Členství se neslučuje s mým přesvědčením, napsal místopředseda Trikolóry a rezignoval

Z hnutí Trikolóra odchází jeden z jeho čtyř nejvýše postavených členů. Dosavadní místopředseda strany Norbert Hlaváček ve čtvrtek na svou funkci rezignoval a rozhodl se stranu opustit. Podle středočeského koordinátora hnutí nebyl Hlaváček spokojen se svým umístěním na kandidátce do krajských voleb.

"Dnes po druhé hodině odpolední jsem předal panu předsedovi rezignaci na post místopředsedy Trikolóra - hnutí občanů a zároveň ukončení mého členství v tomto hnutí," napsal ve čtvrtek Hlaváček na svůj Facebook. Členem strany byl necelých pět měsíců, místopředsedou byl zvolen loni na podzim.

"Věc se má tak, že jsem v posledních cca dvou měsících měl čas získat větší odstup i čas přemýšlet a sledovat dění v hnutí s větším nadhledem a dospěl jsem k rozhodnutí, že se mé další členství neslučuje s mým životním přesvědčením a nepomohlo by nijak ani hnutí," uvedl k důvodům svého odchodu.

"Neumím lhát sám sobě a nechci lhát veřejnosti, abych předstíral něco, co tak už není. To dělat nechci, nebudu a nikdy jsem to nedělal," řekl serveru iRozhlas.cz, blíže své důvody odchodu komentovat nechtěl.

Starosta Jenštejna měl hnutí reprezentovat v následujících krajských volbách, podle svých slov však nebyl schopen akceptovat podmínky kandidatury. "Chtěl jsem své schopnosti a zkušenosti více než pěti let starostování středočeskému Jenštejnu využít i na krajské úrovni. Nedohodli jsme se však na podmínkách, které bych mohl akceptovat," napsal.

Podle některých členů hnutí nebyl Hlaváček spokojen se svým umístěním na kandidátce. "Dávali jsme dohromady kandidátku, kde bylo prvních patnáct míst voleno v tajném hlasování, a tam se tak úplně neumístil, byl myslím na desátém místě, takže to byl možná jeden z důvodů, proč rezignoval," řekl serveru Deník N středočeský koordinátor Trikolóry Antonín Fryč. Jeho rozhodnutí považuje za unáhlené.

"Nadále zůstávám pravicovým a konzervativním člověkem, kterým jsem byl doposud, nadále trvá můj zájem o krajskou politiku a nevylučuji, že se o hlasy voličů budu ještě někdy ucházet," dodal Hlaváček a popřál hnutí hodně štěstí ve volbách.

Na webu Trikolóry již Hlaváček zmizel ze čtveřice předsednictva, nicméně mezi členy je stále uveden. Předseda hnutí Václav Klaus ml. řekl serveru iRozhlas.cz, že nový místopředseda bude zvolen na dalším zasedání.