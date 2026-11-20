Česká televize se připravuje na úspory. Alespoň to vyplývá ze dvou smluv, které lze dohledat ve veřejném registru. Obsahem jsou si podobné. ČT požaduje od firmy LCG-360°Consulting analýzu personálních a technických kapacit. A pak analýzu všech interních a externích prostorů ČT.
Česká televize smlouvy odmítá komentovat. „Smlouvy, na které se ptáte, a jsou na nich postaveny vaše dotazy, jsou ve veřejném registru a neobsahují nic tajného. Chápeme váš zájem, ale výstupy vyplývající z těchto smluv, které požadujete, jsou pro vnitřní potřebu. Více se k nim vyjadřovat nebudeme a podrobnosti komunikovat nechceme,“ uvedl pro Aktuálně.cz tiskový mluvčí ČT Michal Pleskot.
Oba dokumenty jsou za ČT podepsány generálním ředitelem Hynkem Chudárkem. O firmě LCG-360°Consulting jsme již psali. Jejím majitelem je František Lambert, který kdysi – konkrétně v letech 2003 až 2007 – v České televizi působil. Opustit ji ale musel kvůli tomu, že se na něj provalilo jeho členství v Lidových milicích před rokem 1989.
„Poskytování nezávislého prověřování interních procesů, postupů a vnitřních řídicích dokumentací s cílem posoudit jejich účinnost, spolehlivost a soulad s platnými předpisy.“ To je předmět rámcové dohody na poradenské služby za tři miliony korun, o které jsme psali již před sedmi měsíci.
Podle našich zjištění ale ČT s firmou Františka Lamberta podepsala další dvě smlouvy. První je za 840 tisíc a termín plnění byl 30. září 2026. Druhá je za 720 tisíc a termín plnění je 30. března příštího roku. V první ČT požaduje analýzu personálních a technických kapacit, ve druhé analýzu všech interních a externích prostorů ČT.
V zásadě lze oba dokumenty chápat tak, že jde o součást přípravy vedení ČT na úspory, které bude muset nejspíš podstoupit kvůli zákonu, který již prošel v prvním čtení dolní komory a který počítá se škrty v rozpočtu ČT ve výši patnácti procent.
Vedení ČT jsme položili dvě otázky: 1. Co vyplynulo z první smlouvy, jejíž plnění bylo na konci září? Jaké jsou její závěry a doporučení? 2. Pokud jde o druhou smlouvu, jejíž plnění bude na konci března příštího roku, co je cílem a plánem ČT?
Druhá smlouva vyložené vybízí k úvaze, zda se ČT nepřipravuje na nějaký způsob optimalizace budov a studií, což by v praxi mohlo znamená dvojí: Česká televize se chystá v rámci úspor některé budovy pronajmout. Anebo dokonce prodat.
V první smlouvě ČT požaduje analýzu využívání interních personálních a technických kapacit při výrobě pořadů ČT včetně doporučení jejich optimalizace a doporučení případných úprav procesů. Tato doporučení budou využita při tvorbě strategie správy interních kapacit.
„Cílem této zakázky je připravit podklady pro strategické rozhodnutí vedení ČT o tom, jaký rozsah interních personálních a technických výrobních kapacit má ekonomický smysl udržovat nebo do nich dále investovat (jde o technické kapacity, ale také o výrobní prostředky scéniky nebo fundusu ČT),“ píše se dále v dokumentu.
A dále: „Tato analýza a její výstupy budou dále jedním z podkladů pro strategické rozhodnutí o tom, jaký podíl výroby má být realizován vlastními kapacitami, koprodukcí a zakázkovou výrobou. V potaz budou brána hlediska účelnosti, hospodárnosti a efektivnosti, vývoj na audiovizuálním trhu a další relevantní hlediska.“
Předmětem této analýzy má být veškerá výroba (mimo výroby zpravodajství) a související personální a technické kapacity v Praze i v televizních studiích Brno a Ostrava.
Druhá smlouva je formulována obdobně – jen s tím rozdílem, že se týká využívání všech interních a externích prostorů České televize, včetně doporučení jejich optimalizace a úprav.
„Předmětem této analýzy budou všechny prostory České televize v Praze, včetně externích prostorů v televizním studiu Brno, televizním studiu Ostrava, krajských redakcích a dalších externích prostorech,“ zní záhlaví dokumentu
Cílem této zakázky je připravit podklady pro strategické rozhodnutí vedení České televize, jak optimalizovat, zmenšit a upravit stávající interní a externí prostory České televize. „Analýza musí obsahovat návrh, jak uvolněné prostory využít. Cílem by mělo být snížení nákladů na jejich údržbu.“
A nakonec se i tady stejně jako u první smlouvy píše, že výstupy této analýzy budou podkladem pro strategické rozhodnuti, jak řešit budoucí velikost prostorů využívaných Českou televizí.
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