý šéf veřejnoprávní televize. Tím myslí fakt, že pražské vedení ČT hledá úspory hlavně v Brně a v Ostravě.
„Končetiny ořezané v regionálních studiích na Moravě tolik nebolí,“ glosuje Souček. A pokud jde o dětský kanál, upozorňuje, že premiérových cyklů pro něj už teď vznikalo pomálu. „Bude jich tedy ještě méně a obránci tradičních hodnot dostanou bambitku nabitou reprízami zahraničních pořadů.“
Souček se také pozastavuje nad tím, že Rada ČT zapomněla i na svoji nedávnou úzkostlivou péči o všechny aktuálně publicistické cykly. „A teď jí tedy už nevadí poloviční omezení jediné regionální kritické publicistiky Z kraje nebo úplná kastrace Newsroomu na měsíční přehled zajímavostí ve světě médií,“ podotýká Souček.
A za totální nepochopení smyslu i aktuální situace pak Souček považuje ukončení nočního kontinuálního vysílání ČT24. „Když pominu všechny ‚podprahové‘ efekty pro udržování potřebných profesních kompetencí v Brně a Ostravě pro situaci, kdy se extrémně zranitelné Kavčí hory stanou cílem hybridního útoku,“ říká. S tím, že absence nočního kontinuálního vysílání znamená rezignaci ČT na médium první volby v krizových situacích.
„Katastrofy ani válečné útoky se neptají,“ vysvětluje, „jestli je den anebo noc. Pro agresory je pak noc odedávna optimální čas pro dosahování svých cílů, mezi něž na předních pozicích pak patří zmatek, strach a panika,“ dodal Jan Souček.
Všechny navržené programové škrty včetně úspory na živém nočním proudu ČT24 se podle něj vyznačují jedním společným: „Jde o škrtání nicotných rozpočtových položek, zato však reprezentují velké chyby ve strategii.“
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