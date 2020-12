Covid v otázkách a odpovědích: Máme už nejhorší za sebou? Kde se testovat či očkovat?

V souvislosti s epidemií koronaviru se objevují stále nové informace, často velmi různorodé, takže pro lidi je s každým dnem složitější se v nich orientovat. Deník Aktuálně.cz proto připravil co nejsrozumitelnější přehled toho nejpodstatnějšího v podobě otázek a odpovědí.

1. Jaká je nyní situace, jsme z nejhoršího venku?

Situace není dobrá a odborníci očekávají, že se nyní bude spíše zhoršovat. Předpovědi z minulých týdnů, že bude znovu přibývat nakažených i hospitalizovaných, se naplňují. Protiepidemický systém PES, který je důležitým vodítkem pro míru závažnosti situace, ukázal v pátek 18. prosince nejrizikovější, tedy pátý stupeň. Opatření se od pátku zpřísnila na čtvrtý stupeň, avšak s řadou výjimek - otevřené zůstaly například obchody a služby. Naopak musely zavřít restaurace.

Jen za čtvrtek bylo nově diagnostikovaných 7590 nakažených, což je třetí nejvyšší počet od 12. listopadu. V nemocnicích leží s covidem 4700 pacientů a na jednotkách intenzivní péče je jich šest stovek. Počet zemřelých na covid překročil před pár dny hranici 10 tisíc. Týdenní průměr pozitivity už 15. den v řadě stoupá, blíží se čtvrtině všech testovaných.

2. Co se nyní děje nejdůležitějšího?

Dalo by se říci, že nyní bojuje Česko na třech hlavních frontách. Ta první se týká toho, jak moc se podaří posledními opatřeními omezit pohyb lidí a tím také riziko dalšího šíření, nárůstu počtu nakažených, hospitalizovaných a mrtvých. Druhá "fronta" se týká testování antigenními testy, které začalo ve středu a potrvá až do poloviny ledna. Jak dobře či špatně Česko toto testování zvládne, může výrazně ovlivnit podobu dalšího šíření covidu. Například ve čtvrtek podstoupilo tento test téměř 11 tisíc lidí.

Třetí "fronta" zatím ještě otevřena nebyla, ale velmi se o ní debatuje. Týká se očkování, ve které se vkládají naděje, že může šíření epidemie zásadně omezit. Premiér Andrej Babiš slibuje, že vše na očkování bude připraveno a začne stejně jako v jiných zemích Evropské unie ještě letos. Mnozí odborníci i opoziční politici ale upozorňují, že Česko není dostatečně připraveno, aby proočkovalo všechny zájemce pokud možno v co nejkratším čase - tedy během několika měsíců.

3. Jaká omezení teď platí?

Nejvýraznější omezení se týká volného pohybu osob na území celé České republiky od 23.00 hodin do 4.59 hodin. Existují výjimky, které jsou vyjmenované v usnesení vlády ze 14. prosince.

Pokud jde o obchody, deník Aktuálně.cz už informoval, co a kdy bude otevřeno. Oproti dřívějším zákazům tentokrát mohou být otevřeny obchody také v neděli. Je také možné, že mnozí organizátoři uspořádají vánoční trhy. Vláda sice trhy nedoporučila, ale ani nezakázala. Povolený je také prodej kaprů nebo vánočních stromků.

"Hromadných" akcí se může účastnit maximálně 6 osob, kdo je venku, měl by si dát pozor na zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti. Zcela uzavřeny jsou ubytovací služby, stejně jako bazény, sauny a wellness s výjimkou poskytování zdravotních služeb. Zavřeny jsou také divadla, kina, galerie, muzea, hrady, zámky a památky, výjimku mají jen výstavy se zahraničními výpůjčkami a s prodejem uměleckých děl. Restaurace mohou mít otevřené pouze výdejní okénko.

