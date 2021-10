Co se děje na oddělení, kde leží Zeman: Neustálé sledování a podpora životních funkcí

Prezident Miloš Zeman je šestý den hospitalizovaný v Ústřední vojenské nemocnici. Důvodem jsou jeho chronické zdravotní potíže, podle dostupných informací se jedná o dlouhodobé onemocnění jater. Prezidentská kancelář o Zemanově stavu neinformuje. Pouze s obecným vyjádřením vystoupila ve čtvrtek jeho žena. Aktuálně.cz proto prostudovalo nemocniční dokumenty k poskytované péči na dotyčném oddělení.

Mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček svolal ve čtvrtek na Pražský hrad na 16. hodinu tiskový brífink ke zdravotnímu stavu hlavy státu. Před mikrofony předstoupila Zemanova manželka Ivana po boku s dcerou Kateřinou. "Ze všeho nejvíc si přeji, aby se můj manžel uzdravil. Chci vás poprosit o trpělivost a potřebný čas, aby měl možnost nabrat sílu. Není jediným prezidentem, který v době výkonu své funkce onemocněl," řekla Zemanová. Podrobnější informace o zdravotním stavu prezidenta ovšem nesdělila.

Poslední oficiální zprávou informované odborné autority tak zůstává vyjádření ředitele Ústřední vojenské nemocnice Miroslava Zavorala. Ten vystoupil uplynulou neděli ve 14 hodin krátce poté, co nemocnice Zemana přijala. „Důvodem hospitalizace jsou komplikace, které provázejí jeho chronické onemocnění, pro které je u nás léčen. V tuto chvíli je pacient hospitalizován na pracovišti intenzivní medicíny," řekl Zavoral.

Samotnou diagnózu přitom profesor Zavoral odhalit nemohl, od Zemana nezískal souhlas. Mluvčí nemocnice Jitka Zinke posléze v pondělí upřesnila, že prezident republiky je v péči na klinice anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny. Jeho stav je prý stabilizovaný. Nicméně to znamená právě „jen“ to, že nehrozí akutní zhoršení prezidentovy kondice.

Přístroje pro mimotělní očištění

Aktuálně.cz proto prostudovalo dokumenty Ústřední vojenské nemocnice, z nichž plyne základní přehled o obvyklém stavu pacientů hospitalizovaných na stejném oddělení jako prezident Miloš Zeman. Přijímají se tam lidé zejména s poruchami vědomí, selháním dýchání, oběhu a ledvin. Podstatou poskytované péče je neustálý dohled lékařů a sester.

„Na jednotce intenzivní péče poskytujeme péči pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje neustálé sledování, vyhodnocování a nezbytnou podporu či náhradu základních funkcí lidského organismu (dýchání, vylučování, srdeční činnost) a také těm, kterým tyto komplikace hrozí,“ stojí v jednom z dokumentů, které lze dohledat na webu nemocnice. Pacienti se také pravidelně testují na výskyt infekčních chorob.

Součástí přístrojového vybavení oddělení jsou vedle umělé plicní ventilace, monitoringu činnosti srdce také technika pro mimotělní očišťovací metody. Oddělení tvoří tři lůžkové stanice s celkovou kapacitou 24 lůžek. Přiléhají k oddělení urgentního příjmu a centrálním operačním sálům. Oddělení, v němž se prezident léčí, je v budově v jihovýchodním cípu areálu nemocnice, na její střeše je plocha pro přistání vrtulníku.

"Spekulace o diagnózách a prognózách považuji přinejmenším za velmi neetické. Ze všeho nejvíc si přeji, aby se můj manžel uzdravil. Chci vás poprosit o trpělivost a potřebný čas, aby měl možnost nabrat sílu. Budu vás informovat, jak bude znám další vývoj. Prosím, abyste mému manželovi dopřáli klid." Ivana Zemanová, první dáma

Každý pacient kliniky anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny má k dispozici ošetřujícího lékaře, konziliárního lékaře (lékař jiné odbornosti) či zdravotní sestry se způsobilostí v intenzivní péči. Personál dále tvoří všeobecné sestry, zdravotničtí asistenti nebo záchranáři. Odborné služby poskytují i fyzioterapeuti, nutriční terapeuti, psycholog a v případě nezvratného stavu pacienta i kaplan.

