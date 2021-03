Mezi respirátory, jejichž použití nařizuje česká vláda, jsou i ty čínské s označením KN95. A to přesto, že neprošly schválením v Evropě a v Česku je jejich prodej zakázaný. "V Číně se respirátory netestují na přenos kapének ani nesplňují evropské normy na těsnost, Asijci mají drobnější obličeje," varuje před jejich používáním Aaron Günsberger, pražský restauratér, který testuje respirátory.

Když se loni na jaře kvůli pandemii koronaviru poprvé uzavřela gastronomie, začal se majitel pražské restaurace King Solomon Aaron Günsberger poohlížet po něčem jiném, do čeho by mohl soustředit svoji energii. Jelikož má manželku lékařku a mezi doktory má i spoustu známých, začal se zajímat o to, zda jsou dostatečně chráněni před rychle se šířícím virem. A tak začal testovat respirátory na přístroji, který si půjčil od kamaráda. Dnes mu vzorky respirátorů zasílá denně mnoho lidí, Günsberger výsledky testování poté zveřejňuje na Facebooku, kde jeho skupinu sleduje téměř devět tisíc lidí. "Otestovali jsme už stovky respirátorů a z těch čínských prošlo zkouškou jen drtivé minimum," upozorňuje Günsberger.

Vláda nařídila používat kromě respirátorů FFP2 i ty čínské s označením KN95, které ale neprošly evropským schválením. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?

Po světě existuje několik různých bezpečnostních norem pro ochranné pomůcky, které musí být v dané části světa splněny, v případě respirátoru třeba proto, že každé etnikum má jiný tvar hlavy. Proto se tyto normy liší a mají jiné nároky. Světová zdravotnická organizace na začátku pandemie vyhodnotila, že pro potřeby pandemie je vhodná pouze třída FFP2, protože jiné normy se tak důkladně netestují, nemají tak vysoké nároky na materiál či na těsnost. Ostatní normy, jako je KN95, proto nejsou v Evropské unii akceptovány a jejich prodej či používání jsou jinde ilegální.

V čem se liší způsob testování čínských respirátorů od těch evropských?

V Evropě se účinnost ověřuje na průniku parafínového oleje, který simuluje průnik kapének. V Číně se respirátory KN95 netestují na přenos kapének (ale pouze na záchyt prachu, pozn. red.) ani nesplňují evropské normy na těsnost, Asijci mají drobnější obličeje. Není ale správné kritizovat kvůli tomu asijské normy. Ty výrobky nejsou špatné, jen jsou určeny k něčemu úplně jinému na úplně jiném území. Když jste třeba truhlář, potřebujete ochránit před prachem, ne před virovou infekcí. V Evropě ale tyto výrobky nesplňují normu ani třeba pro truhláře, a proto tady nemají co dělat. A už vůbec ne pro použití při pandemii. Třeba truhlářům samozřejmě hrozí menší újma na zdraví než zdravotníkům či učitelům, ke kterým se špatné respirátory dostávají. Správně by se ale neměly prodávat ani těm truhlářům.

Dají se od sebe respirátory FFP2 a KN95 odlišit na první pohled?

Poznat se dají jen podle označení, jinak vypadají stejně. Ty, které jsou v pořádku, by měly být označeny jako FFP2 nebo FFP3 a také by na nich měla být uvedena evropská značka CE a čtyřmístný kód. Vedle toho by nemělo chybět ani označení NR, které říká, že pomůcka je jednorázová, nesmí se opakovaně používat. Také by měl být uveden název výrobce, distributora nebo ochranné známky. V případě, že tam tyto věci nejsou, nemá smysl výrobek dál zkoumat, protože už na první pohled není v pořádku.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová používání respirátorů KN95 zdůvodňuje tím, že "odpovídají úrovni ochrany FFP2, a není proto důvod jejich nošení nedoporučovat". Podle vás tedy ministerstvo lže, když tohle tvrdí?

Já nevím, co říká ministerstvo, každopádně od toho tady má stát instituce - v Česku to je například Výzkumný ústav bezpečnosti práce. A ten podle mých informací vyjádřil nesouhlas s používáním jiných než evropských norem (ústav na dotaz Aktuálně.cz uvedl, že nemá kompetence ke komentování rozhodnutí vlády). Je nelogické, že stát podporuje prodej výrobků, které jsou v rozporu s jeho vlastní legislativou. Někteří výrobci KN95 jsou schopni splnit evropskou normu, v takovém případě je možné respirátor nechat v Česku znovu otestovat a získat na něj certifikát s tím, že je na úrovni FFP2, a lze ho používat. Ale otestovali jsme už stovky respirátorů a narazili jen na pár takových, prošlo jich jen drtivé minimum.

