Co ukrývala Šumava? Stovky sudů s nebezpečnými látkami

Při průzkumu v Národním parku Šumava se v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku kromě asi 1000 tun kontaminované zeminy našlo 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi kterými jsou například dioxiny, furany, rtuť, arsen a chlorovaná rozpouštědla. Na konci září začne sanace území, která potrvá až do června 2028, řekl v úterý ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé).
„Tohle jsou látky, které kdyby na tom daném území společně začaly pracovat, například v důsledku nějakého požáru, tak by společně mohly vytvořit podpůrný mechanismus pro ten koktejl, čímž by vlastně nastala nepříjemná situace a my bychom vytvořili novou látku na principu fosgenu,“ uvedl Červený.
Lidé ani turisté na Šumavě přesně nevědí, kde v lesích v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku se mohou nebezpečné chemikálie nacházet. Do lesů, v nichž teď začínají růst houby, míří denně množství místních lidí i turistů.
„Armáda tady za socialismu byla padesát let, byl tu vojenský újezd a kdo ví, co všechno tam po těch vojácích zůstalo. Každopádně to tam asi leží pěkně dlouho,“ uvedl starší muž v Hartmanicích. Strach z možného přímého nebezpečí ale nemá, Hartmanice jsou podle něj daleko.
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