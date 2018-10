Cizince zadržené v Praze policie propustila. Jejich zbraně byly repliky

Čtyři cizinci, které v pátek zadržela policie kvůli podezření na nelegální nošení zbraně, jsou na svobodě. Ukázalo se, že se jedná o repliky, nebo zbraně nepoužitelné ke střelbě.

Praha - Čtyři cizince zadržené v pátek po oznámení o údajném pohybu ozbrojenců v Praze policie propustila. Případ ale policisté dále prověřují, řekl dnes ČTK mluvčí pražské policie Jan Rybanský. Již v pátek oznámila policie, že zbraně zajištěné u cizinců jsou zřejmě repliky, nebo znehodnocené zbraně, které by nebyly použitelné ke střelbě.

Čtveřici policisté zadrželi poté, co vyjeli do hotelu v Žitné ulici prověřit oznámení o ozbrojených lidech. Na místo jel i pyrotechnik a případ převzali kriminalisté. Po propuštění cizinců prověřování případu nadále pokračuje. "Samozřejmě pořád zjišťujeme, co je to za zbraně," řekl policejní mluvčí Rybanský. Na prověření zbraní pak podle něj bude záviset, zda a jaký čin mohl být spáchán.

Už dříve policisté oznámili, že zmíněné zbraně jsou podle prvotního ohledání s největší pravděpodobností makety, anebo znehodnocené zbraně určené k filmování. Znehodnocené zbraně, podobně jako třeba plynové zbraně, nepodléhají ze zákona registraci, ale jejich držitelé je podle informací ministerstva nesmějí nosit viditelně na veřejnosti.