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Domácí

Cizinci z jihovýchodu Evropy zneužili ukrajinské uprchlíky a Česko okradli o miliony

ČTK,Domácí
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Kriminalisté ukončili vyšetřování případu čtyř lidí, kteří podle nich podvodně získali téměř 2,8 milionu korun určených na podporu domácností ubytovávajících ukrajinské uprchlíky. Dva muži a dvě ženy podle vyšetřovatelů peníze získali prostřednictvím téměř 750 žádostí, které podávali bez vědomí více než 70 ukrajinských žen.

Cizinecká policie, vozidla
Na případu pracovali také policisté z odboru cizinecké policie, kteří zkoumali pravost desítek osobních dokladů, především cestovních pasů. (Ilustrační foto)Foto: Profimedia – Jan Handrejch / Právo / Profimedia
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Policie nyní předloží spis státnímu zástupci s návrhem na podání obžaloby. Obviněným hrozí dva roky až osm let vězení, informovala ve středu mluvčí moravskoslezské policie Soňa Štětínská.

Muži podle kriminalistů od konce roku 2022 do poloviny roku 2023 využili nevědomosti a tísně ukrajinských žen, kterým nabídli pomoc při vyřizování humanitární dávky. Následně bez jejich vědomí a za využití získaných bankovních identit jejich jménem elektronicky podávali žádosti o příspěvky pro solidární domácnosti. V žádostech podle policie úmyslně uváděli nepravdivé informace.

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Peníze vyplacené na základě žádostí si muži podle vyšetřovatelů nechávali. Na legalizaci výnosů z trestné činnosti se měly podílet také jejich partnerky, které podle policie věděly, že peníze pocházejí z podvodu. Čtveřice je podle policie utrácela mimo jiné za drahé zahraniční dovolené a tisíce nákupů v internetových obchodech.

Kriminalisté se případem začali zabývat v polovině roku 2023. Vyšetřování zahrnovalo podrobnou analýzu podaných žádostí i finančních toků a transakcí. Do prověřování se zapojili také policisté z odboru cizinecké policie, kteří zkoumali pravost desítek osobních dokladů, především cestovních pasů.

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Vyšetřovací spis má 12 šanonů a téměř 5000 stran. Škoda způsobená úřadu práce byla podle policie již z poloviny uhrazena. Prodejem zajištěného motocyklu se podařilo získat přibližně 300 000 korun, které budou spolu s dalšími zajištěnými penězi použity na náhradu škody. Policisté zajistili také přibližně 70 000 korun v přepočtu v cizí měně.

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Muži jsou obviněni z podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti, obě ženy z legalizace výnosů z trestné činnosti. Podle policie se na trestné činnosti podíleli formou spolupachatelství. Všichni čtyři obvinění jsou cizinci pocházející z jihovýchodu Evropy, kteří mají přechodný pobyt v Česku. Trestní stíhání je vedeno na svobodě.

Příspěvky pro solidární domácnosti stát vyplácel do července 2023 lidem, kteří zdarma ubytovávali cizince s dočasnou ochranou, zejména uprchlíky z Ukrajiny. Pokud by úřad práce proplatil i další žádosti, které zamítl, mohla podle dřívějších informací policie celková škoda přesáhnout 5,8 milionu korun.

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