Je to špička ledovce, říká expert o sběru dat Čínou. Petříček chce jednat s EU i NATO

Zjištění Aktuálně.cz, že čínská firma - dodavatel tamní armády - vytváří databázi prominentních Čechů, pobouřilo tuzemské zákonodárce. Ministr zahraničí Tomáš Petříček chce o kauze jednat s partnery v EU a NATO. Experti varují, že odhalená aktivita společnosti, která mluví o využití osobních údajů pro hybridní válku, je jen zlomkem operací, v nichž Čína se soukromými firmami spolupracuje.

Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka, ministr obrany Lubomír Metnar nebo místopředseda Senátu Milan Štěch. A mnoho dalších. V databázi čínské firmy Zhenhua Data Technology redakce Aktuálně.cz objevila na sedm stovek prominentních Čechů. K profilům politiků či policistů, které na svých serverech firma vytvořila, automatický systém přiřazuje data, která se mu povede odhalit na internetu. Ať už jde o příspěvky na sociálních sítích, fotografie, záznamy v rejstřících, nebo zmínky v médiích.

Klienty společnosti jsou podle jejích prohlášení čínská komunistická strana nebo armáda. Skandál je mezinárodní. V uniklé databázi, kterou analyzuje mezinárodní konsorcium médií včetně například deníku Washington Post, je celkem 2,4 milionu lidí. Zhenhua Data Technology takto hromadí informace i o prominentních Američanech, Britech či Australanech.

Mezi monitorovanými jsou třeba i členové britské královské rodiny. Bezpečnostní experti varují, že tímto způsobem propojovaná data mohou být cenným artiklem pro vedení informační války proti Západu. A přesně takové využití firma na svém dnes již zrušeném webu inzerovala. "Sbírat data z celého světa. Napomoci velkému obrození čínského lidu," hlásal jejich slogan.

Riziko si uvědomuje i český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Ten chce skandál projednat se spojenci Česka. "Z hlediska české zahraniční politiky jde určitě o téma, které budeme chtít zvednout s našimi spojenci v EU a NATO. Ukazuje to, že se skutečně musíme zabývat negativními dopady digitálních platforem, a to na úrovni celé EU," sdělil Aktuálně.cz šéf české diplomacie.

Konfrontace čínského velvyslance

Při jaké příležitosti by rád Petříček s evropskými partnery chtěl nad řešením zasednout, zatím není jasné. Pro Černínský palác představuje zjištění Aktuálně.cz nové poznatky, které v tuto chvíli analyzuje. Místopředseda zahraničního výboru Poslanecké sněmovny Jan Lipavský (Piráti) upozorňuje, že by se aktuální problematika mohla začlenit do už probíhajících debat v rámci Evropské unie.

"Evropská unie dokázala, že v ochraně osobních údajů představuje celosvětově špičku, když jsme zavedli GDPR. Například probíhají debaty o obchodní dohodě s Čínou, probíhají debaty i o bezpečnosti sítí 5G. Na všech těchto fórech by tedy měl zaznít i apel na bezpečnost osobních údajů a jejich strojové zpracování ze strany Číny," řekl Aktuálně.cz Lipavský.

Od české diplomacie očekává, že skandál kolem Zhenhua Data Technology by měl být námětem i oboustranných jednání s čínskými představiteli. "Mělo by se to dostat do podkladů představitelů jednajících s Čínou, ať už je to náš velvyslanec v Pekingu, nebo ministr zahraničí, který často hovoří s čínským velvyslancem v Praze," dodal.

Odstavit Čínu od tendru na dostavbu Dukovan

Redakcí oslovení politici uvedli, že by odezva představitelů státu měla mít více rovin. Člen sněmovního výboru pro bezpečnost a předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek otevřeně mluví o nutnosti Čínu a Rusko, jež se k Česku chová podobně nepřátelsky, natvrdo odstavit od tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany.

"Česká republika musí také urychleně přijmout zákon na ochranu investic, aby ochránila své strategické podniky a know-how a znemožnila přístup čínských a ruských firem do těchto oblastí. Naše země musí být také mnohem aktivnější v kyberprostoru a začít uplatňovat odvetná opatření," sdělil Aktuálně.cz Bartošek.

Podobně smýšlí i místopředseda sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS). Ten vnímá aktivitu čínské firmy jako varování pro euroatlantické spojenectví, podle něj by to měla česká strana ve vzájemných vztazích s Čínou zohlednit. "Především v odmítání podezřelých čínských technologií, opatrném přístupu k jejich technologickým firmám a produktům," řekl Aktuálně.cz.

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost už v prosinci 2018 varoval před možností zapojení čínské firmy Huawei, jež je přímo napojená na čínské státní orgány, do kritických infrastruktur státu. Deník N v této souvislosti v úterý upozornil, že Huawei stáhl žádost o prověrku od Národního bezpečnostního úřadu. V praxi by to mělo znamenat, že se jeho angažmá ve strategických tendrech výrazně omezí.

