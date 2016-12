ANO zůstává ve vedení, ČSSD mírně posílila. TOP 09 by se do sněmovny dostala jen těsně

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

S bezmála 30 procenty hlasů by nyní volby vyhrálo hnutí ANO v čele s Andrejem Babišem, uvádí průzkum agentury STEM. Na druhém místě by skončila ČSSD s 16 procenty, která si tak od října o dvě procenta polepšila. TOP 09 by se do Poslanecké sněmovny dostala jen těsně s 5,2 procenta. K volbám by v prosinci podle odhadu přišlo 54 procent lidí.

Praha – Sněmovní volby by v prosinci vyhrálo hnutí ANO s 29,7 procenta hlasů, druhá ČSSD proti říjnu posílila na 16,3 procenta. Podle zveřejněného volebního modelu STEM by se do sněmovny dostali také komunisté, ODS, lidovci a TOP 09, která zůstává těsně nad pětiprocentní hranicí volitelnosti. Pod ni kleslo hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), přiblížilo se k ní hnutí STAN.

Podpora ANO zůstala v prosinci stejná jako v říjnu těsně po krajských a senátních volbách, sociální demokracii se na 16,3 procenta zvýšila o téměř dva procentní body. "ČSSD zaostává za ANO o 13 procentních bodů. Po volbách částečně zotavila, stojí však před úkolem upevnit motivaci svých příznivců," uvedli autoři průzkumu.

O necelý procentní bod na 13,8 procenta se snížila podpora KSČM, o 1,5 bodu na 7,5 procenta klesla občanským demokratům. Mírně ze 6,7 na 6,9 procenta si polepšili lidovci.

"Zdá se, že v povědomí lidí se osamostatňuje hnutí STAN, což nechává TOP 09 těsně nad hranicí volitelnosti," uvedli autoři průzkumu. Podpora STAN se proti říjnu víc než zdvojnásobila na 4,1 procenta, TOP 09 by volilo 5,2 procenta lidí, tedy téměř stejně jako před dvěma měsíci. Na tomto čísle se přitom podílejí potenciální hlasy pro samotnou stranu i pro kombinaci uvedenou jako TOP 09 a STAN.

SPD Tomia Okamury by se v prosinci do dolní komory Parlamentu nedostala, když by si ji vybralo 4,7 procenta voličů. V říjnu to bylo 5,2 procenta.

Prosincový model je postaven na předpokladu volební účasti zhruba 54 procent lidí.

autor: ČTK