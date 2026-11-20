Noc v krytu strávil během návštěvy Kyjeva šéf ODS Martin Kupka. Hlavní město Ukrajiny čelilo v noci na pátek dalšímu masivnímu ruskému útoku, při němž zemřeli podle úřadů nejméně tři lidé. Předseda občanských demokratů pak uvedl, že když se člověk po takovém zážitku dívá na summit prezidentů Číny, Ruska a USA, může jen „kroutit hlavou a zatínat pěsti“.
Kupka přivezl na Ukrajinu ve spolupráci s organizací Team 4 Ukraine tamním záchranářům materiální pomoc za více než půl milionu korun. Šlo o nabíjecí stanice a také terénní automobil Land Rover.
Šéf modrých by pak měl v pátek jednat s předsedou ukrajinského parlamentu Ruslanem Stefančukem.
Předseda ODS pak prožil horké chvilky během ruského balistického útoku. Ten přišel poté, co ukrajinská strana vyřadila svými útoky Kerčský most spojující okupovaný Krym s pevninou.
Údery ruských balistických střel si podle ranních informací tamních úřadů vyžádaly nejméně tři mrtvé a zasáhly tři mosty přes Dněpr.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko v noci na pátek informoval o požárech budov nejméně ve třech čtvrtích, včetně centra hlavního města.
„Kyjev a celá Ukrajina byly dnes v noci terčem masivního ruského útoku. Lidé se museli přesouvat do krytů a znovu a znovu zažívat strach o vlastní život,“ uvedl předseda ODS na Facebooku.
„Noc jsem tady v Kyjevě prožil také v krytu. Když se pak člověk s touto zkušeností dívá na včerejší (čtvrteční) summit hlav Číny, Ruska a USA, může jen kroutit hlavou a zatínat pěsti,“ pokračoval Kupka.
„Putin řečnil o nutnosti dodržovat mezinárodní právo – to je úplný výsměch prolitý krví vlastních vojáků i mnoha tisíců Ukrajinců. Evropa musí ukázat, že se nenechá ošálit pokryteckými řečmi a bude dál pomáhat Ukrajině. Je to v našem společném zájmu,“ dodal Martin Kupka.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Volkswagen chce ušetřit na zaměstnancích. „Je to nůž do zad,“ křičí odbory
Volkswagen chce v Německu zmrazit mzdy na dva roky, zrušit některé příplatky a odměny a získat větší volnost při plánování pracovní doby. Odbory mluví o ráně do zad zaměstnancům a slibují tvrdý konflikt. Změny se mohou dotknout i Škody Auto.
„Byl jsem naprosto ohromen.“ V Andromedě se odehrálo hvězdné kanibalské drama
Tohle dosud nikdo neviděl. Sedm let se menší hvězda točila stále blíž ke svému obřímu sousedovi, až ji pohltil a celá soustava vybuchla. Astronomové u toho byli od prvních náznaků až po závěrečný záblesk.
Boží plán bude pokračovat. Herecký ansámbl se zřejmě rozroste a „Bůh“ Mirek bude mít problém
Seriál Boží plán ve čtvrtek večer na TV Nova dospěl ke svému konci. Podle vyjádření zástupců televize i tvůrců se však začíná pracovat na další řadě. Vrátí se do ní všechny oblíbené postavy a možná přibydou i nové. Termín uvedení ale zatím není znám. Diváci by se mimo jiné měli dočkat odpovědí na otázky, co stálo za Adamovým „zmrtvýchvstáním“ a co bude dál s „božím“ tramvajákem Mirkem?
ŽIVĚ Rusko podniklo rozsáhlý útok na Ukrajinu. Oběti hlásí Lvov i Kyjev
Nejméně dva lidé byli zabiti a sedm dalších utrpělo zranění při ruském útoku na nádraží ve Lvově na západě Ukrajiny, informoval v pátek náčelník regionální správy Maksym Kozyckyj. Již dříve úřady v Kyjevě informovaly o třech obětech a raněné hlásí také další napadené ukrajinské regiony. Ukrajina v noci podle mluvčího letectva čelila jednomu z nejrozsáhlejších ruských útoků.
Oznámení o střelci na škole v Příbrami se nepotvrdilo. Někdo zřejmě stiskl tlačítko SOS
Policie v pátek dopoledne zasahovala na základní škole ve Školní ulici v Příbrami kvůli oznámení o možném střelci. Informace o střelbě ani o přítomnosti člověka se zbraní se ale nepotvrdily. Podle policie někdo ve škole zřejmě chybně stiskl tlačítko SOS. Děti se mohou vrátit do tříd.