Jsou to výrobky, které byly vyrobeny k jinému účelu, a proto nemají důvod splňovat evropskou normu. Není důvod, aby asijský výrobce vynakládal zvýšené náklady na něco, čeho nemá zapotřebí dosáhnout. Je to, jako kdyby paní mluvčí tvrdila, že Ferrari má úplně stejné vlastnosti jako Škoda, protože se také z bodu A dostane do bodu B. Dostane, ale má jiné jízdní vlastnosti. Takže buď se paní z ministerstva mýlí, nebo naschvál uvádí zavádějící informace. Respirátor KN95 v žádném případě není shodný standard s FFP2.

Říkáte, že jste otestoval už stovky respirátorů. Jak velký podíl těch asijských se tedy dnes nachází na českém trhu?

Chtěl bych být férový. Je tu velká averze vůči Asii, protože se k nám z ní dostala spousta nekvalitních výrobků, ale čínský výrobek nerovná se šmejd. Záleží na tom, kdo má na starost obchod a komu záleží na zdraví lidí. My jsme třeba testovali jeden respirátor z Číny, který vyšel jako jeden z vůbec nejlepších. Nejde tedy o zemi původu, ale o to, aby objednatel dokázal výrobek kontrolovat a dohlédnout na to, aby byl kvalitní. Tím, že vláda podpořila používání respirátorů KN95, se však na trhu objevilo obrovské množství těchto nekvalitních ochranných pomůcek.

Z ekonomického hlediska je jejich nákup mnohem výhodnější než v případě respirátorů FFP2, protože materiál, ze kterého jsou vyrobeny, není tak drahý. A obchodník, který nakoupí respirátory KN95, má často drzost vydávat je za FFP2, a tak na tom vydělá mnohem víc. Mně třeba lidé začali hromadně posílat vzorky respirátorů KN95, které údajně dostali učitelé ve školách. Nejenže některé nesplňují normy, ale navíc jsou perforované, což znamená, že mají účinnost, asi jako kdybyste si dala papírový kapesník na ústa.

Není pořád lepší mít respirátor, byť méně kvalitní, než obyčejnou látkovou roušku, které se tu dosud tolik používaly?

Nejsem epidemiolog, ale určitě každá ochrana úst alespoň trochu pomůže. Ale v situaci, kdy tu máme nebezpečné mutace, takové respirátory nedokážou účinně ochránit. Na místech, kde se koncentrují lidé, je dobré nosit nejvyšší stupeň FFP ochrany, jinak by člověk zbytečně riskoval. Doporučil bych vzít si respirátor KN95 tak maximálně jednorázově na procházku, kde nepotkáte moc lidí. Jenže to se neděje. Díky tomu, že nám lidé posílají vzorky různých respirátorů, víme, že čínské respirátory KN95 jsou zde distribuovány nejen učitelům, ale i policistům a lékařům. V takovém případě už je to hazard se životem, ti by je rozhodně neměli používat. Doporučuji takové respirátory vrátit a požadovat za ně peníze, protože jejich prodej byl nelegální.

Prodej respirátorů KN95 byl povolen díky výjimce, která ale platila jen do května loňského roku. Jak se sem tedy teď dostávají?

Na začátku pandemie, kdy jsme na ni nebyli připraveni, vláda udělila výjimku a povolila jejich prodej, což tehdy bylo s ohledem na situaci naprosto v pořádku. Jenže mezitím se celý svět vzpamatoval a vyrábí dostatečné množství ochranných pomůcek, takže není třeba suplovat je těmi méně kvalitními. Čili určité množství čínských respirátorů tady může být už z toho jara. Ale také se sem pořád dál dováží nové.

Stát selhal v kontrole, nedodal finance, aby instituce mohly posílit kontrolu těchto výrobků. A je samozřejmě otázka, jestli to byla jen nešikovnost, nebo záměr. A lidé si teď to selhání státu řeší po svém - na jaře šili roušky a vyráběli dezinfekci, teď sami šíří osvětu. Já otestuji výrobek a další tisíce lidí pak tuto informaci šíří dál a tím chrání sami sebe. Nikdo ze státu se na nás ale neobrátil a nechtěl naši pomoc.

Proč jste vůbec začal s testováním respirátorů?

