Firma Huawei se uchytila v ŘSD v tandemu s malou firmou z "Faltýnkova" Prostějova

Čínská technologická firma Huawei nevstupuje do státních zakázek vždy napřímo, ale běžně skrze své české partnery. V případě Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) je dnes tímto lokálním partnerem malá moravská IT firma s vlastníky z Prostějova, u nichž lze dohledat vazby na nejbližší okolí místopředsedy hnutí ANO a prostějovského rodáka Jaroslava Faltýnka. Konkrétně na prostějovského advokáta Zdeňka Klapku, který se v roce 2014, po vstupu hnutí ANO do vlády, stal na Faltýnkovu přímluvu poradcem ministra dopravy.

Deník Aktuálně.cz v minulých dnech informoval o tom, že pro firmu Huawei pracoval i jiný na Faltýnka napojený advokát - Květoslav Hlína. A sám Faltýnek měl mít v srpnu 2017 v parlamentu neformální schůzku s regionálním šéfem firmy Huawei Radoslawem Kedziou. S třemi zaměstnanci sedmnáct zakázek od ŘSD Do ŘSD dnes dodává produkty Huawei moravská firma EruCom. Oficiálně sídlí v Brně, ale lidé na brněnské adrese říkají, že fakticky je řízena ze své prostějovské "provozovny". Z poslední zveřejněné účetní závěrky EruCom za rok 2017 lze vyčíst, že má jen tři zaměstnance a tržby kolem 10 milionů korun. Například v roce 2013 vykazovala dva zaměstnance a tržby kolem tří milionů korun, v roce 2012 to bylo něco málo přes 600 tisíc s jediným zaměstnancem. A tato malá firma začala od roku 2014 pravidelně vyhrávat zakázky na Ředitelství silnic a dálnic, které se stalo jejím jednoznačně největším zákazníkem. Jak Aktuálně.cz sdělil mluvčí ŘSD Jan Studecký, od roku 2014 do roku 2018 u firmy EruCom evidují celkem 17 uzavřených zakázek, z toho 13 malého rozsahu, 3 otevřená řízení a 1 zjednodušené podlimitní řízení. Celkový objem Studecký vyčíslil na zhruba 45 milionů korun. Webová aplikace "Hlídač státu" vypočítala mírně odlišné hodnoty: 47 milionů korun jen z šesti zakázek v období 2017 a 2018. Jisté je, že dva největší veřejné kontrakty, za celkových 38 milionů korun, vyplynuly ze spolupráce s již uvedenou firmou Huawei. Firma EruCom je vysoutěžila v posledních měsících. Vysoký manažer Huawei jednal ve sněmovně s Faltýnkem. Ani jeden si na to nevzpomíná číst článek Jedna smlouva byla podepsána v říjnu 2017, druhá v prosinci loňského roku. První kontrakt (za 16,3 milionu) se týká vytvoření vysokokapacitní servisní sítě datového centra ŘSD, druhá (za 21,6 milionu) "zrobustnění MPLS sítě". V obou jde o propojení datových center ŘSD, také středisek správy a údržby dálnic rozmístěných po celé republice. A to vše na bázi síťových prvků firmy Huawei. Redakce Aktuálně.cz chtěla o překvapivých úspěších v ŘSD mluvit s majitelem firmy EruCom Miroslavem Hudcem. Jeho kolegyně uvedla, že je nyní v zahraničí, ale doporučila poslat otázky mailem, že jej bude o věci informovat. Na odeslané otázky však Hudec neodpověděl. Muž, kterého přivedl na ministerstvo Faltýnek Ve firmě EruCom se za dobu její existence vystřídali dva majitelé: Robert Prokop a již zmíněný Miroslav Hudec. Ani ten první s firmou kontakty nepřerušil - firma EruCom má oficiální sídlo v Prokopově brněnském domě. Důležité je ale, že oba vlastníci jsou z Prostějova a u obou dvou lze najít napojení na prostějovského advokáta Zdeňka Klapku. Všichni tři v jeden čas působili ve firmě Institute of Joint Cooperation, která nabízí bezpečnostní poradenství při cestách do zemí třetího světa (v orgánech firmy se trio Hudec-Prokop-Klapka