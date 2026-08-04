Cizinec z šokující jízdy na D1 přišel o řidičák. Pak se vulgárně obul do Okamury

Postavil se na sedačku, vykláněl se střešním oknem a místo řízení natáčel video. Hazard na D1 má další dohru. Muž z videa podle informací Aktuálně.cz přišel o řidičský průkaz a následně se vulgárně pustil do předsedy SPD Tomia Okamury, který z případu okamžitě vytvořil munici proti Ukrajincům v Česku.
Když se začátkem června objevilo video z nejvytíženější české dálnice D1, mnoho lidí nevěřilo vlastním očím. Řidič luxusního vozu se během jízdy postavil na sedačku, vyklonil se střešním oknem a místo sledování silnice si natáčel okolí na mobilní telefon.
Nebezpečná exhibice okamžitě zaplavila sociální sítě. A případ ihned převzala policie a Aktuálně.cz následně jako první přišlo na to, kdo muž z videa je.
Podle zjištění redakce šlo o ukrajinského podnikatele a influencera Vasyla Jaroslavovyče Tulajdana, který na sociálních sítích vystupuje jako Vasja Tulajdan a sledují ho stovky tisíc lidí.
Teď má celý příběh další dějství. Podle informací Aktuálně.cz z ukrajinské komunity v Česku přišel Tulajdan kvůli celé kauze o řidičský průkaz. Pro podnikatele, který se živí auty a na internetu se chlubí luxusními vozy, to není zrovna dobrá zpráva.
Frajeření na D1
Video, které začátkem června obletělo české sociální sítě, působí téměř neuvěřitelně. Řidič luxusního vozu se za jízdy postaví na sedačku, vykloní se střešním oknem a místo sledování silnice si natáčí okolí na mobilní telefon. Auto přitom dál pokračuje v rychlé jízdě po dálnici.
Podle dopravních expertů stačilo pár vteřin nepozornosti, nerovnost na silnici nebo prudší zabrzdění auta před ním – a celá exhibice mohla skončit tragédií.
Není proto divu, že se případem začali zabývat strážci pořádku. „Policisté uvedené video zaznamenali, videem se zabývají a po posádce – hlavně po řidiči – pátrají,“ uvedl tehdy policejní mluvčí David Chaloupka.
Aktuálně.cz následně zjistilo, že za volantem seděl podle informací z ukrajinské komunity v Praze Vasyl Jaroslavovyč Tulajdan z Jasině v Zakarpatské oblasti. V Česku podniká, na internetu vystupuje jako influencer a na Instagramu ho sleduje více než 300 tisíc lidí.
Své profily plní hlavně videi s drahými auty, cestováním a luxusním životním stylem. Podle veřejně dostupných informací se živí pronájmem a prodejem aut, jejich opravami i podnikatelským poradenstvím.
Na žádost Aktuálně.cz o vyjádření tehdy nereagoval, přestože ho redakce kontaktovala na několika sociálních sítích.
Dobrou pověst podle lidí z ukrajinské komunity nemá ovšem Tulajdan ani mezi vlastními krajany. „Vím o něm, je to dokonce můj vzdálený příbuzný,“ řekl tehdy Aktuálně.cz pod podmínkou anonymity Ukrajinec, který v Česku žije přes 30 let.
„Má v komunitě špatnou pověst. Takový frajírek, který nám mezi Čechy nedělá dobré jméno,“ dodal.
Střet s Okamurou
Na červnové odhalení Aktuálně.cz rychle zareagoval i šéf hnutí SPD Okamura. Případ okamžitě využil jako další argument pro svou dlouhodobou protiimigrační a protiukrajinskou rétoriku.
Na sociálních sítích sdílel příspěvek, kde znovu vyzval k deportacím cizinců i ke zpřísnění pravidel pro pobyt Ukrajinců. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat, Tulajdan zveřejnil několikaminutové video.
Ve videu Okamuru vulgárně uráží. Označuje ho mimo jiné za „šikmookého kohouta“, přičemž slovo „kohout“ se v ukrajinském slangu používá jako hanlivé, homofobní označení homosexuálů.
„Je mi úplně u p***le, co tihle kohouti říkají, jak se naparují nebo co se chystají udělat,“ říká ve videu. „Ale víte co? Bez kohoutů by nebyl vývar,“ dodal.
Ve videu zároveň tvrdí, že kvůli celé kauze jednal s blíže neupřesněným politikem, který ho měl ujistit, že se mu v České republice nic nestane. Koho měl na mysli, z jeho vyjádření není zřejmé.