Za zmínku stojí ještě kostely, protože zejména před Vánocemi a během nich je navštěvuje mnohem víc lidí než po zbytek roku. Kostely jsou otevřeny, ale uvnitř mohou lidé obsadit jen 20 procent míst k sezení. Po prosbách ministra zahraničí Tomáše Petříčka kývl ministr zdravotnictví na půlnoční mše o Štědrém dnu, ale pozor - půlnoční mše, které někde věřící pořádávají na přelomu starého a nového roku, možné nebudou. Na silvestra platí zákaz vycházení rovněž od 23. hodin do 5. rána. Důvodem je obava vlády, že by se lidé ve velkých počtech setkávali, a covid se tak dál šířil.

4. Co by měli nyní lidé dělat?

Zvláště v období svátků a přelomu roku je to pro mnohé značně obtížné, ale nejlepší ze všeho by bylo co nejvíce v rámci možností omezit kontakty s jinými lidmi. A pokud už se s někým potkávat, tak dbát na ochranu před šířením covidu. Byť se nyní zdá, že se Česko dostalo z nejhoršího a některé jiné země mají větší problémy, během několika dnů se může vše změnit. Predikce varují, že se například už o Vánocích může v nemocnicích ocitnout dvojnásobný počet lidí než dnes a že řada se už nikdy domů nevrátí.

5. Které klíčové problémy nyní vláda ohledně covidu řeší?

Problémů či věcí k řešení je celá řada, minimálně někteří členové vlády nijak klidné Vánoce mít nebudou. Chybí například tak základní věci, jako je vládní zmocněnec pro očkování. Premiér toto místo nabídl exministrovi zdravotnictví Romanu Prymulovi, ale ten post odmítl.

Z kroků, které vládu čekají ještě před Vánocemi, to bude například 22. prosince přesvědčování poslanců, aby prodloužili nouzový stav. Nikdo přitom netuší, jak vláda dopadne, protože poslanci většinou prodlužují o kratší čas, než kabinet chce.

Návod na bezpečné Vánoce v době epidemie #COVID19:



- nechte se otestovat

- zůstaňte v rodinném kruhu

- při setkání se seniory noste FFP2 respirátor pic.twitter.com/BD3OqQJ6oi — Ministerstvo zdravotnictví (@ZdravkoOnline) December 17, 2020

Nejzávažnější rozhodnutí, které vládu čeká ještě do konce roku, se týká toho, zda Česko nepřejde do pátého stupně protiepidemického systému. Je docela možné, že se tak stane, protože zatím naposledy v pátek odpoledne ministr zdravotnictví Jan Blatný i ředitel Ústavu zdravotnicích informací a statistiky Ladislav Dušek upozorňovali, že Česko spěje k tomuto stupni a ještě přísnějším omezením.

Už tento týden bude podle Duška průměrně kolem šesti tisíc nových případů. Za týden jejich průměrný počet vzrostl o 30 procent, příští týden to bude zřejmě ještě víc. Reprodukční číslo (udává průměrný počet nakažených od jednoho pozitivního) je 1,2. Roste také podíl pozitivních testů. Stoupá i podíl nakažených seniorů, díky pravidelnému testování ale klesá počet nakažených v domovech důchodců.

6. Co udělat, když se chci nechat testovat?

Pokud se lidé chtějí účastnit antigenního testování, měli by počítat s tím, že do Vánoc už moc volných termínů nenajdou, mnohdy už žádný. Zájem o testování je totiž obrovský a kapacity nedostatečné - na řadě míst se tvoří fronty, padají počítačové sítě a přicházejí další problémy. Přesto se ale každý zájemce o testování dostane v příštích týdnech na řadu, je nezbytné ale kliknout na web o odběrových místech na antigenní testování, kde se zájemce objedná na volné místo a čas, který mu nejvíce vyhovuje.

Nejvýrazněji ze všeho je vidět mapa Česka, na které jsou znázorněna jednotlivá místa, kde se lze testovat a v jakých časech. Mnohdy jde o časy dopolední a lehce odpolední, často jen do 15. hodin. Na zmiňované adrese je také u některých míst vidět, kde jsou v příštích dnech termíny obsazené a kde je ještě volno.