potkalo v roce 2012, Prokop s Klapkou setrvali až do roku 2014, nyní je v obchodním rejstříku zanesen už jen Prokop). Firma Huatech U mnohých strategických a implementačně složitých zakázek čínské firmy Huawei figuruje jako její český partner firma Huatech. Mezi klíčové zákazníky Huatech dnes patří Česká televize, ČD-Telematika, Lesy ČR a SŽDC. Nedávno uspěla i v klíčové zakázce na datové centrum ČEZ. Právě po této zakázce začaly bít na poplach bezpečnostní složky státu, když na konci loňského roku označily firmu Huawei kvůli možnému napojení na čínské zpravodajské služby za bezpečnostní riziko. Partnerská firma Huatech byla založena v roce 2014 bývalými manažery české pobočky Huawei. Její poslední roční obrat byl kolem 135 milionů korun, firma se chlubí velmi početným stavem certifikovaných inženýrů, má pod sebou i certifikované školící středisko Huawei. Huatech se přitom vyskytuje i u zmíněných zakázek na Ředitelství silnic a dálnic. Ovšem pouze v "druhořadé" roli subdodavatele malé firmy EruCom. Deník Aktuálně.cz se ptal i šéfa firmy Huatech Martina Vítka, proč zakázky nezabezpečují vlastními silami, k čemu vlastně firmu z Prostějova tolik potřebují. "Je patrné, že jdete tendenčně po nějaké senzaci. Přitom na takové spolupráci není nic divného. Je to běžná praxe na trhu, kdy partnerské firmy spolupracují," oponuje Vítek. A uvádí jiné firemní tandemy ze svého oboru: Cisco-Alef, HP-Xanadu, Dell-CSystem. "Je běžnou praxí, že silní technologičtí partneři jednotlivých výrobců, mající silné know-how, spolupracují s dalšími subjekty na trhu. Takže spojení firem Huatech s EruCom na ŘSD není nic, co by se vymykalo standardnímu dění," tvrdí šéf Huatech Martin Vítek. Advokát Klapka přitom získal po vstupu Babišova hnutí ANO do vlády velmi výraznou pozici na ministerstvu dopravy. A právě v té době se také firma EruCom uchytila v ŘSD. Od roku 2014 byl Klapka poradcem ministra dopravy Antonína Prachaře (ve vládě za ANO). "Přivedl jej ke mně Faltýnek. Klapka měl být původně na ŘSD, ale já jsem chtěl mít nad ním kontrolu, proto byl v roli poradce u mě na ministerstvu," vysvětluje exministr Prachař, který řady hnutí ANO už opustil. Zdeněk Klapka - mimo jiné bývalý parlamentní asistent sociálnědemokratického šéfa sněmovny Miloslava Vlčka - měl i z postu poradce na ŘSD výrazný vliv. Jak vzpomíná řada svědků, bylo to i proto, že ve vedení ŘSD v té době působila Klapkova blízká spolupracovnice Soňa Křítková (exmanažerka Babišova Agrofertu). Nejdříve od dubna 2014 jako správní ředitelka ŘSD, po pár měsících byla dočasně pověřena řízením celé státní organizace. Fakt o tom nic nevím Redakce Aktuálně.cz se ptala Jaroslava Faltýnka, čím si vysvětluje skutečnost, že se malé firmě z Prostějova podařilo v ŘSD tak dobře uchytit a vyhrávat mnohamilionové zakázky až do dnešních dnů. V Prostějově žijící dvojka hnutí ANO, která měla donedávna v resortu dopravy velmi silný vliv, to ponechala bez komentáře. "Fakt o tom nic nevím a ani mě to nezajímá," reagoval Faltýnek. Jména prostějovských majitelů EruCom prý "nikdy neslyšel". Nerozporuje ale, že se velmi dobře zná s již uvedeným advokátem Klapkou. Podle svědectví lidí z Prostějovska udržují důvěrné kontakty už přes dvacet let, spolupracovali i v komunální sféře. Nad tímto personálním propojením se pozastavují i mnozí lidé z byznysu. Nejsou nicméně důkazy o tom, že by někdo z vlivných mužů z Prostějova přidělování zakázek zákulisně ovlivňoval.