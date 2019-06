Šéf má pravdu. Hnutí ANO je i v problémech semknuté za předsedou Andrejem Babišem

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš prožívá patrně nejtěžší okamžiky své dosavadní politické kariéry. Kvůli možnému střetu zájmů i jiným problémům čelí velkým demonstracím a kritice z řady míst, včetně Bruselu a koaličních sociálních demokratů. Uvnitř vlastního politického hnutí má ale zatím bezvýhradnou podporu. "Neprobíráme to, protože zatím není co probírat," odpověděl deníku Aktuálně.cz druhý muž hnutí ANO Jaroslav Faltýnek na dotaz, zda vedení strany diskutuje s předsedou o dění posledních dnů.

Předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš neřídí oficiálně vlastní politickou stranu sám. Je obklopen pěti místopředsedy hnutí, dalších 17 členů tvoří širší vedení ANO, které má v současnosti ve sněmovně 78 poslanců. Nikdo z nich zatím - i přes ostrou kritiku zvenčí - nevystoupil při komentování posledního politického dění s jiným názorem, než má předseda Babiš.

"Neprobíráme to, protože zatím není co probírat," odpovídá druhý muž hnutí ANO Jaroslav Faltýnek na dotaz, jestli vedení probírá se svým předsedou veřejné demonstrace či audity, zaslané z Bruselu. "Zpráva Evropské komise je předběžná. Teď se k ní musí vyjádřit dotčené orgány a Evropská komise k tomu potom zaujme nějaké stanovisko," dodává Faltýnek. Podle svých slov navíc věří, že konečná zpráva může být jiná.

Podobně jako Faltýnek mluví i další lidé z vedení ANO. Místopředseda hnutí a zároveň šéf sněmovny Radek Vondráček kritizuje chování opozičních stran, podobně jako premiér. "Co se týká různých nápadů různých stran v tuto dobu, vidím to jako snahu se co nejvýrazněji zviditelnit v rámci situace," říká Vondráček.

Kromě většiny opozičních stran, které kritizují Babiše dlouhodobě, se na jejich stranu v posledním týdnu přidalo také pár hlasů z lavic ČSSD, která tvoří s hnutím ANO vládní koalici. Část sociálních demokratů vyzvala Babiše, aby začal s organizátory veřejných demonstrací jednat. Předseda ČSSD Hamáček se dokonce v neděli s lidmi ze spolku Milion chvilek krátce osobně setkal.

Premiér ale takové kroky odmítá. A zástupci hnutí ANO ho v tom podporují. "Já si při vší úctě nemyslím, že by druhá strana měla skutečný zájem o nějaký konstruktivní dialog. Vždycky rád podpořím nějaká věcná řešení, která dávají smysl," sdělil Vondráček. Druhou stranou myslí opět spolek Milion chvilek pro demokracii, který mimo jiné žádá televizní duel s premiérem.

Podpora regionů

Za předsedou Babišem stojí věrně také ostatní členové ANO z regionů, kteří sedí v předsednictvu hnutí. Například primátor Ostravy Tomáš Macura, který je jinak ve straně považován za premiérova mírného kritika, alespoň co se týče agendy, kterou voliče ANO oslovuje. Zatímco průzkumy ukazují, že ANO sází stále více na seniory a levicově orientovanou politiku, Macura podporuje pravicovější směřování hnutí.

K auditní zprávě z Bruselu, konstatující možný Babišův střet zájmů, je zatím Macura zdrženlivý: "Jde o předběžnou zprávu a je plným právem zúčastněných subjektů její obsah analyzovat a vznést k obsaženým tvrzením a závěrům námitky, se kterými je auditní orgán povinen se vypořádat."

Pokud by ale byly zprávy auditorů pravomocné, a případně by bylo podle Macury prokázáno, že Agrofert čerpal dotace neoprávněně, pak by podel něj měl holding peníze vrátit. "S panem Babišem jsme obsah a závěry auditní zprávy neprobírali, ale určitě se tak stane na nejbližším zasedání předsednictva," říká Macura.

Někteří členové předsednictva se ale budou muset se zprávou a dalšími informacemi kolem auditu teprve seznámit. Například Jan Říčař, který jako předseda ANO v Praze zastupuje v předsednictvu hlavní město, na začátku minulého týdne Aktuálně.cz řekl, že stanovisko k celé věci ještě nemůže sdělit. "Teď máme důležité věci k řešení v zastupitelstvu Prahy," vysvětloval.

Kritický názor na situaci kolem premiéra veřejně nezaznívá ani od europoslanců a dalších pracovníků Evropského parlamentu z hnutí ANO. Babiš přitom některými svými výroky tvrdě zaútočil na evropské auditory. "Jsou nekompetentní a jejich chování bylo skandální," prohlásil minulý týden.

