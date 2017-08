Co prozradil dům, kde sídlil Liglass: Vazby na stíhaného politika, který prosazoval vodní elektrárny

před 24 minutami

Firma Liglass Trading CZ, která má v Kyrgyzstánu stavět vodní elektrárny za stovky milionů dolarů, se tento týden vystěhovala z moderní devítipodlažní budovy v centru Biškeku. Tento dům ovšem není v této středoasijské zemi zcela neznámý - podle tamních médií patří vlivnému politikovi, exministru hospodářství a podnikateli Akylbekovi Žaparovovi. Právě on se v zemi dlouhodobě zasazuje o stavbu vodních elektráren.

Biškek (od našeho zvláštního zpravodaje) - Devítipodlažní budova, v níž do minulého týdne sídlila kancelář firmy Liglass Energo Kej Dži, ukazuje na další možné vazby českých investorů na vlivné politiky v Kyrgyzstánu.

Česká společnost Liglass Trading vyhrála v Kyrgyzstánu soutěž na stavbu 10 menších vodních elektráren a také kaskády na řece Naryn, investice má dosáhnout asi 500 milionů dolarů. Podle výpisu z kyrgyzských rejstříků místní dceřinou firmu Liglass Trading CZ vede bývalý poslanec Kubanyčbek Tumanov a společnost má sídlo právě v Šapokovově ulici 93/2, odkud se minulý týden odstěhovala.

I když podle oficiálních údajů tento moderní dům v samém srdci Biškeku patří dvěma zahraničním společnostem s nedohledatelnými vlastníky, kyrgyzská média v minulých letech za skrytého majitele označila bývalého ministra hospodářství a financí Akylbeka Žaparova, nynějšího poslance.

Budova v Šopokově ulici se dostala na stránky novin i v loňském roce - opět v souvislosti s Žaparovem. Na jaře svolala tiskovou konferenci matka biškekského podnikatele Kuvata Karabajeva a obvinila tři vlivné politiky, že jejího syna připravili o podnikání a nechali ho úmyslně stíhat. Mezi nimi i Žaparova, kterého označila za majitele domu.

Policie případ brzy smetla ze stolu a upozornila, že dům patří společnosti Ala-Too Rent, jejímž šéfem je jistý Ulanbek Abykejev - podle ekonomického serveru Tazabek.kg někdejší blízký spolupracovník Žaparova. "Ano, říká se, že s tím domem má něco společného," řekl Aktuálně.cz o exministrovi financí kyrgyzský politik, který si nepřál být jmenován.

Žaparov navíc v minulém funkčním období zasedal v parlamentu za stranu Ar-Namys - stejně jako šéf kyrgyzského Liglassu Tumanov. "To on Tumanova přivedl do politiky," prozradil zdroj s tím, že oba politici mohli fungovat spíše jako lobbisté a prostředníci než ti, kteří by rozhodnutí dokázali prosadit.

S investory se dveře netrhnou

Žaparov přitom o hydroenergetiku projevuje dlouhodobě zájem. Byl to on, kdo navrhl, aby se v zemi postavily desítky menších vodních elektráren. "Navrhuji přijmout zákon, podle nějž by stát představovaný vládou vykupoval elektřinu od malých vodních elektráren za nejméně šest centů. Jestli přijmeme tento zákon, v Kyrgyzstánu se s investory dveře netrhnou," navrhoval už před šesti lety. Také aktivně usiloval o stavbu kabaratinské vodní elektrárny na řece Naryn.

Žaparov ale nelobboval jen za hydroenergetiku jako takovou, ale i za příchod českých investorů. Letos v lednu podle serveru Tazabek.kg prohlásil, že s vicepremiérem Olegem Pankratovem "očekáváme 500 milionů dolarů ze strany České republiky na stavbu malých vodních elektráren".

"Tu investici už pojistili," prohlásil v době, kdy tendr na stavbu těchto přehrad zdaleka ještě neprobíhal, úřady v Biškeku už ale měly dva negativní posudky na firmu Liglass od svých diplomatů ve Vídni.

Žaparov vyzval premiéra Sooronbaje Žeenbekova, aby přijal politické rozhodnutí, díky němuž by země mohla českou investici přijmout, a doplnil, že všechno ostatní už je vyřešené. "Žeenbekov byl už dvakrát jmenován premiérem, ale tento problém se nehýbe z místa," dodal Žaparov na jednání parlamentního hospodářského a fiskálního výboru.

Podezření z korupce

Na jaře pak byl zahájen tendr na stavbu 14 malých vodních elektráren, v deseti případech vyhrála česká společnost Liglass Trading. Čeští investoři 10. července s vládou uzavřeli smlouvu, kde se ale zároveň zavazují postavit "velké" elektrárny na řece Naryn, kterých se soutěž netýkala.

Žaparovova hvězda však v Kyrgyzstánu podle všeho začala na jaře padat. Koncem května vyšlo najevo, že jej spolu s dalším poslancem kyrgyzská prokuratura stíhá pro podezření z korupce. V případu jde o údajné nezákonné použití a neúčelné využití 200 milionů somů (asi 66 milionů korun).

Žaparova se Aktuálně.cz nepodařilo kontaktovat, Tumanov zavěsil.