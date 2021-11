Cimického řešit nemůžeme, tvrdí komora. Podle instruktora sebeobrany selhává systém

Advokátce Lucii Hrdé se ozvalo už více než třicet žen, které tvrdí, že je napadl psychiatr Jan Cimický. Ten přesto může dále vykonávat lékařskou praxi. Česká lékařská komora nechává prošetření případu na policii, lékaře ze svých řad vylučuje jen zcela výjimečně. Podle odborníků nelze násilí zcela zabránit, ale lze nastavit taková opatření, díky kterým k němu bude docházet v mnohem menší míře.

Není to ani měsíc, co na sociální síti herečka a zpěvačka Jana Fabiánová napsala, že ji sexuálně napadl psychiatr Jan Cimický. Zveřejnění přišlo poté, co se na stránkách Hradu objevil seznam lidí, kteří mají dostat státní vyznamenání od prezidenta Miloše Zemana. Mezi nimi byl i Cimický. Od té doby se k Fabiánové přidalo mnoho dalších žen. I ony říkají, že je psychiatr napadl nebo obtěžoval. Záležitost již prošetřují kriminalisté. Přesto může Cimický dál vykonávat lékařskou praxi a přijímat další pacienty. A má tedy i příležitost napadnout další ženy.

K tomu, aby Cimický už nemohl dále působit jako psychiatr, vedou dvě cesty. Jednou z nich je vyloučení z České lékařské komory, jelikož členství v ní je pro lékaře povinné. Druhou je rozhodnutí soudu, a to buď přímo zákaz výkonu povolání, nebo přes ustanovení o takzvané bezúhonnosti.

Česká lékařská komora uvádí, že prošetření případu nechá na policii. "Nedostali jsme žádnou stížnost, takže se nemáme moc čeho chytit. Hlavní překážku ale vidím v tom, že od všech těch skutků uplynulo několik a často i hodně let. A my se nemůžeme zabývat něčím, co se stalo dříve než před rokem, protože máme promlčecí lhůtu dvanáct měsíců," říká prezident České lékařské komory Milan Kubek.

Cimický totiž některé z žen napadl, když byly hospitalizované v bohnické psychiatrické léčebně. Pracoval tam do roku 1996, než ho tehdejší ředitel Zdeněk Bašný propustil právě kvůli podezření z obtěžování pacientek. Advokátka napadených žen Lucie Hrdá však České televizi řekla, že má i případy, které nejsou staré desítky let. Týkají se ordinace Modrá laguna, kterou Cimický založil a působí v ní dodnes.

"Neexistuje možnost, jak ho postavit mimo službu"

Podle mluvčího České lékařské komory Michala Sojky by se komora případem Cimického zabývala, pokud by na něj některá z žen podala stížnost a případ se stal nedávno. "Ale zde jde o podezření z trestného činu a ten přísluší hlavně orgánům činným v trestním řízení. Komora má řešit hlavně odborné a etické věci, trestné činy pak Policie České republiky. Pokud by však policie naznala, že nejde o trestný čin, může nám případ předat k řešení," uvádí Sojka.

Vyloučení lékaře z komory nastává podle Sojky jen velmi ojediněle, zhruba jednou za několik roků. "Nejvyšší trest je vyloučení na pět let. Dotyčný se většinou obrátí na soud, proto argumenty pro jeho vyloučení musí být zcela jednoznačné. V minulosti k tomu došlo například u lékaře, který tvrdil lidem, že mají rakovinu, i když ji neměli, a nechal si od nich platit za léčbu," popisuje Sojka.

Po uplynutí pěti let může daný člověk požádat o opětovné vstoupení do České lékařské komory, která žádost prověří. V případech, které nejsou natolik závažné, také může lékař dostat důtku nebo pokutu. "Jsou ale případy, kdy pokuta nestačí, a vyloučení je zase příliš přísný trest, protože byl lékař do té doby bezúhonný a my ho nechceme vyloučit kvůli jedné chybě. Potřebovali bychom mít možnost například přikázat doškolení nebo práci pod dohledem, to ale zákon neumožňuje," vysvětluje Sojka.

