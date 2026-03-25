Čím Okamura rozčiluje Babiše. Používá taktiku, kterou mu může šéf ANO zarazit

Je to zdánlivě nenápadná taktika, která se zatím předsedovi SPD a Poslanecké sněmovny Tomiu Okamurovi vyplácela. Získával s ní důležitý náskok před předsedou ANO a premiérem Andrejem Babišem i dalšími politiky. Přitahoval tím pozornost svých voličů i novinářů a jen se spokojeně usmíval. Jenže, jak zjistilo Aktuálně.cz, Babišovi dochází trpělivost.
Když vládl uplynulé čtyři roky kabinet Petra Fialy, bylo pondělí z pohledu politického dění „plonkové“. Vláda totiž zasedala až ve středu, takže Česko zažívalo „politický kvas“ mnoha informací, událostí a reakcí většinou až uprostřed týdne, po jejím jednání. S příchodem vlády Andreje Babiše je to jiné.
Stejně jako když vládl naposledy před Fialou, i teď trvá Babiš na zasedání vlády od pondělního dopoledne, kdy už dostává média i veřejnost do politického varu. Ovšem tím, kdo z toho těží nejvíce, není Babiš, ale někdo jiný – jeho koaliční partner Tomio Okamura. A to způsobem, kterým Babiše stále více vytáčí.
Je to pondělí co pondělí stejné, ale použijme nejčerstvější příklad z tohoto týdne. Je krátce po jedenácté hodině, když končí tzv. koaliční rada, pravidelní jednání špiček ANO, SPD a Motoristů sobě. Okamura jako obvykle přichází první mezi novináře a dává si záležet na tom, aby ze všeho nejvíce mluvil ke svým voličům.
„Zítra podáme zákon týkající se poplatků České televize, kterým bychom rádi zrušili koncesionářské poplatky pro seniory 75 plus, pro firmy zrušíme poplatky, zrušíme poplatky pro děti a nezaopatřené mladé lidi, tzn. do 26 let, pro zdravotně postižené občany,“ oznamuje Okamura.
Okamžitě tím získává mediální pozornost, jeho slova se šíří televizemi, rádii i sociálními sítěmi, vzápětí na ně přichází reakce, mnohdy značně kritické, ať už od opozičních stran nebo zástupců veřejnoprávních médií, kterých se má rušení poplatků týkat. Mnozí vyjadřují překvapení, protože s nimi nikdo nic kolem poplatků neprobíral, nediskutoval. Veřejnost je na nohou.
Atmosféra okamžitě houstne, ale Okamura se usmívá, protože získal to, na čem mu nejvíce záleží – pozornost. Nikdo jiný z vládních politiků mu „nekonkuruje“, hned po koaliční radě totiž vždy zasedá vláda, na které je pochopitelně i její předseda Andrej Babiš. Než ten dostane možnost se vyjádřit, všichni mediální i političtí aktéři berou za hotové to, co řekl šéf SPD a sněmovny.
Na rozdíl od předcházejících týdnů, kdy Okamura takto předběhl Babiše, tentokrát už podle informací Aktuálně.cz přetekl u předsedy ANO a premiéra pověstný pohár trpělivosti. Zatímco sedí na vládě a řeší spoustu témat, na mobilním telefonu sleduje, jak je jeho vláda terčem kritiky kvůli poplatkům. „Bylo to klasické chování Okamury, který nemá ve sněmovně co na práci, takže jediné, co sleduje, jsou názory voličů SPD. A podle toho potom vystupuje v médiích,“ sdělil zdroj z hnutí ANO.
Místopředseda vlády a ANO Karel Havlíček se sice na pondělní tiskové konferenci snaží veřejné mínění alespoň částečně uklidnit tím, že návrh, o kterém mluvil Okamura, ještě není jasně daný, ale vše si žije už svým životem. Když Okamura přijde v úterý na tiskovou konferenci SPD, přiloží ještě polínko k pověstnému ohni, protože avizuje, že návrh na rušení poplatků u části koncesionářů bude možná ještě v úterý oficiálně odevzdaný k projednání ve sněmovně.
Okamura nedodržuje dohody, kritizuje ho Babiš
Opět se tak dostává do hlavních zpráv, přestože poslanecký klub hnutí ANO, počtem jasně nejvlivnější klub ve sněmovně, v té chvíli ještě návrh ani neprojednal. A když ho potom projednává, zaznívá kritika Okamury i slova o tom, že vše, co kolem poplatků předvádí, je předčasné.
To se potvrzuje i na tiskové konferenci před druhou hodinou odpoledne, kdy poslanec ANO Patrik Nacher upozorňuje, že zatím žádný poslanecký návrh ohledně poplatků nebudou odevzdávat. „Návrh není hotový, až bude dokončený, tak vás s ním seznámíme. Dnes se do systému nedívejte, nic tam nahrané nebude,“ oznamuje. Jinými slovy, návrh na zrušení poplatků, o kterém Okamura od pondělí mluvil, se nejen nezačne ve sněmovně ještě projednávat, ale ještě se ani neobjeví mezi oficiálními návrhy, které na projednávání čekají.
Okamura tak musí čekat na další velkou mediální pozornost do příštího pondělní dopoledne, ovšem už s vědomím toho, že se Babiš tentokrát hlasitě proti němu ozval. „Pan Okamura místo toho, aby držel dohodu, že se neinformuje veřejnost dřív, než je shoda, tak věren své tradici zase něco sděloval médiím,“ stěžoval si Babiš v rozhovoru pro Deník.cz v úterý odpoledne.
Když Aktuálně.cz ve středu mluvilo s jedním z předních politiků vládní koalice, sdělil, že Okamura se Babišovi dokonce opakovaně omlouval. „Omlouval se asi třikrát. Tvrdil, že prý už to nikdy neudělá. Musel cítit, že to přehnal. Pan Babiš byl fakt skoro nepříčetný, protože naprosto jasně bylo domluveno, že všechno bude komunikovat Patrik Nacher, který má o poplatcích nejlepší přehled,“ popsal tento zdroj dění v zákulisí.
To neznamená, že by Babiš nechtěl způsob placení televizních a rozhlasových poplatků měnit. Ovšem na rozdíl od Okamury chce, aby si to v koalici ještě co nejvíce připravili a hlavně nevzbudili veřejný poprask – z něho mívá totiž Babiš obavu, protože chce mít co největší množství voličů. Na rozdíl od Okamury, kterému stačí oslovovat malou část svých příznivců, kteří v komentářích na sociálních sítích šéfa SPD vždy oslavují, pokud je jako první například ujišťuje o tom, jak „zatočí“ s Českou televizí a Českým rozhlasem.
