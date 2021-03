Statistici pozastavili on-line sčítání lidu. Není jasné, jak dlouho výpadek potrvá

Český statistický úřad v sobotu ráno pozastavil elektronický cenzus. Důvodem je přetížení systému. On-line formulář nešlo vyplnit již od brzkého rána. Údaje ze sčítacích formulářů, jež lidé do té doby vyplnili, nejsou podle ČSÚ ohroženy.

Předseda úřadu Marek Rojíček ale serveru iROZHLAS.cz řekl, že pokud systém lidem přestal fungovat během vyplňování informací, bude nutné údaje zadat znovu.

Sčítání začalo oficiálně o půlnoci v noci na sobotu. Během dvou týdnů by měli lidé údaje o bydlení, domácnosti či vzdělání odeslat elektronicky. Podle Rojíčka zaznamenal úřad první problémy okolo 6:00 ráno, ještě předtím stihli lidé odeslat několik tisíc formulářů. Úřad systém pozastavil v 8:15.

"Z preventivních důvodů jsme přikročili k uzavření formuláře do chvíle, než situaci důsledně vyhodnotíme a podnikneme kroky nutné k dalšímu bezpečnému provozu. Příčiny se analyzují a na zprovoznění se pracuje," uvedla na internetových stránkách ČSÚ mluvčí projektu Sčítání 2021 Jolana Voldánová.

Rojíček serveru i Rozhlas.cz řekl, že formulář se během vyplňování nezálohuje, uložen je až po odeslání. Lidé, kteří informace zadávali a nestihli formulář odeslat, tak budou muset údaje zadávat znovu. "Pouze pokud si občané v průběhu vyplňování formuláře uložili pod heslem, tak by se potom k němu mohli vrátit," vysvětlil webu Rojíček.

Šéf úřadu nechtěl spekulovat o tom, jak dlouho výpadek potrvá. "Ale jakmile bude systém zprovozněn, určitě dáme vědět a dáme informaci občanům," uvedl. Dodal, že data z formulářů se ukládají na zabezpečených serverech a nehrozí, že by se k nim někdo dostal.

Přihlašování nefunguje

Do služby není možné se přihlásit ani jedním z možných způsobů. Do elektronického formuláře by se lidé měli přihlásit číslem občanského průkazu či pasu, přes bankovní nebo elektronickou identitu či přes datovou schránku.

Formulář má být možné vyplnit na webu, nebo v mobilní aplikaci Sčítání21. Ti, kteří se nesečtou on-line, budou od 17. dubna do 11. května vypisovat papírové tiskopisy. Dostanou je na většině pošt nebo od sčítacích komisařů. Náklady na letošní sčítání včetně přípravy a vyhodnocení mají podle dřívějších informací dosáhnout 2,23 miliardy korun.

Sčítání se koná každých deset let. V ČR je povinné pro všechny obyvatele. Týká se i cizinců. Údaje musí odeslat také Češi, kteří žijí v zahraničí, ale mají v Česku trvalý pobyt.

Lidé by při vyplňování dotazníků měli moci zapsat údaje i za další členy domácnosti a jiné blízké. Údaje o bytu se zapisují za celou domácnost. Dotazy se týkají výměry, počtu místností či patra. Statistici zjišťují, zda má bydlení plynovou přípojku či kuchyň, nebo kuchyňský kout.

V části o osobách se zadává obvyklé bydliště i bydliště po narození, zaměstnání, škola či dojíždění. Právě práci a vzdělávání ovlivnila nařízená omezení kvůli epidemii. Podle ČSÚ by se do kolonek měl zapsat obvyklý stav, ne dočasné změny kvůli nynější uzávěře země. Formulář obsahuje také dotaz na víru a národnost, odpověď není povinná.

Elektronický dotazník je vedle češtiny i v angličtině, němčině, polštině, ruštině, romštině, ukrajinštině a vietnamštině. Papírové tiskopisy jsou jen v češtině, je k nim ale možné dostat překlad. Dotazy v češtině, angličtině a ruštině zodpoví pracovníci na linkách 840 30 40 50 a 253 253 683. K dispozici je i chatbot či chat s operátorem.