Dokud tedy Cimický nebude uznán vinným, může dále ordinovat. "V případě, že se jedná o lékaře v zaměstnaneckém poměru, může jeho zaměstnavatel rozhodnout o přeřazení na jiné místo. U lékaře v soukromé ambulanci ale neexistuje žádná možnost, jak ho postavit mimo službu. Zákon to komoře ani jiným orgánům neumožňuje," dodává Sojka.

Cimický obvinění odmítá

Případem se už zabývá policie. "Kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro zatím nespecifikovaný trestný čin proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. Věc je ve fázi prověřování, tedy zjišťování, jestli se stal trestný čin, nebo ne," říká mluvčí pražských policistů Jan Daněk.

Pokud by se případ dostal k soudu a Jan Cimický by byl uznán vinným, byl by to podle přednosty Ústavu psychologie a psychosomatiky Masarykovy univerzity Miroslava Světláka jasný signál pro Českou lékařskou komoru k tomu, aby psychiatra ze svých řad vyloučila.

"Je to sice promlčené, jak říká prezident Kubek, ale jestliže bude doktor Cimický odsouzen, tak si neumím představit jasnější důvod pro zákaz činnosti. Znamenalo by to, že je nebezpečný pro pacienty. Byla by to zároveň jasná zpráva pro oběti, že etický kodex České lékařské komory není jen cár papíru, ale že když lékař poruší pravidla, má to své důsledky," upozorňuje Světlák.

Cimický na dotazy Aktuálně.cz nereaguje, veškerá obvinění ale odmítá. Přesto se rozhodl, že vyznamenání od prezidenta Zemana za současné situace nepřijme. "Jsem připraven se plně hájit, neboť si nejsem vědom žádného provinění takového charakteru, o kterém se nyní z veřejného prostoru dozvídám," sdělil psychiatr.

"Je potřeba změnit atmosféru ve společnosti"

Je to již podruhé v krátké době, co česká společnost řeší sexuální obtěžování ze strany známé osobnosti a spolu s tím i to, zda a jak tomu šlo zabránit. Obvinění ze sexuálního násilí čelí i bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri, který se po zveřejnění zkušeností napadených žen vzdal poslaneckého mandátu i místa na kandidátce do sněmovny za koalici Spolu.

Univerzita Karlova, kde Feri studoval na Právnické fakultě, se následně rozhodla pro zřízení postu univerzitního ombudsmana, který bude řešit případy diskriminace nebo nevhodného chování.

Podle instruktora moderní sebeobrany a právníka Pavla Houdka jde o očividné selhání systému. "A to proto, že i přes incidenty z minulosti nejsou nastaveny žádné mechanismy, kterými by sexuální obtěžování šlo smysluplně řešit," podotýká.

Ačkoliv podle něj nelze nastavit taková opatření, která by podobným případům zcela zamezila, lze jejich výskyt minimalizovat. A to nejen v případě lékařských ordinací - ostatně podobný případ je v Česku spíš výjimkou -, ale i jiných profesí, kde má jeden člověk moc nad druhým a hrozí, že svého postavení zneužije.

"Každá změna může přijít jen skrz vzdělávání. Vždy zde bude velmi malé procento patologických jedinců, kteří se takového jednání dopustí. Ostatní se ho ale dopouští kvůli tomu, že mohou, nahrává tomu atmosféra ve společnosti. Osvětou to změníme. Lidé, kteří jsou svědky násilí, se již nebudou bát proti tomu ozvat. Násilí nikdy nesrazíme na nulu, ale srazíme ho na minimum díky citlivé atmosféře ve společnosti, díky které budou tito lidé odhaleni hned na začátku a nebude jim to procházet tak dlouho," vysvětluje Houdek.

Chybí možnost anonymně označit pachatele

Jak Světlák, tak Kubek zmiňují, že pokud je to možné, neměli by být lidé s lékařem v ordinaci sami. "Doporučujeme lékařům, aby nebyli s pacienty sami, aby vždycky ordinovali se zdravotní sestrou," říká Kubek. Světlák zase učí studenty na fakultě, aby společně s pacientem pozvali do ambulance i jeho doprovod, třeba rodinného příslušníka. "Jednak víc hlav víc ví, tedy příbuzní se mohou ptát i na věci, které by třeba pacienta nenapadly, a jednak přítomnost někoho dalšího představuje ochranu před případnými nedorozuměními různého druhu," říká Světlák.

