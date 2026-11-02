Číňan obviněný ze špionáže byl zproštěn obžaloby, podle soudu nešlo o trestný čin

Pražský městský soud v pondělí zprostil obžaloby čínského občana viněného ze špionáže pro čínskou zpravodajskou službu. Zároveň ho propustil z vazby. Podle soudu nebyl žalovaný skutek trestným činem. Rozsudek není pravomocný. Obžalovaný Jang I-ming vinu odmítá. Hájí se mimo jiné tím, že vykonával běžnou novinářskou činnost a informace, které získal, nemohly ohrozit bezpečnost České republiky.
Jang I-ming je obžalovaný z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc, je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Nyní je na svobodě, rozsudek po vyhlášení nekomentoval. Státní zástupce podal jak odvolání proti osvobozujícímu rozsudku, tak stížnost proti propuštění z vazby. Případem se tak bude zabývat ještě Vrchní soud v Praze.
Soudce Tome Frankič uvedl, že má za prokázanou většinu tvrzení uvedených v obžalobě. Prokázalo se podle něj to, že je Jang I-ming příslušníkem čínské rozvědky, vykonával v Česku činnost pro cizí moc, nebo že si v ČR budoval síť kontaktů a sledoval politickou situaci.
Podle Frankiče ale z provedených důkazů nelze mít za prokázané to, že by muž jednal v úmyslu ohrozit nebo poškodit ústavní zřízení, svrchovanost, územní celistvost, obranu či bezpečnost ČR. Právě tento úmysl je součástí definice trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc.
Ani reporty, které muž vytvářel a předával, nebyly podle soudce způsobilé zájmy ČR ohrozit. Primárním úmyslem činnosti Jang I-minga v Česku byl podle Frankiče sběr informací.
Frankič v odůvodnění rozsudku odkázal na rozhodnutí Ústavního soudu, který se vymezením zmíněného trestného činu zabýval. Trestní odpovědnost za neoprávněnou činnost pro cizí moc lze podle Ústavního soudu dovozovat pouze v případě, kdy by pachatel sledoval bezprostřední, konkrétní a reálné ohrožení zájmů ČR, ne pouze abstraktní, vysvětlil soudce.
Státní zástupce Martin Bílý v obžalobě tvrdí, že Jang I-ming jako příslušník čínské rozvědky přicestoval v roce 2022 do Česka, kde se u ministerstva zahraničí akreditoval jako zahraniční novinář čínského deníku.
Krytí podle obžaloby využíval k tomu, aby v souladu s pokyny zahraniční zpravodajské služby sbíral politické i ekonomické informace a mapoval vlivové prostředí.
Vytvářel si také kontakty s různými lidmi, kteří mu dané informace mohli poskytnout. Podle žalobce některé zval na večeře, dával jim drobné dárky nebo je zval na konference do Číny.
Muž podle obžaloby na základě získaných informací vytvářel na svém počítači dokumenty, které pak doplněné o další poznatky předával dalšímu člověku, jehož funkci žalobce nespecifikoval.
„Přičemž sběr a předávání takových informací do Čínské lidové republiky je pro Českou republiku nevýhodné, neboť ohrožuje její suverenitu a základní ústavní zřízení,“ uvedl Bílý v obžalobě.
Trestně stíhán je Jang I-ming za činnost v období od loňského února, kdy začalo ustanovení o neoprávněné činnosti pro cizí moc platit.
Jang I-ming obžalobu prostřednictvím svého obhájce Michala Sýkory v polovině října před soudem popřel. Sýkora uvedl, že žádná z informací, kterou měl obžalovaný podle žalobce získat, nebyla způsobilá bezprostředně ohrozit zájmy nebo svrchovanost České republiky.
Obhájce novinářům po vynesení rozsudku řekl, že se shoduje s právním hodnocením soudu, nesouhlasí ale s tím, že by velká část obžaloby byla prokázaná. Ponechal si lhůtu pro případné odvolání. Sýkora doplnil, že Jang I-ming nyní neplánuje z Česka odjet.
Bílý uvedl, že rozhodnutí soudu musí respektovat. V závěrečné řeči muži navrhoval tříletý trest a vyhoštění z ČR. Žalobce dodal, že obžalovaný nyní nemá povinnost v Česku zůstat. Je podle něj navíc pravděpodobné, že vrchní soud stížnost proti propuštění z vazby zamítne, protože byl Jang I-ming propuštěný ze zákonných důvodů.
Peking na konci června zadržel českého občana, je v Číně vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Čínská diplomacie kritizovala postup českých úřadů vůči čínským občanům a tvrdila, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře.
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) tehdy uvedl, že český občan byl v Číně na soukromé návštěvě a nemá vazby na jakoukoliv českou státní instituci. Mluvčí resortu Adam Čörgő v pondělí ČTK sdělil, že ve věci nebyl žádný posun.
Hlavní líčení před pražským městským soudem provázela přísná bezpečnostní opatření, obžalovaného do jednací síně vodili těžkooděnci se samopaly. Převážná část jednání byla kvůli ochraně utajovaných informací neveřejná.
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