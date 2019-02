Decimace á la římské legie. ČSSD a odbory odmítají snížit počet státních zaměstnanců

K decimaci ve stylu římských legií přirovnal záměr ministryně financí Aleny Schillerové snížit příští rok počet státních zaměstnanců o deset procent šéf sněmovního klubu vládní ČSSD Jan Chvojka. Na tiskové konferenci uvedl, že sociální demokraté ctí potřebu šetřit státní pokladnu, změny ale musejí být systémové, citlivé a ohleduplné k fungování státu. ČSSD se na tom shodla s předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů Josefem Středulou, který poprvé za pět let ve funkci navštívil jednání klubu sociálních demokratů.

"Nedostatek financí je třeba řešit, ale není možné to dělat plošně jako decimaci á la římské legie," uvedl Chvojka. ČSSD podle něj odmítá slepé snižování počtu zaměstnanců.

Sociální demokraté budou mít v tomto případě i podporu komunistů. Předseda jejich poslaneckého klubu Pavel Kováčik totiž také oznámil, že KSČM s plánem propustit plošně deset procent zaměstnanců nesouhlasí.

Vůbec poprvé se schůze poslaneckého klubu ČSSD účastnil i předseda Českomoravská konfederace odborových svazů Josef Středula. Tomu vadí, že jsou požadované úspory na zaměstnancích nenaplánované a nepromyšlené. Podle něj by ANO mělo vědět, co chce, kam požadavky směřují a jak se to dá celé udělat a ne zveřejnit jen holou číslovku.

"Ta číslovka v tomto případě může znamenat snížení obsluhy státu ve věcech, které jsou dané zákonem. Možná by mohl někdo přijít s tím, že se o deset procent sníží počet poslanců či senátorů. Když plošně - tak plošně. Jen tím dokresluji absurditu toho, jak se k tomu přistupuje," dodal odborový předák.

Schillerová chce analýzy z jednotlivých ministerstev

Schillerová navrhla snížení počtu státních zaměstnanců o deset procent v rámci debaty o rozpočtu na příští rok, kdy stát počítá s nižším tempem růstu než dosud. Snižování se nebude týkat ozbrojených složek, pedagogů a nepedagogických pracovníků, řekla v pátek po jednání koaliční rady. Resorty jí mají do konce měsíce přinést analýzu vývoje zaměstnanců a to jak na úřadech, tak v příspěvkových organizacích a návrhy změn.

Pondělní Hospodářské noviny uvedly, že Schillerová přišla s návrhem snížit výdaje o 25 miliard korun, schodek rozpočtu plánuje zachovat na 40 miliardách korun.

S výrazným snížením výdajů podle deníku počítá návrh například u ministerstva pro místní rozvoj, a to z původních pěti na 2,8 miliardy korun. Ministerstvo dopravy by mohlo přijít až o 9,5 miliardy korun, ministerstvo zemědělství o více než pět miliard, ministerstvo životního prostředí o 3,2 miliardy a například ministerstvo kultury o 2,3 miliardy korun. Naopak polepšit by si mohla kancelář prezidenta nebo ministerstvo práce a sociálních věcí.

Z výročních zpráv informačního systému o průměrném výdělku ministerstva práce vyplývá, že v roce 2017 plat z veřejných rozpočtů pobíralo 634 700 lidí. Je to nejvíc za posledních sedm let. Počet znovu roste od roku 2014, v letech po ekonomické krizi byl nižší. Proti roku 2011 ubylo pracovníků ve zdravotních a sociálních službách, naopak přibylo ve veřejné správě.

Některé opoziční strany růst počtu zaměstnanců kritizují. Podle nich státní správa efektivnější není. Poukazují i na chybějící digitalizaci a elektronizaci.

Loni ve třetím čtvrtletí pracovalo ve veřejném sektoru na 670 400 lidí. Podle výroční zprávy v loňském červenci až září ve veřejné správě, obraně a sociálním zabezpečení pracovalo 273 400 lidí. Ve vzdělávání působilo 210 700 osob a ve zdravotní a sociální péči 140 100. Kultuře a ostatním činnostem se věnovalo 46 300 pracovníků. Mediánový plat ve veřejné sféře loni dosáhl 32 799 korun. Meziročně se tak zvedl o třináct procent.