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Domácí

„Co nás naštvalo nejvíc.“ Aktuálně.cz mluvilo s kritiky Babiše a vlády. Přišla i volička Macinky

Aktuálně.cz přináší rozhovory s účastníky dnešní demonstrace, kteří přišli podpořit Českou televizi a Český rozhlas.

Radek Bartoníček
Radek Bartoníček
Radek Bartoníček
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Už dlouho před nedělní demonstrací Milionu chvilek na pražském Staroměstském náměstí bylo jasné, že tentokrát bude náměstí přeplněno. Lidé chodili dlouho dopředu, takže Aktuálně.cz mělo možnost s celou řadou z nich mluvit. V davu lidí ale byla i jedna seniorka, která se od tisíců a tisíců přítomných lišila.

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Pětasedmdesátiletá seniorka z Plzeňského kraje v bílé bundě procházela po Staroměstském náměstí a hned při prvním pohledu na ni bylo jasné, že se od všech ostatních přítomných liší.

Demonstrace Milionu chvilek pro demokracii na pražském Staroměstském náměstí
Milion chvilek pro demokracii
Pražská demonstrace Milionu chvilek za demokracii na podporu veřejnoprávních médií
Pražská demonstrace Milionu chvilek za demokracii na podporu veřejnoprávních médií
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„Babišovi vyčítají, že tu vládne s SPD a Motoristy, čtyři roky vládly ve slepenci čtyři strany. Jedni mohou, druzí ne? To je divná demokracie,“ napsala si na transparent, z něhož bylo patrné, že současné vládě fandí. Nikdo druhý takový na náměstí nebyl – nebo to alespoň nedával takto veřejně najevo.

Tato seniorka byla na Staroměstském náměstí výjimkou. Jak řekla, přišla dát najevo, že podporuje vládu Andreje Babiše i zrušení koncesionářských poplatků. | Video: Radek Bartoníček

„Demokracie je o tom, že vyhráli volby, tak si tam prostě dali své lidi,“ hájila vládu a dávala najevo, že ona rozhodně podporuje zrušení placení koncesionářských poplatků. „Já jsem tady za druhou stranu, Babišovi fandím, ať se vám to líbí, nebo ne. A vyloženě se mi líbí Macinka, jak útočí na pana prezidenta,“ svěřila se se sympatiemi k ministrovi zahraničí a předsedovi Motoristů Petru Macinkovi.

Poslouchat tuto ženu na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii právě proti Babišovi či Macinkovi bylo skutečně nezvyklé, však se také někteří lidé u ní zastavovali a dávali najevo nesouhlas. Nikdo ale proti ní vyloženě nevyjel, atmosféra na demonstraci byla pokojná, až přátelská, lidé si byli vědomi i upozornění organizátorů: Žádné násilí, žádná nenávist, jen pokojný protest.

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„Strašně jsem se rozčílila“

K atmosféře přispělo i to, že přijelo obrovské množství mladých lidí a také celé rodiny. Nechybělo zastoupení všech generací, z Pardubicka dorazila do Prahy paní Jana, učitelka, která měla kolem sebe maminku Věru a dceru Alenu.

„Přijely jsme hlavně proto, že se nám nelíbí nedemokratický postup vládních stran ve sněmovně při rušení koncesionářských poplatků. To mě strašně rozčílilo, úplně strašně,“ řekla paní Jana, která se podle svých slov bojí o demokracii v Česku. „Nemůžu jinak než tady stát. Mně bylo 13 let v roce 1989 a mám třináctiletého syna, který už kreslí transparenty. Bojím se o demokracii v naší zemi,“ prohlásila.

Její dcera byla už na pátečním protestu na Malostranském náměstí, kde proběhla první demonstrace ve chvílích, kdy začalo projednávání rušení poplatků. „Byla to spontánní akce,“ uvedla Jana, které se nelíbilo, že tuto akci Babiš přirovnal k brutálnímu a ozbrojenému útoku v minulosti na americký Kapitol. „S takovým srovnáním nemůžu absolutně souhlasit,“ ohradila se.

Aktuálně.cz přináší pohled do davu lidí, kteří přišli 25. října na Staroměstské náměstí. | Video: Radek Bartoníček

Demonstrantů, které premiér Babiš hodně naštval zmiňovaným srovnáním, bylo mnohem více. Aktuálně.cz mluvilo hned s několika. Pro spoustu lidí bylo jakoby pověstnou poslední kapkou, proč se rozhodli jít protestovat, chování vládní většiny z pátku na sobotu ve sněmovně. Nelíbilo se jim, že vládní politici vše „upekli“ nečekaně během pár hodin s hlasováním po čtvrté ráno, neumožnili opozici žádnou podrobnější debatu, a dokonce nedovolili ani čas na přestávku.

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„Mně ani tak nejde o Českou televizi, protože ta si možná nějakou menší reformu zaslouží, ale jde mi hlavně o tu formu přijímání právních předpisů v naší zemi,“ přiznal pan Miloš, který přijel se svou dcerou Kristýnou z Lázní Bohdaneč. Na mysli měl právě ono noční, hodně nezvyklé jednání. „Porušování jednacího řádu, zrychlené přijímání zákonů,“ popisoval výhrady.

Věkové rozpětí přítomných bylo opravdu mnoho desítek let, od patnáctiletého Tobiáše z Třebíče až po osmdesátileté seniorky, které se například tlačily v plných a opožděných vlacích. „Veřejnoprávní média jsou opravdu důležitá, jsou pojistkou demokracie,“ zdůrazňoval tento mladík. „Strašná cesta vlakem, ale musela jsem tady být. Nelituji toho,“ ujišťovala starší paní z Pardubic.

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