Český rozhlas Brno hledá nového šéfa, kandidát do Senátu Ostrý se vrátit nemůže

Ostrému skončí mandát ředitele studia až koncem září, ale kvůli své kandidatuře čerpá od konce července řádnou dovolenou a neplacené volno.

Praha/Brno - Český rozhlas (ČRo) vyhlásil výběrové řízení na ředitele či ředitelku brněnského a zlínského studia. Návrat nynějšího šéfa obou studií Jaromíra Ostrého, který v podzimních volbách kandiduje do Senátu jako nezávislý za hnutí ANO, si ČRo neumí představit. Informoval o tom ředitel komunikace rozhlasu Jiří Hošna. Ostrému skončí mandát ředitele studia až koncem září, ale kvůli své kandidatuře čerpá od konce července řádnou dovolenou a neplacené volno.

Ostrý v červenci po oznámení kandidatury uvedl, že bude do konce svého mandátu ředitele studia na dovolené, aby nebyl nařčen z toho, že ovlivňuje vysílání rozhlasu jako kandidát nejsilnější vládní strany. Počítal ale s tím, že se do rozhlasu vrátí, pokud by nebyl do Senátu zvolen. "V případě neúspěchu mi nic nebrání se vrátit," řekl tehdy. ČRo však jeho návrat neočekává. "Návrat Jaromíra Ostrého po jeho kandidatuře do Senátu si neumíme představit," uvedl Hošna.

"Je to přirozený vývoj mého rozhodnutí kandidovat do Senátu. Věřím, že vedení Českého rozhlasu vybere člověka, který je rozhlasákem tělem i duší. Rozhlas je krásná, ale taky těžká disciplína," napsal Ostrý v reakci na vyhlášení výběrového řízení.

Rozhlas nyní zveřejnil na svém webu informaci o výběrovém řízení na ředitele nebo ředitelku studií v Brně a Zlíně. Pohovory s uchazeči se uskuteční 23. a 25. října. Nejpozději do konce října pak bude podle rozhlasu znám vítěz tendru a nový ředitel má nastoupit 1. listopadu. Zatím je pověřen vedením brněnského studia Jiří Kokmotos.

Ostrý chce jako nezávislý kandidát v případě úspěchu ve volbách řešit v Senátu především pozici veřejnoprávních médií v době, kdy se ocitají pod silným tlakem některých politiků.