Houdek zase zmiňuje potřebu zřídit v případě lékařských profesí ochranu takzvaných whistleblowerů, tedy zaměstnanců, kteří se rozhodnou upozornit na neetické nebo nezákonné praktiky na pracovišti, které se dějí se souhlasem nadřízených. "Touto cestou lze označit pachatele a zůstat přitom anonymní. To teď nelze. Když chcete podat stížnost na Českou lékařskou komoru, musíte to udělat pod svým jménem. Pokud jste například zdravotní sestra a chcete obvinit nadřízeného, který rozhoduje o vašem příjmu i pracovní kariéře, rozmyslíte si to," upozorňuje Houdek.

Ženám, které viní Cimického z napadení, sice nešlo o příjem ani pracovní kariéru, ale jednoduše měly strach. Bály se, že jim bez důkazu nikdo neuvěří. To ostatně Aktuálně.cz vylíčila i jedna z napadených žen, moderátorka Martina Hynková Vrbová. Už v 90. letech byl psychiatr mediálně známý. Přesto Kubek označuje za chybu, že tehdy napadené ženy nenahlásily napadení policii. "Je škoda, že se ty ženy neozvaly dřív, obětí mohlo být mnohem méně," říká Kubek.

Houdek však upozorňuje, že se jednalo o pacientky, které přicházely k doktorovi s určitou psychiatrickou diagnózou. "Proti nim stál někdo, kdo je mediálně známý, má vliv. Důkaz žádný neměly a ani nemohly. A kdyby tyto neznámé ženy takto mocného muže z něčeho obvinily, jakou šanci by asi měly, že uspějí? Proto je nutné nastavit procesy tak, aby se oběti nebály i v takovém případě ozvat," říká instruktor.

Přesto česká společnost v tomto ohledu podle přednosty Světláka udělala velký pokrok - téma sexuality již není takové tabu, jako bývalo před dvaceti třiceti lety. "Dnes by se možná ženy zachovaly jinak, atmosféra i vnímání společnosti jsou odlišné," řekl České televizi bývalý bohnický ředitel Bašný. Podle Světláka tomu pomohlo i americké hnutí #MeToo, kdy se obětem často vůbec poprvé dostalo velké vlny podpory. "Jako posun k lepšímu vnímám také existenci sociálních sítí. Pokud by se podobné nařčení dnes dostalo na sociální sítě, jistě by to zaujalo novináře a nemohlo by se to ututlat tak jako v 80. nebo 90. letech," poznamenává.

Bezzubý etický kodex

Jaké jsou hranice mezi lékařem a pacientem, se dnes učí studenti medicíny v rámci výuky lékařské etiky. Například na Lékařské fakultě Ostravské univerzity je to jedním z povinných předmětů. Podle Světláka je potřeba především zvyšovat povědomí studentů o tom, jak velkou mají moc nad pacienty a jak snadné je ji zneužít. Aby si uvědomovali, že oni jsou těmi, kdo mají nad svými pacienty vždy převahu.

Vztah lékařů s pacienty je zmíněn také v etickém kodexu České lékařské komory. Nicméně podle Světláka je tento kodex moc obecný. "Je to jediný etický kodex závazný pro české lékaře a má čtyři strany. Velmi pravděpodobně ho většina lékařů ani nečetla. Například ve Spojených státech má tento dokument stran asi dvě stě, definuje například i to, jestli si lékař může vzít dárek od pacienta. V tom českém jsou však jen obecné fráze typu 'Lékař nesmí zneužít ve vztahu k nemocnému jeho důvěru a závislost jakýmkoliv způsobem'," podotýká.

Je tak podle něj potřeba udělat revizi etického kodexu, jasně popsat, co se z pohledu etiky nesmí, ke kodexu se hlásit a odkazovat se na něj v nemocnicích. "Uvědomovat si, že není jen formalitou, ale také pomyslnou mapou, jak se chovat i jak postupovat, když se taková situace stane, a jaké budou důsledky takového chování," dodává Světlák.

Video: Kvůli Cimickému se mi ozvalo přes 30 žen. Zmiňují znásilnění i nátlak, říká advokátka