"Jsou to profesionálové, kteří vždy pracují objektivním způsobem a plně respektují auditní postupy Komise a mezinárodně uznávané auditní standardy," odpověděl premiérovi místopředseda Evropské komise Valdis Dombrovskis.

Eurokomisařka Věra Jourová nechtěla Babišovy problémy s evropskými auditory pro Aktuálně.cz komentovat: "Není to moje agenda a ze zásady se k tomu nevyjadřuji. Nebudu komentovat ani výroky pana premiéra," sdělila Jourová. Oslovení europoslanci za ANO na dotazy k této věci nereagovali.

Babiš se snaží zklidnit kritiky, spěchá s úpravou zákona

Podle několika na sobě nezávislých zdrojích ze zákulisí ANO se ale Andrej Babiš s některými členy hnutí o svých nejnovějších problémech baví. A věří, že by mohl rozjitřenou atmosféru alespoň částečně zklidnit jednáním s poslanci ANO a zástupci neziskového projektu Rekonstrukce státu o změně zákona, která odejme vládě možnost odvolat nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

Požadavek na tuto novelu je jednou ze sedmi pojistek demokracie, které žádá Rekonstrukce státu a která je i součástí bodů, za které demonstruje spolek Milion chvilek a jeho příznivci. Jak už Aktuálně.cz informovalo, premiér Babiš se v úterý se zástupci Rekonstrukce státu sešel na úřadu vlády v přítomnosti ministryně spravedlnosti Marie Benešové.

Setkání si premiér chválil a demonstrantům nepřímo vzkazoval, že o jejich požadavcích vyjednává. "Dnes jsme seděli s paní ministryní Benešovou a s Rekonstrukcí státu, řešili jsme zákony. Není důvod protestovat," prohlásil minulý týden v úterý. Zástupci Rekonstrukce státu Pavel Franc a Josef Karlický ale po schůzce tvrdili, že z Babiše necítili snahu nezávislost žalobců řešit.

Důvěryhodný zdroj, blízký vedení ANO Aktuálně.cz sdělil, že Babiš a Benešová se snaží řešení zmiňovaného požadavku urychlit. Spojili se podle něj s poslankyní ANO Helenou Válkovou a šéfem sněmovny za ANO Radkem Vondráčkem, kteří jsou odborníky na legislativu, a snaží se, aby se novela zákona o státním zastupitelství dostala do sněmovny co nejdříve.

Ministryně spravedlnosti Benešová si mezitím domluvila na 23. června další schůzku s Rekonstrukcí státu. Shodou okolností na den, kdy je na Letnou naplánovaná další demonstrace proti ní i premiéru Babišovi.

Třetina Čechů podporuje protesty

Podle průzkumu společnosti Median pro Českou televizi, zveřejněného v neděli, souhlasí třetina lidí s protesty, organizovanými spolkem Milion chvilek i s jeho požadavky na odstoupení ministryně spravedlnosti i premiéra. Dalším 26 procentům oslovených demonstrace nevadí, ale úplně se neztotožňují se záměry demonstrujících. Zhruba pětině pak přijdou neopodstatněné cíle protestů i demonstrace jako takové. Zbylých 18 procent dotázaných na tyto akce nemá názor či o nich neví.

"Největší zájem (o demonstrace) registruje agentura mezi vysokoškoláky, dále mezi voliči opozici nebo voliči Jiřího Drahoše z poslední prezidentské volby," uvedl moderátor Václav Moravec v pravidelné nedělní debatě České televize. "Demonstrace nejvíc vadí podporovatelům premiéra Andreje Babiše, ze 70 procent," dodal Moravec. Nesouhlasí s nimi polovina voličů hnutí ANO a 40 procent voličů KSČM a ČSSD, upřesnil Moravec.

S ostrou kritikou demonstrací proti vládě premiéra Babiše vystoupil v neděli v rozhovoru pro rozhlasovou stanici Frekvence 1 prezident Miloš Zeman. "Podle mého skromného názoru dnešní demonstrace sice smysl nemají, ale když se tam někdo chce přijet vyřádit, ať to dělá," uvedl.

Premiéru Babišovi podle svých slov radil, aby demonstrace ignoroval. "Já uklidňuji společnost tím, že jednám s politiky. Nebudu jednat se zběhlým studentem, který by měl dokončit svá studia a na trhu si najít nějaké zaměstnání, protože organizace protivládních demonstrací rozhodně není perspektivní profese," prohlásil Zeman na adresu jednoho z organizátorů demonstrací a čelního představitele spolku Milion chvilek Mikuláše Mináře.

Prezident taky v neděli uvedl, že se mu líbila víkendová slova Andreje Babiše, která pronesl v Bratislavě. Premiér tam řekl, že Česká republika není Slovensko a že v zemi se nebude měnit vláda na základě demonstrací.