BIS databázi už analyzuje

Poslanec Žáček si všímá i toho, že se v čínské databázi objevily i postavy souznící s čínským režimem. Jsou mezi nimi prezident Miloš Zeman nebo Vladimír Mlynář - ředitel komunikace finanční skupiny nejbohatšího Čecha Petra Kellnera PPF, pro kterou je čínský trh v jejím byznysu klíčový, rozpůjčovala tam 300 miliard korun.

Redakce Aktuálně.cz vloni odhalila, že se PR agentura placená firmou Home Credit - která pod PPF spadá - tajnou kampaní snažila vylepšit obraz komunistické mocnosti v Česku. "Vtipné, ale mocensky logické je, že se zaměřují i na své ideové či zaplacené spojence. Nevěří ani jim a musí je hlídat, jestli nehrají na obě strany," míní Žáček.

Předseda STAN Vít Rakušan, jehož otce Zhenhua Data Technology do databáze zahrnula také, doufá, že zákonodárci dostanou podrobnější informace od českých bezpečnostních složek. "Zároveň je potřeba zasadit tuhle informaci do širšího kontextu, uvědomit si, zda chování některých našich politiků či vysokých státních úředníků je opravdu v zájmu České republiky," řekl Rakušan.

Ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka, o kterého se čínská firma zajímá také, už Aktuálně.cz potvrdil, že kontrarozvědka se případem zabývá. Databázi v tuto chvíli analyzuje. "Je to jen další důkaz, že čínské zpravodajské služby se snaží získat jakékoliv informace, jakoukoliv formou. To je riziko, na které dlouhodobě upozorňujeme," uvedl.

Komise pro hybridní hrozby bude jednat

O dopadech praktik Zhenhua Data Technology bude jednat i stálá sněmovní komise pro hybridní hrozby. "Bezpečnostní aparát státu by na tuto kauzu měl reagovat posílením počtu a kvalitou školení a upozornění, která se vážou k chování na internetu, ale také off-line chování," řekl poslanec Jan Lipavský, který je členem komise.

Školení v tomto ohledu dnes bezpečnostní složky už dělají, ale zpravidla jsou určená pro vysoce postavené úředníky. Podle Lipavského ale nezohledňují možný kariérní postup u níže postavených úřednických sil.

"Pokud datový sběr probíhá takto masově, tak se do sítě chytí lidé již na začátku své kariéry a v momentě povýšení je již pozdě. V rámci komise budeme toto téma řešit," dodal.

Premiér dotazy ignoroval

Aktuálně.cz žádalo o vyjádření také premiéra Andreje Babiše (ANO), na dotazy však nereagoval.

Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta Miloše Zemana, který je zastáncem blízkých vztahů s komunistickou Čínou, redakci sdělil, že v době elektronizace informací musí lidé s takovým fenoménem počítat. Jako důležitou vnímá ochranu strategických informací bezpečnostními složkami. "Extrémní reakce typu hysterie, křiku a ideologického žvatlání nevedou k ničemu," řekl.

Samotné aktivity Zhenhua Data Technology ho nezneklidňují, dává je do souvislosti s běžnou agendou zpravodajců i novinářů. "Přesně to dělají úplně všechny tajné služby na celém světě, například prostřednictvím nastrčených firem. Ostatně, i novináři se rádi věnují zveřejňování 'pavouků', kdo má jaké rodinné vazby, s kým se zná, s kým se kdy vyfotil," míní.

Nicméně zpravodajské služby západního světa takto nepostupují ve snaze destabilizovat demokratické společenství, ale výlučně k ochraně zájmů vlastního státu. V tomto ohledu nejsou nástrojem expanzivní politiky s cílem podrýt euroatlantický civilizační okruh, kam patří i Česká republika. Novináři se zase věnují mapování podnikatelských a vlivových skupin v rámci kontroly veřejné moci, což je standardní postup všech svobodných médií.

Čínská firma své cíle viděla jinak. "Sociální sítě mohou manipulovat s realitou a oslabovat vládu země, sociální systém, armádu či ekonomiku," píše v jednom z článků na svém nyní zrušeném webu s tím, že to může vést "k vnitřním konfliktům, sociální polarizaci a radikalizaci v dané zemi". Zhenhua své techniky shrnuje pod pojem hybridní válka a nabízí je s tím, že je levnější než tradiční válečný konflikt.

Takových firem je mnohem více

Experti na fungování čínského režimu přitom varují, že aktivity Zhenhua Data Technology nejsou ojedinělé. Hovoří o špičce ledovce. "Podobných soukromých firem úzce napojených na čínskou armádu a další orgány je mnohem více, často na profesionálnější úrovni," uvedl pro Aktuálně.cz Martin Hála, vedoucí platformy Sinopsis, jež se Čínou kriticky zabývá.

