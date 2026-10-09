Co skutečně funguje pro zdravější stárnutí? Odpovědi nabídne Longevity Summit

Protein, kreatin, vyšší VO2 max, nižší cholesterol a nejrůznější metody regenerace. Doporučení, co všechno by měl člověk dělat pro zdravější stárnutí, rychle přibývá. Co o zdravém stárnutí skutečně víme? Na to se zaměří Health and Longevity Summit Hospodářských novin, který se uskuteční 20. října ve Slovanském domě v Praze.
Vstupenky na Health and Longevity Summit Hospodářských novin si můžete koupit zde. Na jednom místě se tu potkají špičky české medicíny, tvůrci zdravotní politiky i zahraniční odborníci.
Kromě nejnovějších poznatků z oblastí, jako je pohyb a strava, se summit zaměří i na novinky z kardiologie, prevence kognitivních poruch nebo suplementace. Přiblíží i to, jak měřit své výkony nebo jak eliminovat „jedy“ ze svého okolí. Samostatná přednáška bude věnována i sexuálnímu zdraví nebo regeneraci organismu.
Hlavním zahraničním hostem bude polský kardiolog a výzkumník Marek Postuła, který popíše, co dnes skutečně dokážeme v longevity měřit. Od epigenetických hodin přes metabolické až po zánětlivé markery – a kde vědecké důkazy stále zaostávají za marketingovými sliby. Zaměří se také na to, jak často testy opakovat, jak poznat skutečnou změnu od chyby měření a které diagnostické metody mají pro dlouhodobé sledování zdraví opravdu smysl.
O tom, jak si co nejdéle udržet život ve zdraví a jakých chyb se lidé na cestě za dlouhověkostí nejčastěji dopouštějí, promluví také chirurg a zakladatel platformy Ministr zdraví Tomáš Šebek. Vizi zdravotní politiky a plány v prevenci představí zase ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.
Na summitu vystoupí i neurolog Jakub Hort, který patří k největším odborníkům na neurodegenerativní nemoci mozku. Zaměří se na to, co dnes skutečně víme o prevenci stárnutí mozku a jak velkou část rizika má člověk ve vlastních rukou. Alzheimerova nemoc se v mozku totiž rozvíjí dlouho předtím, než si člověk všimne prvních problémů s pamětí.
O tom, jak nízko by měl být cholesterol, pokud chceme chránit srdce a cévy i do vyššího věku, promluví preventivní kardiolog Michal Vrablík. Rozebere mýty a nové poznatky o jednom z největších zdravotních rizik.
Sex jako ukazatel zdraví rozebere urolog Libor Zámečník, rovnováhu a způsoby, jak ji trénovat, zase neurolog Lukáš Martinkovič. Nejnovější výzkumy o suplementaci představí František Knobloch a vystoupí i urogynekolog Kamil Švábík.
Hlavním partnerem Longevity Summitu HN je SPADIA LAB, jedna z největších sítí laboratorní medicíny v Česku. Partnery konference jsou také Allianz, MSD, MultiSport a HC Klinik.
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