Číňané, kteří demonstrantce hodili tibetskou vlajku do Vltavy, nespáchali trestný čin

Městský soud v Praze pravomocně rozhodl o tom, že incident s tibetskou vlajkou během návštěvy čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v hlavním městě před více než třemi lety nebyl trestný čin. Informoval o tom server Seznam Zprávy. Dva občané Číny tehdy demonstrantce, která protestovala proti politice čínských komunistů a měla v rukou tibetskou vlajku, prapor sebrali a hodili do Vltavy.

Případ řešila česká justice několik let. Pražské soudy v minulosti oba obžalované viny zprostily a případ předaly do přestupkového řízení. Podle nich nešlo o trestný čin, a to i s ohledem na mizivou hodnotu vlajky. Nejvyšší soud v Brně jim však po dovolání nejvyššího státního zástupce případ vrátil. Šéf žalobců Pavel Zeman argumentoval tím, že škodlivost činu zvyšuje jeho politická motivace.

Obvodní soud pro Prahu 7 poté rozhodl, že Číňan mohl spáchat přestupek, ale loupeže se nedopustil. Jeho krajanku zprostil viny. Nyní verdikt pravomocně potvrdil pražský městský soud. Čínský občan tvrdil, že nechtěl vlajku uloupit, šlo podle něj o zkratovité jednání ve vypjaté emoční atmosféře. Ženě se podle rozsudku nepodařilo prokázat, zda se s demonstrantkou přetahovala o tibetskou, nebo o českou vlajku.

Třídenní návštěvu čínského prezidenta Si Ťin-pchinga v březnu 2016 v Praze provázely demonstrace proti politice Pekingu v oblasti lidských práv, některé se neobešly bez potyček mezi odpůrci a příznivci čínského režimu. Při jedné z nich se Číňan a Číňanka pokusili vytrhnout demonstrantce vlajku, museli ale překonat její odpor. Přitiskla ji k tělu, chvíli se přetahovali. Nakonec se Číňanům podařilo ženě vlajku vzít a hodili ji do řeky.

