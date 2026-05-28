Přeskočit na obsah
Benative
28. 5. Vilém
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

ČNB poslala Babišově vládě další ostré varování. Ekonom věští masivní zhoršení

Petra Jaroměřská
Petra Jaroměřská
Petra Jaroměřská

Státní dluh i rozpočtový deficit svižně rostou a Česká národní banka (ČNB) kvůli tomu posílá ministerstvu financí i celé vládě Andreje Babiše (ANO) další varování. Důvodem jsou rostoucí výdaje, na které si vláda musí čím dál víc půjčovat.

Guvernér centrální banky Aleš Michl (vlevo) a ministryně financí (ANO) Alena Schillerová na koláži Aktuálně.cz.
Guvernér centrální banky Aleš Michl (vlevo) a ministryně financí (ANO) Alena Schillerová na koláži Aktuálně.cz.Foto: HN, Aktualne.cz
Reklama

Ve stejné době, kdy guvernér centrální banky Aleš Michl veřejně vzkazuje, že zamezí hrozícímu zdražování i za cenu „zdrcené ekonomiky“, Bankovní rada ČNB schvaluje důležitý dokument. Pro vládu přitom nejde o dobrou zprávu.

Ještě v únoru přitom klíčoví experti České národní banky předpokládali, že deficit státního rozpočtu bude v příštím roce pod třemi procenty. Konkrétně 2,7 procenta. Jinými slovy, Česko na rozdíl od sousedních zemí stále plní obě „maastrichtské“ podmínky, které po členských státech vyžaduje Evropská unie. Podmínky, díky kterým – zjednodušeně řečeno – lze hospodaření vlády označit za odpovědné.

Související

Jde o podíl dluhu na ekonomice nižší než 60 procent a podíl deficitu státního rozpočtu na ekonomice pod zmíněnými třemi procenty. Jak říká šéf Národní rozpočtové rady (NRR) Mojmír Hampl, plněním těchto pravidel jsme „na lavici vzorných“. Ovšem po pouhých třech měsících je všechno jinak.

Dluhová kondice

Podíl státního dluhu na HDP; r. 2025

Česko – 44,3 %
Polsko – 59,7 %
Slovensko – 61,4 %
Německo – 63,5 %
Maďarsko – 74,6 %
Rakousko – 81,5 %

Zdroj: tradingeconomics.com

Reklama
Reklama


V polovině května schvaluje Bankovní rada ČNB novou Zprávu o měnové politice. A tam už je v kolonce podílu deficitu státního rozpočtu na ekonomice místo předchozích 2,7 procenta nový – horší – odhad: 3,1 procenta. Konkrétně to znamená, že deficit pro příští rok by v takovém případě činil zhruba 356 miliard korun, spočítala NRR.

Jen pro připomenutí, letos vláda oproti loňsku zhoršuje hospodaření, když hodlá utratit o 310 miliard korun víc, než jaké plánuje příjmy. Naposledy s deficitem přesahujícím 300 miliard země fungovala v době covidové krize, kdy se některé sektory ekonomiky zcela uzavřely.

Související

„ČNB prostě jen technokraticky říká: Nevěříme vládě, že nedodrží nejen své předvolební sliby – tomu nevěří nikdo –, ale ani povolební vyjádření, že se bude snažit nepřekročit tříprocentní celkový schodek veřejných financí, protože ani do něj se se svou politikou nejspíše nevejde,“ řekl tento týden v úterý Aktuálně.cz šéf NRR Hampl. „To není nic nového, my tomu bez změn politiky vlády nevěříme také.“

Nepřekročení hranice tří procent je přitom klíčový slib, na kterém staví ministryně financí Alena Schillerová svou argumentaci proti kritikům, kteří tvrdí, že vláda Andreje Babiše (oba ANO) neúměrné zvyšuje výdaje, zadlužuje zemi a utrácí za nákladné volební sliby. „Budeme se bezpečně držet pod třemi procenty,“ prohlásila šéfka státní kasy už několikrát. A zopakovala to i v aktuálním rozhovoru pro Aktuálně.cz, v němž padla otázka, zda vláda neriskuje, když zvyšuje výdaje.

