Sjezd ČSSD potvrdil odmítnutí Babiše. A do vedení strany zvolil místopředsedy Foldynu a Netolického

Sociální demokraté mají po sobotním celostátním sjezdu v Hradci Králové nové vedení. Zvolili na něm čtyři z pěti řadových místopředsedů. Potvrdili i předchozí rozhodnutí svého vyjednávacího týmu přerušit jednání s hnutím ANO a odejít do sněmovní opozice.

Praha - Sociální demokracie dokončila obnovu svého vedení. Po sedmitýdenní pauze od prvního dne mimořádného sjezdu delegáti v sobotu v Hradci Králové dovolili čtyři z pěti řadových místopředsedů partaje.

Ze sedmnácti kandidátů uspěl hejtman Královéhradeckého kraje Martin Netolický, poslanec Jaroslav Foldyna a radní kraje Vysočina Jana Fialová, které delegáti zvolili hned v prvním kole. Ve druhém pak funkci místopředsedy získal poslanec a bývalý brněnský primátor Roman Onderka. Pátého člena grémia se zvolit nepodařilo, dodatečně ho tak vybere Ústřední výkonný výbor strany.

Delegáti sjezdu také s konečnou platností potvrdili, že pro ČSSD skončila jednání o vládní spolupráci s hnutím ANO a strana definitivně odchází do opozice. "Nebude to jednoduché, ale práce během vyjednávání nebyla marná. Podařilo se nám ujasnit si naše priority, což bude do budoucna naše munice, zejména v poslanecké sněmovně," řekl předseda strany Jan Hamáček s tím, že zmíněné priority hodlají poslanci ČSSD přetavit v návrhy zákonů.

Během sjezdu delegáti postup, který předseda a místopředseda strany zvolili během koaličního vyjednávání s hnutím ANO, ocenili. "Před sedmi týdny jsem v tomto sále měl pocit, že byste to nemuseli zvládnout. A nyní říkám: blahopřeji. Ukázali jste, že umíte pracovat společně a že umíte prosazovat témata, která jsou pro nás důležitá," souhlasil host sjezdu, šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Různé proudy ve straně

Stejně jako v případě předsednické volby se delegáti i na úrovni místopředsedů rozhodli, že do vedení zvolí zástupce různých názorových proudů ve straně. Jaroslav Foldyna jako zástupce levicového křídla s důrazem na národní podtext má, stejně jako první místopředseda Jiří Zimola, blízko k prezidentu Miloši Zemanovi. Martin Netolický zase reprezentuje "demokratičtější" proud, který souzní s umírněnou politikou nového předsedy Jana Hamáčka.

Ten ale "barevnost" nového vedení ocenil. "Jsem za to rád rád. Měli bychom spolu diskutovat a nikoho netlačit do kouta. Věřím, že to bude ku prospěchu ČSSD," dodal Hamáček.

Také podle Netolického se nové vedení strany dokáže vypořádat s tím, že jednotliví místopředsedové se názorově rozcházejí. Dokonce to považuje za výhodu. "Předcházející vedení mělo jeden problém. Všichni měli jeden názor a to vede k tomu, že jste přesvědčeni, že děláte něco dobře, protože slyšíte jen potlesk. A pak se divíte, že volby dopadly výsledkem 7,5 procenta hlasů voličů," upozornil hejtman.

To, že se do čela strany probojoval, samotného Foldynu zaskočilo. "Je to velká odpovědnost a velké riziko, ještě mi to bere dech," reagoval na své zvolení. Hlasy získal i díky projevu, ve kterém říkal, že ČSSD ztratila voliče, když některé z nich označovala za "xenofoby, nacionalisty a fašisty". Podle ústeckého poslance však jde o vlastence, běžné pracující. "Tatínky od soustruhu a maminky od dvou dětí. Ty nějaká multikultura a gender nezajímá," uvedl Foldyna.

Podle něj tradičním a konfekčním politikům hrozí zánik, protože nedokáží voliče zaujmout. I vedení sociální demokracie by se proto podle něj mělo změnit, hlavně by mělo mluvit srozumitelně a neužívat "političtinu". "My jsme vždy hledali východiska přijímáním kompromisů na úkor toho, za čím jsme měli stát. A to nám lidi neodpustí, Je možné někdy i prohrát, ale musíme udržet tvář," dodal poslanec.

Úkoly pro nového předsedu

Už na konci února února sociální demokraté do svého čela vybrali nového předsedu, Bohuslava Sobotku vystřídal místopředseda poslanecké sněmovny Jan Hamáček. Jeho pravou rukou se pak stal bývalý jihočeský hejtman Jiří Zimola, který reprezentuje "rebelské" křídlo ve straně, které má blízko k prezidentu Miloši Zemanovi.

Úkol šestičlenného nejvyššího vedení strany nebude snadný. Jejich ambicí musí být po drtivé porážce v podzimních volbách na hlavu poraženou sociální demokracii znovu vzkřísit. Podle nového místopředsedy Netolického bývalé vedení strany nedokázalo názory regionů vždy vyslechnout. To se teď prý musí změnit.

"Sociální demokracie vždy byla regionální strana a my bychom měli klást větší důraz na regiony. Ukazuje se, že Andrej Babiš by nejraději všechno srovnal a podřídil centrální vládě," varoval hejtman s tím, že Babiš ani pořádně neví, proč kraje vznikly a co dělají. "Budu se tedy snažit i osvětu jejich práce, protože existují osmnáct let a za tu dobu udělaly mnoho, a je smutné, že čtvrtý nejvyšší ústavní činitel neví, co vlastně dělají. My jsme tu od toho, abychom hájili venkov a obce a města," dodal Netolický.

Zmatky a nekázeň

Sjezd tentokrát provázely zmatky i nekázeň delegátů. Předsedající schůzi opakovaně museli vyzývat hlučící sál ke ztišení.

"Jste delegáti, ne nějaká sebranka", zaznělo mimo jiné. Stovka pozvaných delegátů do Hradce Králové vůbec nedorazila. Projevilo se to zejména při hlasování o změně stranických stanov, pro kterou je potřeba podpory tří pětin všech delegovaných členů.

"Nejste připravení, nikdo pořádně neví, o čem se hlasuje. Systém, který jste zvolili pro hlasování, se používá na studentských kolejích při výběru oběda," rozčiloval se jeden z delegátů. Další z nich přiznala, že ji v průběhu hlasování přestalo fungovat hlasovací zařízení. "Šla jsem ho vrátit, ale nové jsem už nedostala," řekla na mikrofon kolegům v sále. Hlasování přesto zpochybněno nebylo.

Situaci ostře zkritizoval Netolický. "Právě jsme ukázali, jak to myslíme s modernizací ČSSD. Sejděme se znovu a upravme stanovy příště, v sále chybí přes sto delegátů, znemožňujeme se před celou veřejností," dodal Netolický. Další den sjezdu ale nakonec přes delegáty neprošel a jubilejní 40. celostátní setkání ČSSD tak definitivně skončilo.

