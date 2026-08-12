Ředitel arcibiskupství je ve vazbě. Policie ho viní ze znásilnění. Oběti měl i týrat

Policie minulý týden zahájila trestní stíhání bývalého duchovního a hodnostáře arcibiskupství Antonína Jurigy. Viní ho ze zločinu znásilnění, týrání, vydírání a nebezpečného vyhrožování. Soud muže poslal do vazby. Juriga proti rozhodnutí podal stížnost.
O případu informoval ve středu server Seznam Zprávy. Policie zahájila trestní stíhání 6. srpna, když Jurigu zadržela po návratu ze španělské Málagy, kde pobýval.
„Mohu potvrdit, že vámi jmenovaný byl usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 8. srpna vzat do vazby,“ sdělil serveru předseda soudu Michal Dvořák. Antonín Juriga podle něj proti rozhodnutí podal stížnost, o které bude rozhodovat Městský soud v Praze.
„Přibližně v patnácti až dvaceti případech donutil překonáním projeveného nesouhlasu či vážně míněného odporu poškozenou násilím nebo pohrůžkou jiné těžké újmy k pohlavnímu styku,“ stojí v obvinění.
Kromě znásilnění viní policie Antonína Jurigu, že své oběti týral, vydíral je a vyhrožoval jim likvidací, pokud o znásilňování někomu řeknou, napsal server.
Advokát Antonína Jurigy žádost Seznam Zpráv o rozhovor odmítl. „Nemám k tomu žádný komentář. Jediné, co by mne ale zajímalo, je, kde berete vaše informace,“ řekl advokát Vladimír Pelc.
Juriga byl na pražském arcibiskupství výkonným ředitelem a byl jáhnem, což je nižší stupeň kněžského svěcení. Policie podle serveru v obvinění popisuje detaily řady znásilnění.
Některá se odehrávala přímo v budově pražského arcibiskupství. Juriga oběti bil, plival na ně a nadával jim nebo jim při sexuálních praktikách způsoboval různými pomůckami i vnitřní zranění, vyplývá podle serveru ze spisu.
Kromě násilných trestných činů je Antonín Juriga podezřelý i z hospodářských deliktů. Vyšetřovatelé zkoumají finanční operace při nákupu bytů nebo prodejích pozemků na pražském arcibiskupství. Řízení vede královéhradecká expozitura Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), v této větvi ale dosud obvinění nepadlo, uvedl server.
Pražské arcibiskupství před časem zahájilo s Jurigou církevní proces.
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