Reklama
Reklama

V dokumentu zároveň centrální banka varuje, že pokračující zadlužování může spustit další vlnu zdražování. „Případný dodatečný růst celkových výdajů veřejného sektoru by vedl k riziku ještě většího inflačního působení fiskální politiky,“ píše se v nejnovější Zprávě o měnové politice schválené bankovní radou v půli května.

V programovém prohlášení přitom vláda slibuje snižování zadlužení a v hospodářské strategii ministra průmyslu Karla Havlíčka (ANO) se dokonce píše o snižování deficitu o půl procentního bodu hrubého domácího produktu (HDP) ročně. Národní rozpočtová vláda už dříve uvedla, že vládnímu slibu nevěří.

Utrácíme víc, než inkasujeme

Podíl deficitu státního rozpočtu na HDP; r. 2025

Česko – 2,1 %
Německo – 2,7 %
Rakousko – 4,2 %
Slovensko – 4,5 %
Maďarsko – 4,7 %
Polsko – 7,3 %

Zdroj: tradingeconomics.com

„Zhoršení výhledu fiskální politiky i ze strany ČNB bereme vážně, protože fakticky ukazuje, že i jen prosté napočítání všech dalších dodatečných výdajů a snižování příjmů ze strany stávající vlády vede k porušení toho posledního závazku, který vláda udělala. Tedy neprolomení hranice deficitu na úrovni tří procent hrubého domácího produktu,“ uvedl Mojmír Hampl pro Aktuálně.cz.

Reklama
Reklama

„Kdyby se vláda držela těchto předvolebních slibů, neměla by problém splnit to, co je dnes napsáno v zákoně, a ani to, co obsahuje fiskálně-strukturální plán,“ tvrdí Hampl.

„Skutečnou pastí nejsou stávající známá a transparentní fiskální pravidla, ale předvolební sliby vlády, které nelze splnit bez porušení jednoho z nich – tedy bez rezignace na ozdravování veřejných financí. Tato vláda bude stav veřejných financí zhoršovat. A to masivně,“ uzavírá.

Související

Guvernér ČNB Aleš Michl v rozhovoru pro podcast Insider velmi ostře pohrozil, že neváhá sáhnout ke zvýšení úrokových sazeb s tím, že zabrání zdražování za každou cenu. „Klidně zdrtím ekonomiku, je mi to jedno,“ řekl. Riziko vyšší inflace podle něj roste. Kromě války na Blízkém východě k němu přispívá vláda svým utrácením.

Drsná Michlova slova naštvala premiéra Andreje Babiše, který ho vyzval, ať sazby sníží. Vyšší úroky totiž znamenají dražší půjčky pro občany, ovšem připlatit by si musela i vláda. Letos stát za své dluhy zaplatí na úrocích přes sto miliard korun.

Reklama
Reklama

Dražší úvěry rovněž brzdí ekonomiku, což snižuje příjmy rozpočtu z daní. Vláda přitom s příjmy z rychleji rostoucí ekonomiky počítá.

Pokud by Česko přesáhlo tříprocentní podíl deficitu na ekonomice, je téměř jisté, že Evropská komise s námi zahájí řízení o nadměrném schodku – ve kterém se nacházejí všechny sousední země Česka kromě Německa. Unie během řízení vyžaduje tvrdé reformy a úspory, související náraz by pak byl pro ekonomiku i pro domácnosti mnohem tvrdší.

Související

Hledáčku Evropské komise se Česko v minulosti vyhnulo jen těsně díky konsolidačnímu balíčku předchozí vlády. Ten zvýšil daně a přinesl některé škrty a nepopulární opatření. Nicméně podle ČNB i minulá vláda slíbila víc, než nakonec splnila.

„V letech 2024 i 2025 totiž byla konsolidace veřejných financí mírnější, než původně vláda avizovala. Částečně za to mohly neplánované výdaje související s povodněmi v roce 2024, jakož i zvýšení výdajů na obranu v roce 2025,“ píše se v aktuální Zprávě o měnové politice.

Reklama
Reklama

Vláda má přitom obrovskou výhodu. Do „maastrichtských“ tří procent se započítává i hospodaření obcí a krajů, jež mají obrovské přebytky, což deficit výrazně snižuje. Jinak by zmíněnou tříprocentní hranici překročila Česká republika již loni.

