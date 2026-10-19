ČNB varuje před podvodnými e-maily s investičními vouchery

Česká národní banka (ČNB) v pondělí varovala před podvodnou nabídkou, která zneužívá její jméno a snaží se vyvolat dojem investiční příležitosti. Podvodníci v e-mailech nabízejí možnost vložit peníze do takzvaných investičních voucherů, které údajně spravují ČNB a česká vláda. Centrální banka doporučuje na nabídku nereagovat.
Podvodná nabídka tvrdí, že ČNB společně s českou vládou nabízí občanům, zejména seniorům, investiční program umožňující zdvojnásobení vložených peněz.
„ČNB žádný takový investiční program ani investiční vouchery nenabízí,“ uvedla centrální banka. Falešná je podle ní i e-mailová adresa uvedená v nabídce.
„ČNB doporučuje na tuto nabídku nereagovat, neposílat žádné finanční prostředky a nesdělovat osobní, bankovní ani jiné citlivé údaje. Osobám, které již na nabídku reagovaly nebo poskytly finanční prostředky či citlivé údaje, ČNB doporučuje obrátit se na Policii ČR,“ uvedla centrální banka.
ČNB dlouhodobě varuje před podvodnými investičními nabídkami. Minulý týden varovala před e-maily, jejichž autoři zneužívali jméno agentury CzechInvest a jejím jménem nabízeli investice do kryptoměn, zaštiťovali se přitom zfalšovaným potvrzením od ČNB.
Podle České bankovní asociace patří podvodné investiční nabídky k častým typům kybernetických podvodů, z pohledu způsobené škody jsou mimořádně nebezpečné.
Celkový počet kybernetických podvodů mířených na klienty bank přitom roste a s ním i výše škody. Za sedm měsíců letošního roku způsobili podvodníci klientům bank škody za 1,9 miliardy korun, což je meziročně o 79 procent více. Průměrná škoda na jednoho klienta se zvýšila o 10 000 korun na 30 335 korun.
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