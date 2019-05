ČSSD navrhne zvýšit rodičovskou všem. Na částku ale bude mít vliv věk dítěte

ČSSD vládě 20. května navrhne, aby zvýšený rodičovský příspěvek dostaly všechny rodiny, které budou mít k 1. lednu 2020 na rodičovskou nárok. Budou ho čerpat podle věku dítěte, důležité také bude nastavení rodičovského příspěvku. Novinářům to v neděli řekla ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Příspěvek se podle ní zvýší o 80 tisíc na 300 tisíc korun. Větší šanci na maximální vyčerpání příspěvku budou mít podle Maláčové rodiny s mladším dítětem. Sociální demokracie původně požadovala zvýšení příspěvku pro všechny, kteří rodičovskou čerpají. Nový návrh Maláčová označila za ústupek.

Špičky ANO a ČSSD v březnu ohlásily dohodu na zvýšení příspěvku na 300 tisíc korun z 220 tisíc korun pro nově narozené děti. Po kritice však obě koaliční strany chtějí přidat i těm, kdo budou příspěvek dostávat v době, kdy opatření začne platit. Ke konkrétní podobě strany dosud nedospěly.

Už máme jako @CSSD dost nejistoty, koho se bude týkat navýšení rodičovské. Hrozí, že se nezvýší nikomu. Proto 20. května @JMalacova vládě předloží návrh, který rodičovský příspěvek od 1. 1. 2020 zvýší z 220 tisíc na 300 tisíc korun. — Jan Hamáček (@jhamacek) May 12, 2019

"Po dlouhých debatách sociální demokracie přichází s návrhem, aby byl navýšen rodičovský příspěvek všem rodinám, které k 1. lednu 2020 čerpají rodičovský příspěvek. Aby dostaly šanci ji vyčerpat, budou rozhodující dva faktory, a to věk dítěte a také nastavení rodičovského příspěvku, ten takzvaný denní vyměřovací základ," řekla Maláčová. Dodala, že čím mladší dítě rodina má, tím větší šanci vyčerpat navýšený příspěvek bude mít.

Maláčová už v pondělí řekla, že koalice má nejvyšší čas na to, aby nalezla na podobě zvýšení rodičovského příspěvku dohodu. Jinak podle ní nebude jistota, že se opatření podaří prosadit včas bez zrychleného legislativního procesu ve sněmovně.

Buď děti, nebo banky

Podobně se dnes vyjádřil v České televizi i předseda ČSSD a místopředseda vlády Jan Hamáček. "Ten čas utíká a pokud máme naplnit náš slib, že navýšíme rodičovský příspěvek na 300 tisíc, tak ta legislativa se musí spustit," řekl.

Předseda vlády Andrej Babiš (ANO) podle něj chtěl o tématu diskutovat při vyjednávání o státním rozpočtu. "Bojíme se toho, že to může být do jisté míry zdržovací taktika, aby se najednou v létě ukázalo, že už jsme to nestihli," poznamenal.

Peníze na zvýšení příspěvku by podle něj mohly být nalezeny díky zavedení sektorové bankovní daně. "Hnutí ANO si musí vybrat, buď děti, nebo banky," poznamenal místopředseda vlády. Babiš jako alternativu k sektorové dani navrhuje vytvoření investičního fondu ze zisků bank.

Zvýšení rodičovské slíbila Babišova vláda v programovém prohlášení. Podle původního záměru koaličních stran se měla dávka zvednout letos od pololetí o 40 tisíc korun a o zbytek pak do konce volebního období. V listopadu ale koalice oznámila, že rodičovskou zvýší rovnou o 80 tisíc korun od roku 2020, a to všem. V březnu se ale kvůli zpomalování ekonomiky a úsporám v rozpočtu dohodla na tom, že by víc měli dostat od ledna jen rodiče novorozenců.

Tuto variantu Maláčová označila za "úspornou, ale ne spravedlivou". Nejlogičtější by podle ní bylo přidat všem rodičům s nejmladším dítětem do čtyř let. Koncem března řekla, že má připraveny ještě dvě záložní varianty.

Dohoda vládních stran vyvolala mezi rodiči nevoli a vzniklo několik iniciativ včetně facebookové skupiny Chceme spravedlivý rodičovský příspěvek! Babiš zástupcům rodičů řekl, že za nejvhodnější považuje zvýšení dávky všem, kteří ji budou zrovna dostávat.