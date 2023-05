Chystá se zjednodušení rodičovského příspěvku. Vyjde vstříc rodičům i školkám

Ze zákona by měla zmizet podmínka, podle níž rodič ztrácí nárok na výplatu rodičovského příspěvku, pokud jeho dítě ve věku do dvou let tráví v jeslích nebo dětských skupinách více než 92 hodin měsíčně. Informoval o tom server Seznam Zprávy s odkazem na vyjádření ministerstva práce a sociálních věcí.

"Ano, návrh předpokládá zrušení dané podmínky v tomto zákoně," potvrdil Seznam Zprávám mluvčí ministerstva Jakub Augusta. Podmínka se má zrušit od začátku příštího roku, kdy má začít platit novela zákona o státní sociální podpoře.

Rodičovský příspěvek je podle současné úpravy dávka za osobní, celodenní a řádnou péči o dítě. Proto se u dětí mladších dvou let sleduje jejich docházka do dětských zařízení. Stejná podmínka 92 hodin přitom neplatí pro děti starší dvou let, napsaly Seznam Zprávy.

Změna bude mít podle serveru zásadní dopad na rodiče, kterým to umožní více se zapojit do pracovního procesu. Ovlivní to i provozovatele dětských skupin a model takzvaného sousedského hlídání, který stát připravuje.

"Potvrzuje se nám, že rodiče se potřebují vracet do práce na vyšší úvazek, než je těch 92 hodin," řekla serveru předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin Daniela Celerýnová. Zrušení limitu vítá.

"Usilovali jsme o to, protože nám to způsobuje značné komplikace," prohlásila Celerýnová. "Snažíme se vyjít rodičům vstříc, ale opravdu to bylo hlídáno i ze strany úřadů práce, kde si žádali od dětských skupin záznamy docházek dětí, aby nedocházelo ke kumulaci dvou podpor - rodičovského příspěvku a příspěvku na úhradu provozu dítěte v dětské skupině," uvedla.

Rozšířit nabídku pro rodiče malých dětí má i chystané sousedské hlídání. Jeden člověk se může starat až o čtyři děti, a to od šesti měsíců až do věku povinné školní docházky. Stát přitom bude hlídačům platit stejné částky, jako platí pro dětské skupiny.

"Letos je například příspěvek za dítě do tří let měsíčně nastavený na 10 955 korun, za starší do školního věku pak 6444 korun za celodenní docházku. K tomu je možné ještě žádat poplatek od rodičů. Jeho maximální výši stanovuje vláda a pro letošní rok je to 4720 korun," uvedly Seznam Zprávy.

Rodičovská nyní činí 300 tisíc korun. Matka či otec ji mohou čerpat do potomkových čtyř let. Čím vyšší je měsíční částka, tím rychleji se suma vybere. Ministr práce Marian Jurečka z KDU-ČSL dříve řekl, že chce prosazovat zvýšení rodičovského příspěvku ještě letos.