„O pana prezidenta pečuje tým zdravotníků specializovaných na intenzivní péči. Jeho léčebný plán stanovuje lékařské konzilium Ústřední vojenské nemocnice složené ze specialistů na dílčí zdravotní problémy pacienta,“ řekla k péči o Miloše Zemana mluvčí špitálu Zinke. "Jsme schopní zacílit léčbu tak, jak má vypadat," podotkl ředitel Zavoral.

"Známý hlas pacienta uklidní, zmiňte se o čase"

Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček informoval, že v úterý navštívila prezidenta jeho manželka Ivana, dcera Kateřina a kancléř Vratislav Mynář. Návštěvy povoluje ošetřující lékař, na oddělení probíhají od 14 do 17 hodin. Nemocnice upozorňuje blízké hospitalizovaných, že je mohou zastihnout odhalené. „Je to proto, abychom mohli sledovat drény, obvazy, katétry anebo proto, že nemocní mají vysokou tělesnou teplotu."

Z pokynů nemocnice plyne, že návštěvy mají k blízkým přistupovat šetrně. Ačkoliv mluvčí Ovčáček tvrdí, že Zeman standardně komunikuje, zajímá se o politické dění a ve výkonu úřadu ho nic nelimituje, vnímání pacientů tam bývá zpravidla omezené. „Oslovte pacienta, dejte mu vědět, že jste u něj. Známý hlas ho uklidní. Zmiňte se o čase. Pacient může být zmaten z narušeného spaní a umělého osvětlení,“ radí nemocnice.

Na druhou stranu i Ovčáček přiznává, jak prezident své pravomoci vykonává prostřednictvím vedoucího jeho kanceláře Vratislava Mynáře. V úterý například ze Zemanova pověření jmenoval Mynář nového předsedu brněnského krajského soudu Milana Čečotku, jmenovací listinu podepsal prezident v Lánech ještě před nedělním odvozem do nemocnice.

Přes Mynáře požádal hlavu státu o schůzku lídr vznikající koaliční vlády Spolu a koalice Pirátů a STAN Petr Fiala. Ovčáček avizoval, že setkání proběhne později. Ve čtvrtek kancléř informoval stávajícího šéfa Poslanecké sněmovny Radka Vondráčka (ANO), že Zeman svolá ustavující jednání dolní komory parlamentu na 8. listopadu. Podle vyjádření samotného Vondráčka pro Aktuálně.cz se na toto téma předseda sněmovny setkal i přímo s prezidentem.

Možná encefalopatie kvůli cirhóze jater

Podle Ovčáčka Zeman během hospitalizace obědval mimo jiné meruňkové buchty či vinnou klobásu s bramborovou kaší. Bývalý vedoucí protokolu prezidentské kanceláře Jindřich Forejt, který sloužil obě období Václava Klause a necelý první Zemanův mandát, se nad takovým jídelníčkem pozastavil. „Na ARO jsem letos ležel a vím, že věci jako meruňkové buchty tam nejsou možné,“ řekl Forejt v DVTV.

Deník N a Český rozhlas minulý týden informovaly, že Zeman trpí takzvaným ascitem. Jde o hromadění tekutiny v břiše vlivem jiné vážné choroby, v případě hlavy státu má jít o onemocnění jater. Deník Aktuálně.cz s odvoláním na zdroj ze státní správy ve středu upozornil, že součástí prezidentovy diagnózy je encefalopatie. Jde o průvodní jev pokročilé cirhózy jater.

"Když játra nepracují, hromadí se v těle škodlivé látky a ty negativně ovlivňují mozkovou činnost," vysvětlil dopad encefalopatie primář interního oddělení Nemocnice Cheb Stanislav Adamec. Pro encefalopatii jsou typické dezorientace, ospalost nebo poruchy spánku. „O naší budoucnosti by tak rozhodoval člověk, u kterého by nebylo jasné, zda je jeho myšlení zcela validní,“ zmínil profesor vnitřního lékařství Jan Lata.

Možnou encefalopatii by naznačovaly i záběry, které prezidenta Zemana po příjezdu do Ústřední vojenské nemocnice zachytily v bezvládném stavu. Kancléř Mynář odmítl, že by byl v bezvědomí. Prezident prý jen usnul.

