Co by na to řekli Američané? Zůna si nevěděl rady a odpískal zakázku za 25 miliard

Měl to být první velký obchod, který si připíše ministerstvo obrany pod vedením Jaromíra Zůny. Už je ale jasné, že nic nebude. Jak zjistil deník Aktuálně.cz, resort strategický nákup dvou stovek obrněných vozidel pro ženisty za 25 miliard před několika dny zrušil. Storno navíc přichází v nejméně vhodném okamžiku, kdy se kvůli nízkým obranným výdajům na Česko zaměřuje řada spojenců v čele s USA.
Ve středu 30. září měli úředníci na ministerstvu obrany v plánu důležité zasedání. Do druhé odpolední totiž měly dorazit předběžné nabídky od dodavatelů obrněných vozidel. Po jejich otevření se čekalo, že se konečně ukáže, z jaké moderní techniky budou vybírat ženisté Armády ČR.
Nicméně jak zjistil deník Aktuálně.cz, Jaromír Zůna (za SPD) po více než roce a půl strategickou zakázku zrušil. Nákup 185 čtyřkolových automobilů kategorie MRAP, jejichž podvozek snese i výbuch miny, za očekávaných 25 miliard se ruší.
„Minulý týden jsme o našem rozhodnutí informovali všechny firmy, které už dříve o výběrové řízení projevily zájem,“ potvrzuje jeden z vyšších úředníků vyzbrojovací sekce ministerstva obrany.
Sledujte. Reportér vyzkoušel vůz Bushmaster:
Některé zbrojní firmy, s nimiž reportér deníku Aktuálně.cz mluvil, tyto informace potvrdily. „Dorazilo to k nám těsně před prodlouženým víkendem,“ říká jeden z manažerů.
A zprávu z ministerstva obrany má už třeba i skupina Omnipol Group. Ta už dříve oznámila, že do zakázky by chtěla jít s vozidly Senator, které vyvinula kanadská společnost Roshel. Ostatně i proto chtějí obě firmy v Česku rozjet společnou výrobní linku.
„Ano, Omnipol Group již byla o zrušení zakázky informována,“ potvrzuje Marek Somol, tiskový mluvčí skupiny. „O našich dalších krocích a případném zapojení do nadcházejících projektů budeme rozhodovat až v momentě, kdy budou známy konkrétní parametry a podmínky nového zadání,“ pokračuje.
Reportér deníku Aktuálně.cz oslovil i tiskové oddělení ministerstva obrany. „Zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku bylo zrušeno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, přičemž důvody vedoucí ke zrušení byly sděleny účastníkům tohoto řízení zákonným způsobem,“ odpovídá mluvčí Petr Pešek.
Dlužno připomenout, že zprávy o tom, že současnému vedení ministerstva obrany se nedaří se zakázkou hýbat, přicházely dlouhodobě. Ostatně už letos v únoru se proto reportér deníku Aktuálně.cz ptal resortu, co se s obchodem děje.
„Pokud jde o informace o údajném odložení nákupu až 185 obrněných vozidel pro ženijní vojsko, k ničemu takovému nedošlo. Tato akvizice je řádně vyhlášena,“ tvrdil Petr Pešek, mluvčí obrany. „V současné době probíhá na základě usnesení Vlády ČR ze dne 18. června 2025 akviziční proces v rámci strategického projektu ‚Univerzální kolová platforma ženijního vojska‘, který naplňuje požadavky Armády ČR v oblasti pořízení vozidel s balistickou ochranou,“ řekl tehdy mluvčí ještě.
Nicméně firmy, které se o miliardovou zakázku ucházely, upozorňovaly na to, že její specifikace je značně vágní. „Těch variant, které ozbrojené síly v rámci jednoho nákupu požadují, je opravdu tolik, že zatím stále analyzujeme, co přesně nabídnout,“ nechal se na květnovém veletrhu IDEB v Bratislavě slyšet jeden ze zástupců českého zbrojního průmyslu.
Studie ukázala na stroj Bushmaster
Jeho kolega z konkurenční společnosti zase ve slovenské metropoli prohlásil, že reálnou možností je do kontraktu „nanominovat“ hned několik vozidel. Jak už obrana uvedla v roce 2025, do kvalifikačního kola strategické zakázky se jí přihlásilo více než deset potenciálních dodavatelů.
Signálů z trhu, že jde o komplikovanou zakázku, tak ministerstvo mělo dlouhodobě dost. Ostatně dobře to dokládá množství otázek a následné upřesňování parametrů. Otázkou je, proč se ke zrušení obchodu rozhoupalo až nyní a ztratilo tak mnoho měsíců. Ministr Zůna na novinářův dotaz odpovídat nechtěl.
Storno navíc přichází v okamžiku, kdy Česká republika od svých důležitých spojenců v čele se Spojenými státy schytává kritiku za nízké obranné výdaje a příliš pomalou modernizaci armády.
Kromě kanadského vozidla Senator či obrněnce Tadeas od CSG se o zakázku ucházel i australský Bushmaster vyráběný globální společností Thales. Ta se na společném podniku dohodla se státním VOP CZ. Několik let stará analýza trhu a studie proveditelnosti ukázaly, že právě Bushmastery jsou pro potřeby českých ženistů ideální.
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