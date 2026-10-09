Co zaznělo ve studiu Aktuálně: nejhorší píseň, tahání za rukáv i vybroušený diamant

V rámci série předvolebních rozhovorů v rámci pořadu Spotlight moderátoři Aktuálně.cz vyzpovídali postupně předsedy sněmovních stran. Dorazili tak Martin Kupka, Vít Rakušan, Jan Grolich, Matěj Ondřej Havel a Zdeněk Hřib. Pozvánku do studia dostali také předsedové ANO Andrej Babiš, SPD Tomio Okamura, Motoristů Petr Macinka a také Našeho Česka Martin Kuba. Ti ale pozvání nakonec nevyužili.
Hřibův smích kvůli ANO
Piráti podle svého předsedy Zdeňka Hřiba koalici s ANO v Praze vyloučili už před volbami. A to v rámci své povolební strategie. Kdyby za ním pražská lídryně strany Tereza Nislerová po volbách přišla s výhodnou nabídkou od ANO, Hřib má jasno. „Myslím si, že se tomu společně potom velice dobře zasmějeme,“ řekl.
Jedním z hlavních témat kampaně Pirátů je bydlení. Hřib si nemyslí, že by současný problém spočíval jen v pomalé soukromé výstavbě. Podle něj je klíčem k dostupnému bydlení masivnější výstavba městských bytů i regulace krátkodobých pronájmů, například v rámci ubytovací služby Airbnb.
„Pokud je to byt, který není využíván k bydlení, ale je ponechán volný jako spekulace, tak za nás ano, tam se má platit například vyšší daň,“ míní Hřib.
Rakušan preference nepřeceňuje
Přestože je STAN nyní nejsilnější opoziční stranou, předseda hnutí Vít Rakušan aktuální podporu své strany nepřeceňuje. A také odmítá, že by pro něj byli hlavními soupeři občanští demokraté. Naopak chce oslovit zklamané voliče současné vlády.
Podle Rakušana musí hnutí STAN především řešit to, kolik v preferencích ztrácí na ANO. „Pokud budeme stále řešit, zda jsme na tom líp než TOP 09 nebo lidovci, nebudeme mentálně připraveni na to, abychom mohli konkurovat hnutí ANO,“ míní šéf STAN.
A zdůrazňuje, že jeho hnutí musí lidem nabízet praktickou politiku a konkrétní řešení jejich problémů. „Chceme mít tak dobré odborné zázemí a tak dobré koncepty, aby nikdo nepochyboval, že jsme kompetentní vládnout,“ zdůrazňuje.
Havla tahají za rukáv
TOP 09 se v průzkumech pohybuje dlouhodobě pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do sněmovny. Přesto je její předseda Matěj Ondřej Havel mírně optimistický. „Teď to v poslední době trošku roste (preference – pozn. red.), je tam nějaká tendence, mám z toho radost. Takže do ‚topu‘ to ještě musíme dostat,“ říká Matěj Ondřej Havel.
Havel také nevylučuje, že bude potřeba, aby se opoziční strany k porážce hnutí ANO sjednotily a spolupracovaly. Podle předsedy TOP 09 to je nejen možné, ale za určitých podmínek – třeba kdyby všechny strany měly preference okolo osmi procent – také strategické pro zisk mandátů.
„Slyšíme to na náměstích, mě chytají lidi za rukáv ve vlaku, v metru, všude, kde se pohybuji, a říkají: Hlavně se mezi sebou nehádejte a už nás toho Babiše zbavte,“ tvrdí Havel.
Podle Grolicha „Antibabiš“ nefunguje
Lidovci podle svého předsedy Jana Grolicha chtějí místo tématu „Antibabiš“ mluvit i jazykem lidí, kteří současnou vládu volili, ale jsou z jejího počínání zklamaní. KDU-ČSL podle Grolicha při přípravě komunikace zjišťuje, na jaká sdělení lidé reagují a jaká naopak odmítají.
„Abychom říkali: to jsou podvodníci, lžou, zbankrotuje celá země. To už jsou z toho lidi otrávení,“ popsal Grolich.
Předseda lidovců připustil i širší problém dnešní opozice – jednotlivé strany jsou podle něj pro voliče obtížně rozeznatelné. „Mezi těmi stranami dneska není rozdíl. Jsou všichni napláclí kolem středu,“ řekl.
KDU-ČSL se chce podle Grolicha profilovat především větším důrazem na ekonomická témata a vlastní hospodářskou strategii.
Kupka o nedodržení dohod
Je šéf ODS Martin Kupka pod tlakem? „No stále. Každý, kdo je v politice, musí být trochu pod tlakem. A pod tlakem vznikají diamanty,“ odpověděl.
Podle něj se vybroušenost „diamantu“ ODS ukáže až ve volbách. Kupka pak tvrdí, že pro program ODS je nejvýraznějším rysem, že nabízí podmínky pro aktivní lidi, aby města žila. Spojení za tímto účelem s hnutím ANO v Praze ale nechce.
Kupka se pak neobává, že by mohla ODS po volbách do Senátu přijít o většinu v horní komoře. Když se řešilo téma senátních voleb, přišla řeč i na hnutí STAN a kandidáta v Plzni Karla Řehku. „Pan Řehka nejprve hovořil o tom, že bude občanským kandidátem. Nakonec oslovil STAN a ten i přes předchozí dohody nakonec přijal generála Řehku,“ konstatoval Kupka.
Na přímý dotaz, jestli tedy STAN v Plzni nedodržel dohodu, když ODS třeba tu v Praze 1 ano, Kupka řekl, že „dohoda zněla opravdu tak, že nasazovat kandidáta nebudou“.
Odmítl ale, že by šlo o selhání vedení ODS, když věřilo hnutí STAN. „Má smysl teď tady brečet nebo má smysl se vztekat? Pokud máte alespoň trochu nadhledu, tak tohle musíte překročit,“ podotkl Kupka.
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