Od jara, kdy jsem musel zavřít restauraci, jsem pomáhal různým organizacím zajišťovat ochranné pomůcky nebo vyrábět dezinfekci. Na jaře jsme s manželkou, která je lékařka, vyrobili předchůdce respirátoru - udělali jsme obdélník, který se přicvakl na chirurgickou roušku. Potřebovali jsme vědět, jestli je účinný, tak jsme ho nechali otestovat. A tenkrát jsem se o to začal víc zajímat. Chtěl jsem vědět, jestli moje manželka či známí z řad lékařů jsou dobře chráněni. Mám kamaráda, který vlastní firmu na výrobu polomasek a filtrů, a ten na to má technické vybavení. Umožnil mi testovat respirátory na jeho přístrojích, které jinak stojí 80 tisíc eur. A tak jsem zjistil, že se sem dováží nekvalitní výrobky, což mě motivovalo v tom pokračovat.

Rozhodl jsem se, že nějaké respirátory budu prodávat sám, a tak jsem oslovil jiného známého, který vlastní výrobní linku, a požádal ho, aby pro mě začal nějaké vyrábět. Chtěl jsem, aby lidé měli kvalitní respirátory přímo z továrny a nemuseli za ně platit desetinásobek výrobní ceny. Rozhodně ale nejsem výrobce, certifikáty jsou uděleny na linku, která patří někomu jinému. Já pouze obsluhuji testovací linku, díky které mohu dohlížet na to, aby byl daný výrobek kvalitní, a výsledky testování dávám na Facebook, o což mě poprosili kamarádi, aby měli vše na jednom místě. Udělal jsem to a pak se mi situace vymkla z rukou.

Jak to myslíte?

Vůbec jsem nečekal, že o to testování bude takový zájem. Do skupiny na Facebooku, kam výsledky nahrávám, se začali hlásit třeba i nákupčí obchodních domů, lidé odpovědní za nákup respirátorů. Takže bych řekl, že i díky této skupině se podařilo zastavit šíření čínských respirátorů v komerčním sektoru a obchodníci už si na to dávají větší pozor. Protože upozorňujeme, že v případě, že vám někdo takový výrobek dodá, ho můžete vrátit nebo se obrátit na policii. Také se na nás obrací rozumnější obchodníci, jestli bychom jim výrobky neotestovali dřív, než je sem dovezou. Samozřejmě mi už přišly i výhrůžky, cítím nápor, jedna firma mi vyhrožovala, že na mě pošle právníky.

Jaké nejčastější chyby v nošení respirátorů lidé dělají?

Pohyboval jsem se dlouho v potravinářské výrobě, ve které se roušky běžně nosí, třeba na jatkách, v továrně. Drtivá většina populace s nimi ale dříve nepřišla do styku. Takže bych neřekl, že je to chyba lidí. Chyba je na straně státu, který měl jasným způsobem edukovat veřejnost, vysvětlit, jak má být respirátor označen, jak dlouho ho lze nosit, jak na něj mají lidé sahat a podobně. To tady chybí a rozumím tomu, že normální občan to nemůže vědět.

Jinak ale respirátor často netěsní dobře, lidé si ho neustále mačkají na nose, čímž dochází ke kontaminaci. Respirátor by se měl chytat pouze za ouška a nejlépe použít jednorázově. Lidé ho však nosí opakovaně, pak je kontaminovaný a ztrácí účinnost. Také ho lidé pořád ale nenosí, jak mají, viděl jsem třeba pána, který si ho nasadil jako čepici. Základem by mělo být jednoduché instruktážní video. Já se sice o edukaci v tomto směru snažím, ale dosah je mizivý, měla by to dělat státní správa za pomoci veřejnoprávních médií. V Česku však lidé klidně řeknou, že tím, že nosím ochranný prostředek, podporuji vládu Andreje Babiše. Jenže ochrana proti viru nemá nic společného s vládou. Dostali jsme se do situace, kdy spousta lidí pokládá nařízení za represi ze strany státu a stát jim není schopen vysvětlit, že to tak není.

Chybí vám vůbec gastroprůmysl, když jste se takhle po hlavě vrhl do zdravotnictví?

Dělám to celý život, tu práci miluju, chybí mi to. Ale na druhou stranu každým dnem se mi to vzdaluje víc, a až zase otevřu restauraci, bude to pro mě, jako kdybych ji otevíral úplně poprvé. Bude dost náročné si na to opět zvyknout. Myslím ale, že letos se rozhodně cestovní ruch nevrátí. Takže letos o znovuotevření vůbec neuvažuji. Možná na jaře příštího roku, ale bude to hodně těžký návrat.



