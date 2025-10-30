Cizinecká policie nepustila do Česka Izraelce, Francie ho označila za nežádoucího

Na případ upozornila izraelská média, podle kterých šlo o armádního záložníka, který bojoval v Pásmu Gazy a Libanonu. Do Česka cestoval na dovolenou se svou manželkou. Server iDNES.cz dodal, že podle izraelského ministerstva obrany odepření vstupu nesouviselo s vojenskou službou.
"Muž byl veden v schengenském informačním systému jako nežádoucí osoba. Záznam tam vložila Francouzská republika. Proto jsme mu podle platné schengenské dohody odepřeli vstup. Do vlasti byl vrácen na náklady letecké společnosti," sdělil na dotaz ČTK Urban.
Izraelský server Ynet News uvedl, že muž ve Francii nikdy nebyl a do Česka cestoval několik měsíců po ukončení služby v armádě. Podle muže k němu policisté přišli při pasové kontrole a sdělili mu, že do Česka nesmí. Francie ho údajně obvinila z účasti na "vážných zločinech". Snažil se kvůli tomu kontaktovat i izraelskou ambasádu v Paříži, ale tamní úřady mu nedokázaly pomoci.
Podle serveru incident vyvolal obavu mezi Izraelci, kteří cestují po Evropě. Bojí se možných byrokratických chyb nebo nesprávného používání mezinárodních databází, dodal server.