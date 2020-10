Co stálo za pátkem s rekordními 8615 případy? Hlavně čtyřicátníci, ale i party mediků

8615 potvrzených případů během jediného dne. To je v Česku dosavadní maximum, které padlo minulý pátek. Deníku Aktuálně.cz se podařilo získat data Ústavu zdravotnických informací a statistiky a na základě nich přináší podrobnou analýzu rekordního dne. Z čísel vyplývá, že každý pátý odhalený případ byl v pátek čtyřicátník. Hygienici se však zabývali také party studentů lékařské fakulty.

Hned 1386 nakažených z celkových více než 8,6 tisíce případů připadlo v pátek na Prahu. Tam hygienici řešili hned několik takzvaných klastrů. Jedním z nich byla uvítací party 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, která se konala 1. října ve Faustově domě. Hygienici zprvu odhalili devět nakažených, minulý pátek se jim podařilo přijít na dalších 21 účastníků akce, kteří se nakazili, a další čtyři lidi pak covid-19 chytili od některého z účastníků akce, ač sami na party nebyli.

Nakažení stále přibývají i v souvislosti s libereckým Šaldovým divadlem. V pátek tam hygienici odhalili dalších sedm pozitivních zaměstnanců a další dva diváky. Celkově se zde nákaza objevila už u 93 zaměstnanců, u osmi členů sboru Severáček a u pěti diváků.

Na nákazu se přišlo 28. září, když byl pozitivní sólista opery. Na základě toho postupně došlo k testování dalších lidí, kteří s ním mohli přijít do styku. Výsledkem je více než sto nakažených, nejvíce nemocných bylo z opery a orchestru, případy se našly ale také u technického personálu a u lidí z činohry.

Celkově se během minulého pátku objevilo v libereckém okrese 200 nově nakažených. Více kromě Prahy měly už jen okresy Brno-město, Ostrava-město, Olomouc, České Budějovice, Zlín a Uherské Hradiště. Naopak úplně nejmenší podíl na pátečním rekordním čísle měl Karlovarský kraj, kde hygienici objevili 88 nově infikovaných.

Každý pátý byl čtyřicátník

Ačkoliv se často v souvislosti s nákazou mluví o mladých lidech, na pátečním rekordu se nejvíce podílela věková skupina čtyřicátníků, kteří tvořili 22 procent všech nakažených. Až s výrazným odstupem po nich následovali třicátníci, padesátníci a dvacátníci. Stovky nakažených však přibyly během pátečního dne také v rizikové skupině seniorů. Lidí starších 81 let se infikovalo 237, sedmdesátníků dokonce 482. Nákaza se však nevyhýbá ani nejmladším, dětí s covidem-19 do pěti let během rekordního dne přibylo 110.

Věková struktura odhalených případů během pátku 9. října 0-5 let 110 (1,3 %) 6-10 let 298 (3,5 %) 11-15 let 340 (3,9 %) 16-19 let 315 (3,7 %) 20-29 let 1 320 (15,3 %) 30-39 let 1 394 (16,2 %) 40-49 let 1 896 (22,0 %) 50-59 let 1 381 (16,0 %) 60-65 let 518 (6,0 %) 66-70 let 327 (3,8 %) 71-75 let 286 (3,3 %) 76-80 let 196 (2,3 %) 81+ let 237 (2,8 %) Celkem 8618

O tom, že se nákaza šíří i mezi nejmladšími a nejstaršími skupinami populace, svědčí další klastry, kterými se hygienici v minulém týdnu zabývali. Hned několikrát jsou mezi nimi léčebny dlouhodobě nemocných nebo domovy seniorů. Často se však mezi nimi objevují i školy. V Brně je to například Gymnázium Bystrc nebo Vysoké učení technické, na Uherskohradišťsku jsou to dokonce dvě gymnázia, dvě střední školy a základní škola. Nákaza propukla rovněž na základní škole v Liberci či na policejní škole v Holešově.

Právě škol se od tohoto týdne dotýkají nová přísná opatření, která vláda vyhlásila. Od středy zůstanou všechny zavřené (včetně 1. stupně) a žáci či studenti přejdou na distanční výuku.

Hygienici ale minulý týden řešili i klastry, které mají sice spojitost se studenty, ale odehrávají se mimo školní budovy. V Praze jde kromě uvítací party mediků třeba také o seznamovací akci, kterou na konci září pořádal klub studentů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Pozitivních z ní odjelo šestnáct cizinců. Koronavirus se rozšířil také na podobné akci brněnské Masarykovy univerzity či na výletu olomouckých studentů do Krakova.

Častými klastry napříč republikou jsou také sportovní kluby. I na ně se vztahují omezení. Hygienici zvýšenou míru nákazy registrovali minulý týden například u florbalového týmu z pražského Chodova, druholigového fotbalového klubu SK Líšeň, olomouckých hokejistů i tenistů, hokejového extraligového týmu HC Oceláři Třinec, příbramských fotbalistů a vsetínského hokejového klubu.

Počet pacientů ve vážném stavu roste

Páteční rekordní nárůst počtu pozitivních doprovázel také druhý nejvyšší počet úmrtí za den od začátku epidemie. Tento ten zemřelo s covidem-19 třiačtyřicet pacientů. Nejtragičtější v tomto ohledu byla minulá středa, kdy zemřelo ještě o jednoho člověka více (pondělní statistiky nejsou zohledněny).

Pohled na anonymní přehled osob, které v pátek kvůli covidu-19 zahynuly, prokazuje, že nejrizikovější skupinou zůstávají senioři. Průměrný věk zemřelých byl 79 let. Nejstarší pacientka zemřela ve věku 100 let v opavské nemocnici, nejmladší osobě bylo 53 let a zahynula v pražské Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

Důležitější statistikou, než je celkový počet nakažených, je počet lidí, kteří potřebují kvůli nákaze hospitalizovat. Nejvíce pacientů v nemocnicích je v Praze, kde se podle údajů z pondělního rána léčí 360 lidí, přičemž 73 z nich leží na jednotce intenzivní péče. Ještě před týdnem to byla přitom polovina.

Druhý největší počet pacientů v nemocnicích pak hlásí Jihomoravský kraj, který jich má 316 a z toho 36 na jednotkách intenzivní péče, třetí je Moravskoslezský kraj s 206 pacienty, z nich 39 na jednotkách intenzivní péče.

Obecně stále roste počet lidí, kteří jsou v těžkém stavu nebo potřebují umělou plicní ventilaci či přístroj ECMO, který slouží k mimotělní podpoře života. Zatímco před týdnem to bylo 280 osob, tuto neděli to platilo už pro 426 lidí.

Nemocnice však v tuto chvíli zatím nemusí řešit nedostatek přístrojů. Dispečink intenzivní péče hlásí, že je stále volných 939 lůžek s umělou plicní ventilací, což je 52 procent. Přístrojů ECMO je k dispozici ještě 63, přičemž v tuto chvíli je využívají čtyři pacienti.