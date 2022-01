V pátek přibylo 6666 nových případů covidu, podobně jako ve čtvrtek

Část italských lékařů považuje za výsměch pokutu 100 eur (zhruba 2500 korun), která hrozím lidem ve věku nad 50 let, již se nenechají naočkovat proti covidu-19. Informoval o tom deník Corriere della Sera. Lékaři poukazují, že postih je výrazně mírnější než v dalších zemích, které zavedly povinné očkování. V Evropě to jsou například Rakousko nebo Řecko. Přísnější postih ale v Itálii čeká lidi, kteří poruší povinnost se nechat naočkovat a chodí do práce.

Ve středu italská vláda zavedla povinné očkování proti covidu-19 pro obyvatele ve věku 50 let a více. Od prvního února začnou tuto povinnost úřady vymáhat jednorázovou sankcí, která činní 100 eur. Od 15. února lidé starší 50 let nebudou smět chodit do práce, pokud nejsou naočkovaní nebo nedávno neprodělali covid-19.