Super levné nákupy se už Čechům nevyplatí. Existuje ale způsob, jak opatření obejít

Online nákupy v Číně od poloviny příštího roku zdraží. Unie chce uvalit clo na všechny zásilky v hodnotě nižší než zhruba 3600 korun. Pokud bude v jedné zásilce víc věcí, poplatek ve výši tří eur, v přepočtu 73 korun, se má týkat každé položky.
Chytrý elektrický zubní kartáček patří aktuálně na oblíbeném čínském e-shopu Temu k nejprodávanějším produktům. Aplikace tohoto tržiště píše, že si ho koupilo už 250 tisíc zákazníků. Za cenu 114 korun.
Cena srovnatelného výrobku koupeného na českém trhu se přitom pohybuje v násobcích. Od poloviny příštího roku by měl zmíněný produkt koupený přes Temu zdražit o 73 korun. A pokud si k tomu zákazník objedná další tři věci, zásilka podraží o 292 korun. Tři eura za každou položku.
Dohodli se na tom na posledním unijním jednání ministři financí coby zástupci členských zemí.
„U nejmenších balíčků nebudeme řešit hodnotu samotného zboží, protože to jsou miliardy zásilek, ale že tam bude jednotná sazba ve výši tři eura,“ řekl novinářům v Bruselu po jednání, kde padla zmíněná dohoda, Zbyněk Stanjura (ODS) ještě coby ministr.
„Je to na přechodnou dobu, než se připraví nový systém. My jsme francouzský návrh podpořili, protože nám dává logiku,“ dodal.
Malé zásilky do hodnoty v přepočtu 3600 korun zasílané do Evropské unie byly dosud od cla osvobozeny. Velcí dovozci cla musí platit, což je oproti těm menším znevýhodňuje.
Z dohody má radost například Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. Prezident svazu Tomáš Prouza na sítích napsal, že jde o další krok v boji proti čínským šmejdům, kteří do Evropy programově posílají nebezpečné a zdravotně závadné zboží a vyhýbají se placení daní a poplatků.
K prudkému nárůstu počtu menších balíků s levným zbožím směřujících do Evropské unie, a to zejména z Číny, došlo v posledních letech.
Například podle Českého statistického úřadu se loni dovezlo ze třetích zemí do Česka zboží za víc než 1,5 bilionu korun. Vůbec nejvíc zásilek šlo z Číny, a to za 541 miliard.
Na rizika letos upozorňovala i Národní centrála proti organizovanému zločinu. Podle ní je nahlášená hodnota asijského zboží podhodnocená a nedaří se z něj vybírat daň z přidané hodnoty.
Česko tak přichází o miliardy korun. Jenže podle hlavního ekonoma společnosti Natland Petra Bartoně se budou obchodníci z Číny snažit cla obcházet a problém se zdravotně nebezpečnými výrobky se nevyřeší.
„Vůbec nejpodivnější je ta snaha zpoplatnit třemi eury každou položku v balíku,“ míní Bartoň.
„Čínský obchodník tam napíše cokoli. Konvice na čaj a podšálek je jedna, nebo dvě věci? Počet věcí se určí hmatem, nebo otevřením balíku? To bude časově velmi náročné pro české celnice a tyto náklady mohou značně umazat z výnosu cla,“ glosuje opatření Bartoň.
„Působí to, jako by cílem nebyl jen boj proti nebezpečným hračkám, ale i odrazení od nákupu mimo EU, “ domnívá se Bartoň.
„Zdravotně závadné věci jsou samozřejmě špatné, ale tohle ten problém nevyřeší,“ uzavírá.
Ukrajinští vojáci ovládají téměř 90 procent Kupjanska a již 17 měsíců brání Pokrovsk, kde znovu ovládli severní část města. Uvedl to dnes ukrajinský hlavní velitel Oleksandr Syrskyj jako příklady úspěchů ukrajinských sil, s nimiž seznámil během videokonference západní partnery. Celkově ale situace na frontě po téměř čtyřech letech války zůstává podle generála složitá.