7. Co udělat, když se chci nechat očkovat?

Nejstručnější odpověď by zněla: čekat. Vakcína ještě v Česku není a systém pro očkování se připravuje - s tím, že vláda a opozice se liší v názoru na to, jak dobře je či není očkování připraveno. Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného by do konce roku mělo přijít do Česka prvních 9750 dávek. Už dopředu avizoval, že první tisíce dávek půjdou těm, kteří je potřebují nejvíce. Větší počet, zhruba čtvrt milionu kusů, má přijít v lednu.

První budou podle strategie očkováni lidé starší 65 let a mladší nemocní s vážnými chorobami. Jen seniorů je v Česku přes 2,1 milionu. Vakcínu dostanou přednostně také zdravotníci z vybraných oddělení, kteří jsou více ohrožení, poté ostatní zdravotníci, zaměstnanci v sociálních službách a kritické státní infrastruktuře.

Vakcinační strategie počítá s dodávkou očkovací látky pro milion lidí v prvním čtvrtletí roku 2021, ve druhém pro 2,62 milionu, ve třetím pro 2,42 milionu a ve čtvrtém pro 382 tisíc lidí. Další dávky budou dostupné v roce 2022. Zájem o očkování má podle průzkumů asi 40 procent Čechů, 20 procent je nerozhodnutých.

Jak vyplývá z informací České vakciologické společnosti, v tuzemsku budou první lidé očkováni látkou od firmy Pfizer, kterou schválí Evropská agentura pro léčivé přípravky pro Evropskou unii 21. prosince. Očkovací látka musí být skladována při minus 70 stupních Celsia, očkovat s ní budou především centra ve větších nemocnicích. Česko má objednáno vakcíny od pěti firem.

8. Jaké jsou programy pomoci?

Programů pomoci pro různé skupiny obyvatel či podnikatelů je celá řada. Není však často jednoduché se v těchto programech orientovat a porozumět tomu, kdo přesně může tyto programy využívat. Řada zájemců o ně poukazuje na to, že k nim pomoc vůbec není směřovaná nebo že je nedostatečná, případně je vyplňování žádostí značně složité.

Z jednotlivých programů lze jmenovat především Program Antivirus, Ošetřovné, Covid III, Kompenzační bonus pro OSVČ, Odklad DPH, Odklad EET a programy Covid, které se týkají nájemného, ubytování, cestovního ruchu a dalších oblastí.

Podrobnosti lidé najdou na webech jednotlivých úřadů. Například vše potřebné k Programu Antivirus je na webu ministerstva práce a sociálních věcí. Tam je také dokument o tom, komu a jak z pohledu ministerstva pomohl vládní program Antivirus A+B. Jestliže chtějí podnikatelé co nejvíce informací k programům Covid, potom je nejlepší navštívit web Českomoravské záruční a rozvojové banky. Tam jsou například informace o úvěrech, poskytovaných zárukách i mnoho dalšího.

9. Kde hledat důležité informace?

Pokud vyrazit na nějakou internetovou adresu, tak nejlepší je začít webem ministerstva zdravotnictví, který obsahuje nejvíce informací a aktuálních dat o covidu. Zájemci tam najdou například každodenní statistiky počtu testů, nakažených, hospitalizovaných či zemřelých. Nechybí informace o odběrových místech, o očkování, situaci v jiných zemích nebo o tom, co je a jak funguje aplikace eRouška.

Z dalších zásadních webů je důležitý web úřadu vlády, protože na něm jsou publikovány všechny klíčové informace týkající se rozhodování vlády, včetně informací o covidu. Lze tady najít kompletní usnesení vlády, ať jde například o omezení pohybu a podnikání, nebo rozhodnutí o testování, očkování a mnoha dalších věcech.

Na této stránce vlády lze najít, jaká omezení právě platí v oblasti maloobchodu, služeb, pohybu osob, omezení provozu škol a školských zařízení, provozu úřadů, zdravotnických zařízení. Lze tady také najít informace, co všechno dalšího přináší nouzový stav. Na webu nechybí ani přepisy tiskových konferencí po zasedání vlády, na kterých ministři informují, o čem vláda rozhodla - opět v posledních měsících se často týkají covidu. Další jednání vlády proběhne v pondělí 21. prosince, tisková konference je naplánovaná na 16 hodin a program vlády je rovněž na webu.