Čína vyšetřuje zadrženého Čecha pro podezření z ohrožení státní bezpečnosti

Peking oznámil, že český občan zadržovaný v Číně je vyšetřován kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek uvedlo čínské ministerstvo zahraničí, podle kterého příslušné úřady postupují v souladu se zákonem.
Čínská diplomacie zároveň kritizovala postup českých úřadů vůči čínským občanům a tvrdí, že české úřady na základě neopodstatněných obvinění zadržují čínského novináře. Peking takový přístup odmítá a čínské ministerstvo zahraničí vyzvalo českou stranu, aby dotyčnou osobu okamžitě propustila a plně ochránila její práva a zájmy. ČTK se snaží získat vyjádření českého ministerstva zahraničí.
Podle dřívějších informací serveru Seznam Zprávy byl český občan zadržen v Číně na konci června. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čörgö uvedl, že čeští diplomaté jsou s mužem v Pekingu v konzulárním kontaktu. S ohledem na ochranu osobních údajů ale Černínský palác odmítlo zveřejnit další podrobnosti.
Deník N tvrdí, že totožnost zadrženého zná a že dotyčný v minulosti spolupracoval se zbrojařskou skupinou CSG podnikatele Michala Strnada. V Číně podle Deníku N zastupoval také společnost Eldis, která do skupiny patří a vyrábí radarové systémy. Muž do Číny odcestoval na pozvání čínských úřadů kvůli certifikaci radarů pro letiště a čínské bezpečnostní složky ho následně zadržely, napsal Deník N.
Skupina CSG ve čtvrtek ČTK sdělila, že žádný její zaměstnanec CSG nebyl v Číně zadržen a že se společnost ke kauze nebude vyjadřovat.
Případ se řeší v době, kdy se do Pekingu o víkendu chystá předseda české Poslanecké sněmovny Tomio Okamura. Jeho cesta má být zaměřena především na hospodářské vztahy, obnovení přímých leteckých spojení nebo jednání o bezvízovém styku. V rozhovoru v České televizi ve středu uvedl, že případ zadrženého Čecha není na programu jeho cesty, pokud ho o to ale české ministerstvo zahraničí požádá, bude o mužově propuštění jednat.
Čeští kriminalisté letos v lednu zadrželi čínského občana podezřelého ze spolupráce s čínskou zpravodajskou službou. Byl obviněn z neoprávněné činnosti pro cizí moc a je prvním stíhaným za tento paragraf v České republice. Na začátku června mluvčí pražského městského soudu potvrdila, že státní zástupce na muže podal obžalobu. V polovině června ale soud vrátil případ k došetření; dozorující státní zástupce Martin Bílý tehdy ČTK sdělil, že proti vrácení obžaloby podal obratem stížnost a že obviněný zůstává do jejího vyřízení ve vazbě.
Ponožkový vrah zneužíval i mrtvoly. Mrazivý případ Ondreje Riga ožívá v nové dokumentární sérii
Na ruce si navlékal ponožky a v noci vraždil bezbranné ženy. Ondrej Rigo alias Ponožkový vrah řádil ve třech zemích a oběti zneužíval i po smrti. Jeho mrazivý případ, který pomohla vyřešit DNA, nyní ožívá v nové čtyřdílné dokumentární sérii Rigo: Ponožkový vrah od režiséra Petera Bebjaka. Platforma OnePlay ji uvádí už v pátek. Projděte si fakta o případu, ze kterého dodnes mrazí.
Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí
Poslanec SPD Jaroslav Foldyna je podezřelý z domácího násilí, policie ho vykázala z domu v Děčíně, kde s manželkou žije, uvedl ve čtvrtek Radiožurnál s odvoláním na tři na sobě nezávislé zdroje. Foldyna Radiožurnálu potvrdil vykázání z domu, cítí se nevinný, věc nechtěl komentovat. Zatím nebyl z ničeho obviněn.
Hodonínsko zasáhla mimořádná supercela, podobná stála naposledy u vzniku tornáda
Lidé v Prušánkách na Hodonínsku po středeční podvečerní bouřce sčítají škody, v obci nahlásili 46 událostí, kdy bouřky něco poškodily. ČTK to řekl starosta Zbyněk Němeček (Mladí pro Prušánky). Podle Českého hydrometeorologického ústavu prošla nad Hodonínskem silná supercela. Meteorologové to uvedli na facebookovém profilu.
Legenda RAF ožívá v dokudramatu. Film Osamělý vlk představuje první teaser
Měl pověst nezkrotného pilota, který se řídil vlastním instinktem a ve vzduchu budil respekt i obdiv. Nový snímek Osamělý vlk poprvé přináší na plátna kin mimořádný osud Josefa Františka, československého stíhacího esa a jedné z nejvýraznějších osobností bitvy o Británii.
Klubko roztomilosti. V pražské zoo se narodilo pět mláďat kriticky ohroženého geparda
V pražské zoologické zahradě se narodilo pět mláďat kriticky ohroženého geparda štíhlého. Koťata přišla na svět 18. června a jsou prvním přírůstkem tohoto druhu v pražské zoo po osmi letech. Zatím nepřekonala nejrizikovější období života, samice se o ně ale podle chovatelů vzorně stará. Zatím obývají zázemí zahrady. ČTK o tom informoval mluvčí zoo Filip Mašek.