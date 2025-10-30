Domácí

Cizinecká policie nepustila do Česka Izraelce, Francie ho označila za nežádoucího

před 2 hodinami
Cizinecká policie nepustila v úterý do Česka Izraelce, kterého Francie označila za nežádoucí osobu. Muž se musel vrátit zpět do Izraele. Řekl to ve čtvrtek mluvčí cizinecké policie Josef Urban.
Letiště Václava Havla, ilustrační foto.
Letiště Václava Havla, ilustrační foto. | Foto: Tomáš Vocelka

Na případ upozornila izraelská média, podle kterých šlo o armádního záložníka, který bojoval v Pásmu Gazy a Libanonu. Do Česka cestoval na dovolenou se svou manželkou. Server iDNES.cz dodal, že podle izraelského ministerstva obrany odepření vstupu nesouviselo s vojenskou službou.

"Muž byl veden v schengenském informačním systému jako nežádoucí osoba. Záznam tam vložila Francouzská republika. Proto jsme mu podle platné schengenské dohody odepřeli vstup. Do vlasti byl vrácen na náklady letecké společnosti," sdělil na dotaz ČTK Urban.

Izraelský server Ynet News uvedl, že muž ve Francii nikdy nebyl a do Česka cestoval několik měsíců po ukončení služby v armádě. Podle muže k němu policisté přišli při pasové kontrole a sdělili mu, že do Česka nesmí. Francie ho údajně obvinila z účasti na "vážných zločinech". Snažil se kvůli tomu kontaktovat i izraelskou ambasádu v Paříži, ale tamní úřady mu nedokázaly pomoci.

Podle serveru incident vyvolal obavu mezi Izraelci, kteří cestují po Evropě. Bojí se možných byrokratických chyb nebo nesprávného používání mezinárodních databází, dodal server.

 
