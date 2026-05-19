Co léčebna, to jiný režim. Zástupce ombudsmana chce změny v systému ochranného léčení

Zástupce ombudsmana Vít Alexander Schorm usiluje o změny v ochranném léčení. Podle něj tam dospělí i děti narážejí na nejistotu a nejasné podmínky, jde například o přesuny mezi nemocnicemi nebo rozdíly ve využívání různých opatření. Kancelář ombudsmana o tom v úterý informovala na svém webu.
Schorm připomínkoval návrh nového metodického pokynu ministerstva zdravotnictví pro výkon ochranného léčení, který některé postupy upřesňuje.
Ochranné léčení je soudem nařízená léčba pro lidi, kteří spáchali trestný čin ve stavu zmenšené příčetnosti nebo vyvolaném duševní poruchou. Podle Schorma metodika ministerstva například neřeší ani nevytyčuje jako problém otázku, jak postupovat při přesunu pacienta z jedné nemocnice do druhé. To přitom běžně žádají pacienti například tehdy, když se jejich rodina přestěhuje nebo když pacient potřebuje jiný typ péče.
„Dnes ale neexistuje jasný a jednotný postup, jak takový přesun zajistit. To může zbytečně prodlužovat pobyt a zhoršovat stav pacienta,“ uvedl zástupce ombudsmana.
Schorm poukazuje také na podmínky pobytu pacientů na oddělení. Neexistují podle něj jasná pravidla pro používání režimových opatření. Nemocnice tak přistupují rozdílně například k pobytu pacientů na čerstvém vzduchu, k možnosti použít telefon, nosit vlastní oblečení nebo být přes den v pokoji. „Právě tyto podmínky ale výrazně ovlivňují jak důstojnost člověka, tak jeho pocit bezpečí,“ uvedl zástupce ombudsmana.
Stejně důležitý je i dostatek personálu, uvedl Schorm. Současné minimální počty zaměstnanců podle něj neodpovídají náročnosti péče. Dostatečné personální zajištění je přitom základním předpokladem pro to, aby poskytovaná péče byla bezpečná jak pro pacienty, tak pro samotný personál, a aby se mohla uskutečnit v odpovídající kvalitě.
Česká republika zatím nemá strategický dokument v oblasti ochranného léčení - Národní koncepcí ochranného léčení, ze kterého by měly následné metodiky ministerstva vycházet. Absence koncepce podle Schorma vede k tomu, že systém zůstává roztříštěný, jednotlivá zařízení postupují odlišně a chybí dlouhodobá vize rozvoje.
Mohlo by vás také zajímat: Léku se dočkají spíš lidé s rakovinou než neplodní. Často rozhoduje váha, říká lékařka
ŽIVĚ Trump oznámil, že v zájmu jednání odkládá útok na Írán plánovaný na úterý
Prezident Spojených států Donald Trump na žádost Kataru, Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů odložil nové údery proti Íránu, které byly plánované na úterý. Trump to v pondělí oznámil na své sociální síti Truth Social, kde zároveň bez podrobností napsal, že se nyní konají "vážná jednání".
Česko je papežštější než papež. Podmínky pro farmáře máme přísnější, než požaduje EU
Mladí lidé se do zemědělství moc nehrnou, ale Anna Králová jde proti proudu. Rodinnou Farmu Král, kterou její rodiče získali v restituci v 90. letech, chce jednou se sourozenci převzít. Zemědělství studuje i na vysoké škole. „Obrovskou roli hraje rodina. Vypozorovala jsem, že i u mých vrstevníků, kteří se rozhodli v oboru zůstat, byly hlavním faktorem právě rodinné vazby,“ říká 25letá farmářka.
„Tady to nezkoušejte, pane Putine.“ Estonský velitel vyslal drsné varování
V pobaltském Estonsku poblíž ruských hranic pokračuje mezinárodní cvičení NATO Spring Storm 2026, kterého se účastní přes 12 tisíc vojáků včetně českých, a navštívil jej i reportér Aktuálně. Zúčastněné armádní jednotky testují využití dronů, elektronického boje a učí se ze zkušeností z války na Ukrajině. Estonští velitelé zároveň varují před rostoucí agresivitou Ruska.
ŽIVĚ Rusové v noci zaútočili na Charkov, Ukrajina hlásí dva mrtvé a šest raněných
Nejméně dvě oběti si vyžádal noční nálet ruských dronů na Charkov a okolí druhého největšího ukrajinského města, uvedla ukrajinská prokuratura. Dříve záchranáři informovali o jednom mrtvém a šesti zraněných. Jednoho mrtvého a dva raněné hlásí ruské úřady po ukrajinském útoku na západě Ruska.
Složení sněmovny je potvrzené, Ústavní soud odmítl stížnost libereckého lídra Spolu
Složení Poslanecké sněmovny, které vzešlo z loňských voleb, je definitivně potvrzené. Ústavní soud (ÚS) odmítl stížnost loňského lídra koalice Spolu v Libereckém kraji Petra Beitla. Vyplývá to z usnesení v databázi soudu. Šlo o poslední nerozhodnutý podnět, který se voleb týkal.