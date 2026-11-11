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Domácí

Co všechno o nás ví? Čtyři z deseti uživatelů sdíleli s AI citlivé informace

ČTK
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Čtyři z deseti uživatelů umělé inteligence (AI) s ní sdíleli i některou z citlivých informací, například podrobnosti z osobního života, informace o zdraví, rodině či financích. Vyplývá to z průzkumu, který ve středu zveřejnila agentura STEM/MARK. Podle průzkumu si 31 procent uživatelů myslí, že je umělá inteligence dobře zná.

Lidem, kteří si myslí, že je AI nezná, doporučuji, aby se AI přímo zeptali: Co o mně víš? nebo Víš o mně něco, co já sám o sobě nevím? Možná je odpověď AI překvapí,“ řekla Zuzana Švalbová z agentury STEM/MARK.
Lidem, kteří si myslí, že je AI nezná, doporučuji, aby se AI přímo zeptali: Co o mně víš? nebo Víš o mně něco, co já sám o sobě nevím? Možná je odpověď AI překvapí,“ řekla Zuzana Švalbová z agentury STEM/MARK.Foto: Shutterstock
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„Ukazuje se, že s AI snadno sdílíme i velmi osobní témata, starosti a problémy. Je možné, že jednotlivé konverzace vnímáme odděleně a méně si uvědomujeme, jak podrobný obraz o nás mohou poskytnuté informace dohromady vytvářet,“ uvedla Zuzana Švalbová z agentury STEM/MARK.

„Lidem, kteří si myslí, že je AI nezná, doporučuji, aby se AI přímo zeptali: Co o mně víš? nebo Víš o mně něco, co já sám o sobě nevím? Možná je odpověď AI překvapí,“ doplnila Švalbová.

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Průzkum, kterého se zúčastnilo 512 dospělých respondentů, se uskutečnil letos v říjnu. Z 397 dotázaných, kteří používají AI, více než polovina sdělila umělé inteligenci informace o svých zájmech, koníčcích nebo preferencích.

Více se svěřují mladí

Přes třetinu respondentů sdílelo s AI údaje o práci, škole či každodenním životě, 34 procent informace o svém zdraví nebo psychickém stavu a 22 procent uživatelů poskytlo údaje o vztazích, rodině nebo osobních problémech.

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Finanční údaje, příjmy, výdaje či informace o majetku pak umělé inteligenci svěřilo 15 procent uživatelů. Často přitom lidé sdílí s AI několik různých informací.

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Častěji se umělé inteligenci svěřují mladší lidé. Ve věkové skupině 18 až 29 let sdílelo s AI informace o zdraví nebo psychickém stavu 45 procent uživatelů a alespoň jednu z citlivějších kategorií informací jí poskytlo 53 procent mladých uživatelů.

Podle průzkumu jen šest procent uživatelů se domnívá, že je umělá inteligence velmi dobře zná, další čtvrtina připouští, že je AI zná poměrně dobře. Většina si ale myslí, že je umělá inteligence zná jen trochu nebo vůbec.

„Rozdíl mezi sdílenými informacemi a subjektivním pocitem, nakolik nás AI zná, otevírá otázku, zda si uživatelé dostatečně uvědomují, jaký obraz o nich může z jejich komunikace vznikat,“ dodali autoři průzkumu.

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