Podle Hály Zhenhua Data Technology z pohledu svých záměrů selhala v tom, že se neopatrnou správou dat dekonspirovala. Databáze vynesl čínský whistleblower, jenž je poskytl západním expertům. Od nich je získala některá světová média, jako jsou americký Washington Post, britský Daily Telegraph, kanadský Globe and Mail nebo indický Express.

Firma Zhenhua Data alias Odbor 99 Soukromou firmu založil a zřejmě spoluvlastní čínský občan v Šen-čenu jménem Wang Xuefeng, bývalý inženýr americké firmy IBM.

Její mise zdůrazněná na oficiálním webu? Dopomoci shromažďováním zámořských otevřených dat velkolepé obrodě čínského národa.

Společnost Zhenhua Data se na svém blogu na sociální síti nazývá Bureau 99, neboli Odbor 99, což může odkazovat na číslování divizí čínské armády.

Na svém nyní deaktivovaném webu také tvrdí, že začala data západních občanů shromažďovat v září 2017 a v prosinci téhož roku odstartovala vyvoj systému pro získávání masivního množství dat ze zahraničí. Globální shromažďování dat spustila v květnu 2018 a o dva měsíce později začala i projekt nazvaný Overseas Key Information Database (OKIDB), z něhož nyní data čtvrt milionu západních prominentů unikla.

Data do Číny dle webu posílá dvacítka center, která jsou dle Zhenhua Data rozmístěna po světě.

Společnost dolování dat z profilů na Facebooku či Twitteru, používá také databáze patentů, mediálních výstupů nebo příbuzenských vztahů. Nabízí ale i sledování polohy letadel, lodí či satelitů, stejně jako monitoring konkrétních osob na míru.

Partneři, které Zhenhua Data na svém webu zmiňuje, zahrnují dodavatele čínského bezpečnostního aparátu. Beijing TRS se chlubí klienty z čínské armády a ministerstva veřejné bezpečnosti, pro které vyrábí analytické nástroje schopné propojit lidi, jejich elektronickou komunikaci a vozidla. Global Tone Communication Technology, která je dceřinkou podniku, který vlastní státní oddělení propagandy, prohlašuje, že umí pro své klienty z řad vlády i byznysu analyzovat masivní kvanta dat z webu či sociálních médií.

Databáze českých jmen, kterou redakce Aktuálně.cz získala, zahrnuje na 700 prominentů a v některých případech i jejich rodinných příslušníků. Je přitom velmi pravděpodobné, že uniklý soubor není kompletní a firma shromáždila údaje o mnohem větším počtu lidí. Po uvolnění informací od čínského whistleblowera se australské kyberbezpečnostní firmě Internet 2.0 povedlo zrekonstruovat jen zhruba desetinu záznamů.

Státní zákon o zpravodajské činnosti

Podle novozélandské akademičky zaměřující se na Čínu Anne-Marie Bradyové si Čína vytváří záznamy o určitých lidech už dlouho. "Viděla jsem celé knihy obsahující informace o kariérách a politických názorech řady amerických expertů na Čínu. Co je ale na tomto novém zjištění neobvyklé, je využití velkých dat (tzv. big data, která se často využívají pro analýzy - pozn. red.) schraňovaných soukromou firmou," říká.

Že podobná databáze vznikla, nepřekvapuje ani analytičku Samanthu Hoffmanovou z australského think-tanku Australian Strategic Policy Institute. "Mnoho západních technologických společností sbírá data a i to by mělo být nepříjemné pro mnoho lidí. Je však rozdíl mezi tím, co dělají ony a co dělá čínská firma, která uvádí, že je přímo napojená na státní bezpečnost," vysvětluje analytička.

Aktivity čínské firmy podle Martina Hály explicitně dokladují úzké propojení soukromého a vojenského sektoru a snahu čínského režimu ovládat společnost pomocí analýzy takzvaných velkých dat a umělé inteligence. "Cílem je automatizovat vládu jedné strany tak, aby mohla řídit stát odshora dolů prostřednictvím svých algoritmů. K tomu má zatím ale naštěstí ještě dost daleko," míní Hála.

Obdobný sběr dat v Číně od roku 2017 usnadňuje zákon o státní zpravodajské činnosti. Takovým firmám navíc ukládá, že v případě potřeby je musí sdílet s čínskými státními orgány. "Ten zákon je součástí širšího právně-ekonomického prostředí, které motivuje čínské firmy k podobnému sběru, i s ohledem na případné lukrativní zakázky od státních orgánů," upozorňuje Hála.

Vloni v létě Radiožurnál popsal svědectví dvou bývalých manažerů firmy Huawei. Česká pobočka technologického gigantu se tak ocitla v podezření, že její zaměstnanci sbírají citlivá data o úřednících a byznysmenech, se kterými vedou obchodní jednání. Informace pak vpisují do interního systému, ke kterému má přístup centrála firmy v Číně. O té jsou západní tajné služby přesvědčeny, že úzce spolupracuje s čínskou vládou.