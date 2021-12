Čína trestá politiky, kteří "nezvládají koronavirus". Teď to odnesli ve městě Si-an

New York výrazně omezí kapacitu letošního silvestrovského večírku na náměstí Times Square. Ve čtvrtek to oznámil starosta New Yorku Bill de Blasio. Krok zdůvodnil prudkým nárůstem počtu případů koronaviru v souvislosti s velmi nakažlivou variantou omikron, píše agentura Reuters. Koronavirus na newyorské oslavy příchodu nového roku vrhá stín již druhý rok v řadě. Na přelomu loňského a letošního roku ve Spojených státech vrcholila silná zimní vlna epidemie, a žádný velkolepý večírek se proto na Times Square nekonal. V předpandemických letech však tuto rušnou manhattanskou křižovatku plnily davy (snímek je z roku 2019).