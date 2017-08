Co když nás obelžou, jsme banánová republika? Nového kyrgyzského premiéra "grilovali" kvůli Liglassu

AKTUALIZOVÁNO před 13 minutami

Budova, v jejímž pátém patře měla do úterka kancelář společnost Liglass Energo Kej Dží. | Foto: Michael Švec

Parlament v Kyrgyzstánu schválil nového premiéra - dosavadního šéfa prezidentské kanceláře Sapara Isakova. Řada dotazů a příspěvků v mnohahodinové debatě se týkala skandálu kolem společnosti Liglass Trading CZ, jež má v zemi postavit elektrárny za miliardy a kterou doporučoval tamním politikům Hrad.

Praha/Biškek - Novým premiérem středoasijského Kyrgyzstánu se stane dosavadní šéf prezidentské kanceláře Sapar Isakov. Poslanci jeho nominaci schválili až po mnohahodinové debatě - řada otázek a výtek se přitom týkala české firmy Liglass Trading CZ a dohody na stavbu vodních elektráren, kterou společnost s tamní vládou uzavřela.

Dohoda s firmou, kterou Kyrgyzstánu doporučoval prezident Miloš Zeman a kancléř Vratislav Mynář, vyvolala v zemi politický skandál. Ukázalo se totiž, že společnost má minimální obrat, vymyslela si reference a s výstavbou vodních elektráren nemá zkušenosti.

Na to také poslanci opakovaně upozorňovali. "Nedávno byl zveřejněn materiál o tom, že celá činnost této společnosti je lež. Kdo na sebe vezme odpovědnost, jestli nás nakonec obelžou?" ptal se například poslanec Žanar Akajev, který byl zvolen za vládní sociální demokracii, z níž ale později vystoupil.

"Píší, že tato společnost nemá peníze na účtech a vy zavíráte oči a uskutečníte tendr. Prezidenta pak stavíte do nepohodlné situace. Celý svět vidí, jak si s ním potřásají rukou. Víte vůbec, co je dobrá pověst státu, nebo jsme banánová republika?" tepal vládu poslanec Omurbek Babanov.

Bývalá generální prokurátorka a nynější poslankyně za stranu Ata-Meken vyzvala k založení parlamentní komise, která by kauzu vyšetřovala. Poslanci by se podle ní měli obrátit i na Evropský parlament.

Isakov v parlamentu prohlásil, že Liglass Trading přišla do Kyrgyzstánu před rokem a půl. "V souladu s našimi zákony se zúčastnila tendru na malé vodní elektrárny a jak jsem zjistil, při této soutěži nabídla podle názoru komise nejlepší podmínky," hájil dohodu muž, kterému český kancléř Vratislav Mynář loni adresoval svůj doporučující dopis. Zopakoval, že pokud firma do půlky září nezaplatí slíbených 37 milionů, které má dostat ruská firma RusHydro za své dosavadní investice, Biškek smlouvu prostě vypoví.

"Jestli bude způsobena státu škoda, poneseme za to zodpovědnost," prohlásil pak Isakov, který ale vzápětí dodal, že nechápe, "jak by mohl být stát poškozen". Na další z dotazů pak odpověděl, že neví, jaký je roční obrat české firmy.

Podobně dohodu hájil i Dujšenbek Zilalijev, který ji jako šéf státního výboru pro průmysl a energetiku podepisoval. Teď se nově stal vicepremiérem pro ekonomiku v Isakovově vládě. Zdůraznil, že projekt nezpůsobil státnímu rozpočtu nejmenší škodu ani jeden halíř. "Jestli se něco stane, ponesu zodpovědnost," dodal.

RusGidro čeká nabídku k odchodu z projektu

Ani kyrgyzská, ani česká strana zatím nezahájily jednání s ruskou společností RusGidro (RusHydro) ohledně vstupu nového investora do projektu výstavby vodních elektráren v Kyrgyzstánu. ČTK to v pátek sdělila tisková služba ruské firmy. Liglass má přitom podle kyrgyzských úřadů zhruba do konce září převést 37 milionů dolarů (asi 813 milionů Kč), aby bylo možné vyplatit z projektu firmu RusGidro, která byla původním investorem dostavby energetické kaskády na řece Naryn.

"Vzhledem k informacím médií o schválení dohody s českou stranou zaslala společnost RusGidro oficiální žádost kyrgyzské straně, aby předložila oficiální nabídku podmínek, termínu a způsobu odchodu RusGidro z projektu," sdělila ČTK ruská firma. "Čekáme na vyjádření kyrgyzské strany, anebo na jinou iniciativu ohledně obnovení jednání," dodala.