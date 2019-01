Citoval jsem Husa, hájí extajemník SPD rasistické výroky. Žádá rekonstrukci události

před 23 minutami

Až tři roky vězení hrozí bývalému tajemníkovi SPD Jaroslavu Staníkovi za to, že po sněmovních volbách v říjnu 2017 ve sněmovní restauraci uvedl, že by se "buzeranti a lesby měli střílet už po narození" a posílal homosexuály, Romy a Židy do plynu. Na jeho výroky jako první poukázal deník Aktuálně.cz. Ve čtvrtek začalo v případu hlavní líčení.

Soudkyně Helena Králová mu za podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod a popírání, zpochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidy již dala trestním příkazem pokutu 70 tisíc korun, ale protože se Staník odvolal, musela nařídit hlavní líčení. Sám Staník na čtvrtečním jednání soudu uvedl, že jeho výroky byly vytrženy z kontextu. A že pouze v plamenné debatě pronášel slova mistra Jana Husa, který popisoval Romy jako "plémě nečisté, práce se štítící". "Ta slova padla v kontextu vzrušené diskuse, je pro mě urážlivé, jak má slova jsou dezinterpretována," uvedl Staník. A někteří svědci prý jeho tvrzení překroutili či část z nich si zcela vymysleli. "Když se bavíme o řešení romské otázky, tak to dávám do širšího kontextu," vysvětloval Staník a kromě citátu Jana Husa zmínil třeba patenty Karla VI. či Marie Terezie - první prý nařizoval cikány věšet, druhý odebírat jim děti. A připomněl, že v roce 1927 parlament přijal zákon o potulných cikánech. "Ten pod pojem cikán nezahrnoval pouze Romy, ale všechny osoby žijící cikánským způsobem života, a snažil se jim vštípit určitá pravidla chování. Adolf Hitler se snažil vyřešit cikánskou otázku tím, že posílal cikány do plynu, komunisté jim zakázali v padesátých letech kočovat," přednášel před soudkyní Královou. Po její připomínce, že má mluvit k věci, reagoval, že právě všechny zmíněné věci v uvedené debatě zazněly. "To mám naučené jak robot, vždy když se bavíme, tak to říkám," uvedl, ale nepřestal přitom číst z připraveného papíru. Udělejte rekonstrukci Jedním ze svědků proti němu je bývalý člen Okamurova Úsvitu Marek Černoch, který tvrdil, že Staníkova slova slyšel z vedlejší místnosti zhruba z dálky dvou metrů. To ale Staník zpochybňuje. "Střílet po narození, poslat do plynu." Politici popisují rasistický výstup vlivného muže SPD číst článek Předložil soudu plánek uvedené části sněmovny a poukazoval, že mezi oběma místnostmi je metr a čtvrt tlustá kamenná zeď, která působí jako protihluková stěna. A Černoch musel stát nejméně sedm metrů daleko a přes hluk v místnosti proto nemohl nic slyšet. "V místnosti bylo 30 hlučících podnapilých lidí," uvedl s tím, že požaduje rekonstrukci na místě. A pozastavil se nad tím, že policie v přípravném řízení neprovedla ohledání místa činu, kde by se to prokázalo. Staník v té souvislosti připomněl svoje více než dvacetileté působení u policie. "Šestnáct let z toho jsem byl u kriminální, proto se pozastavuji, že policie neprovedla ohledání místa činu. Spatřuji v tom zásadní procesní vadu. Za podmínek, které v místě jsou, není možné, aby byly výpovědi svědka Černocha pravdivé," konstatoval. Nastala nová doba, půjdeš za nima! Před soudem svědčily i dvě pracovnice zmíněné restaurace. Obě ale uvedly, že si nic nepamatují a mají tolik práce, že nemají čas poslouchat, o čem se hosté baví. Jako třetí svědek byla Marie Richterová, tehdejší tajemnice bývalé ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové Tominové. Přehled Židy střílet, prvňáčky rovnou do plynu. Rasistických útoků přibývá, neštítí se jich ani politici prohlédnout Richterová popsala, jak si po skončení jednání ve sněmovně šla sednout do klubu, aby si přečetla noviny. "Neznámý pán mě oslovil jménem, ty seš Marie Richterová, zastáváš se buzerantů a muslimáků, půjdeš hned za nima. Zeptala jsem se, kam půjdu, on se hihňal, byl opilej," popisovala Richterová, kterou překvapilo, že ji dává do souvislosti s imigranty či homosexuály, i když jejich problematiku vůbec neřeší a zabývá se problematikou Romů. Richterovou překvapilo i to, jak mohl znát její jméno. Podle ní ji nejspíš poznal podle rasistického webu White media, který zveřejňoval seznamy "sluníčkářů" (nedávno zrušeného, pozn. red.) včetně fotografií a jejich adres. "Pořád opakoval: nastala nová doba, ta hospoda je naše, lidi jako ty sem chodit nebudou, my jsme vyhráli volby," popisovala Richterová, která si tak původně myslela, že to byl někdo z ANO. Až později jí další lidé v klubu řekli, že to byl Staník. "Chci se omluvit, že sem vás označil hrubým výrazem," reagoval Staník. Soudkyně Helena Králová poté jednání odročila na konec února, kdy chce vyslechnout další svědky. Mimo jiné poslance KDU-ČSL Ondřeje Benešíka, který byl předvolán na dnešek, ale omluvil se.