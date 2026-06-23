Co víme o muži, po kterém šla policie? Jde o učitele se zbrojním průkazem

Po 55letém učiteli od úterního rána pátralo v celkem třech krajích 60 policejních hlídek a vrtulník. Ráno se totiž objevil se střelnou zbraní poblíž učiliště v Čelákovicích. Muž byl odpoledne dopaden v pražských Strašnicích po rozsáhlém pátrání.
Pětapadesátiletý muž, kterého policisté zadrželi, je podle nich držitelem zbrojního oprávnění, nemá ale registrovanou zbraň. Muž měl být ve špatném psychickém stavu. Kriminalisté po něm pátrali v Brandýse nad Labem i v Praze. Hledaný měl rodinné vazby i na Nový Bydžov, kde se taktéž pátralo.
Ačkoliv je známa mužova totožnost, není dosud jasné, proč se u školy pohyboval se zbraní. Podle policie jde o učitele s vazbami na čelákovické učiliště. Na stránkách školy se však mužovo jméno mezi pedagogickým sborem neobjevuje.
„Podezřelého muže před 14. hodinou zadržely pražské policejní hlídky ve Strašnicích. Nyní budeme provádět procesní úkony ke zjištění veškerých okolností případu. Od rána po muži pátralo na šest desítek policejních hlídek," uvedla policie. Muž se během svého útěku pohyboval ve dvou autech, není dosud jasné, zda policie nalezla i je. Pátral po nich i policejní vrtulník, který se odpoledne pohyboval převážně nad Prahou. „Nyní budeme zjišťovat veškeré okolnosti a podrobnosti celé situace. Další informace zveřejníme v průběhu zítřejšího dne,“ uvedla policie.