Mohlo by vás také zajímat: Česko na Ukrajině vydělalo, pomoci ale hrozí škrty. „Nehoráznost,“ říká Kroupa

Česko na Ukrajině vydělalo, pomoci ale hrozí škrty. „Nehoráznost,“ míní Kroupa | Video: Tým Spotlight
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Z nedávných průzkumů agentur STEM a IPSOS vyplynulo, že s násilím v partnerském vztahu má přímou zkušenost kolem 22 procent českých žen a 11 procent mužů. Snímek je ilustrační.
Z nedávných průzkumů agentur STEM a IPSOS vyplynulo, že s násilím v partnerském vztahu má přímou zkušenost kolem 22 procent českých žen a 11 procent mužů. Snímek je ilustrační.
Z nedávných průzkumů agentur STEM a IPSOS vyplynulo, že s násilím v partnerském vztahu má přímou zkušenost kolem 22 procent českých žen a 11 procent mužů. Snímek je ilustrační.

Monyová nebyla jediná. Násilí zažila v partnerském vztahu třetina Češek

Televizní série o zavražděné spisovatelce Simoně Monyové upozornila na závažné téma, které bylo v české společnosti dlouhá léta téměř tabu – domácí násilí. Jak se člověk do nezdravého vztahu dostane a proč je často i pro silné jedince těžké ho opustit? Jak se česká společnost vypořádává s problematikou domácího násilí na systémové úrovni?

Earth,From,Space,With,Moon,,Planet,,And,Distant,Galaxy.
Earth,From,Space,With,Moon,,Planet,,And,Distant,Galaxy.
Earth,From,Space,With,Moon,,Planet,,And,Distant,Galaxy.

Země se začala otáčet jinak. Vědci tvrdí, že důvod změny je mimořádně znepokojivý

Každý den je o nepatrný zlomek delší než ten předchozí. Změnu člověk nepostřehne, vědci ale tvrdí, že za ní stojí síla srovnatelná s největšími procesy na planetě. Nová studie navíc naznačuje něco mimořádného: Země se dnes kvůli klimatickým změnám zpomaluje tempem, které nemá za posledních 3,6 milionu let obdoby. A důsledky se mohou dotknout i technologií, které používáme každý den.

Slatiny se změní k nepoznání. Proslulá zahrádkářská kolonie a „pražský slum“ mezi Bohdalcem a Strašnicemi se dočká podle Metropolitního plánu Prahy nové podoby.
Slatiny se změní k nepoznání. Proslulá zahrádkářská kolonie a „pražský slum“ mezi Bohdalcem a Strašnicemi se dočká podle Metropolitního plánu Prahy nové podoby.
Slatiny se změní k nepoznání. Proslulá zahrádkářská kolonie a „pražský slum“ mezi Bohdalcem a Strašnicemi se dočká podle Metropolitního plánu Prahy nové podoby.

Kdysi domov legionářů, dnes kulhajících koček. Pražský slum se změní k nepoznání

Bývala to jedna z nejznámějších chudinských čtvrtí v Praze. Mezi Strašnicemi, Bohdalcem a Záběhlicemi se nachází nevelká nouzová kolonie, která byla domovem dělníků i československých legionářů. Dnes je Na Slatinách k vidění jen pár rodinných domků, posprejované zdi, potok a kulhající kočky. To se má ale změnit s příchodem metropolitního plánu. Jak vypadá slum, který jednoho dne definitivně zmizí?

Ukrajinští obránci se svými drony učinili ze Sumské oblasti prostor, kde je i malý postup pro ruskou pěchotu mimořádně drahý.
Ukrajinští obránci se svými drony učinili ze Sumské oblasti prostor, kde je i malý postup pro ruskou pěchotu mimořádně drahý.
Ukrajinští obránci se svými drony učinili ze Sumské oblasti prostor, kde je i malý postup pro ruskou pěchotu mimořádně drahý.

Z těch záběrů mrazí. Ukrajinci natočili, jak museli ruští vojáci na jistou smrt

Operátoři praporu bezpilotních systémů ukrajinské 1. samostatné těžké mechanizované brigády, zvané také „Pegas", zveřejnili video, na kterém zachytili likvidaci početné skupiny ruských vojáků. Ti se pokusili postoupit přes otevřené pole na ukrajinské pozice u hranice Sumské oblasti. A to bez možnosti solidního krytí.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama