Chyby děláme ve sprše i při větrání. Jak ve zdraví přežít tropické peklo

Teploty v Česku se během příštích dnů mohou vyšplhat až na bezmála 40 stupňů Celsia. Místy tak bude panovat větší horko než na jihu Evropy. Během příštího týdne tak má být například v Praze tepleji než v Athénách. Aktuálně.cz přináší rady, jak vedro ve zdraví přečkat.
Větrejte pouze ráno a večer
Nejsnazší způsob, jak se doma před vedrem chránit, je nevpustit jej vůbec dovnitř. Základním pravidlem je tak větrat jen v noci a ráno, kdy je teplota nejnižší. Otevřená okna přes den teplotu uvnitř zvyšují. Lidé také přes den mohou nechat zatažené žaluzie či závěsy. Dlouhodobějším řešením je pak například protisluneční fólie na okna či tepelná izolace.
Pomůže odpařování vody
Doma je také možné snižovat teplotu za pomoci odpařování vody. Je tedy možné například namočit prostěradlo nebo ručník do studené vody a pověsit ho do okna. Vzduch v místnosti se díky tomu zvlhčí a zchladí. Podobný efekt má rosení závěsu rozprašovačem. Ručník namočený ve studené vodě lze také například přehodit přes větrák.
Na studenou sprchu pozor
Na ochlazení je dobrá i sprcha. Ta by ale neměla být ledová. Náhlý šok tělo naopak přiměje k uchovávání tepla uvnitř. Podle odborníků je ideální teplota vody na sprchování během veder mezi 26-27 stupni, tedy příjemně vlažná. Taková sprcha pomáhá teplo odvádět, aniž by tělo „zmátla“ a donutila ho teplo zadržet.
Hydratace je naprosto zásadní
Zásadní je také pitný režim. Obecně platí, že člověk by měl každý den vypít asi 1,5 litru vody. Pokud však teploty výrazně rostou a přesahují 30 stupňů, spotřeba tekutin by měla být o třetinu až polovinu vyšší. Nejlepší je pak střídat obyčejnou vodu s minerálkou pro doplnění chybějících solí. Ideální taktéž je vyhnout se alkoholu a slazeným nápojům, které mohou dehydrataci zhoršit. Na pitný režim by si měli dávat pozor především senioři, kteří mívají slabší pocit žízně.
Je možné taktéž využít i „babskou“ radu ohledně zavodnění organismu: moč by měla být světle žlutá. Čím tmavší barvy je, tím je nedostatek tekutin závažnější.
Chraňte pokožku před sluncem
Venku je pak důležité vyhnout se spálení pokožky. Způsobuje totiž dehydrataci a může vyvolat i další zdravotní komplikace, například bolest hlavy, zvýšenou teplotu a nevolnost. Zásadní je tak mít většinu těla zakrytou prodyšným, světlým oblečením a odkryté části těla si namazat opalovacím krémem. Opatrní by měli být i rodiče malých dětí, ty by do dvou let vůbec neměly být vystavovány slunci, respektive silnému UV záření.
Odpoledne je lepší zůstat uvnitř
Největší horko v Česku bývá mezi 11. hodinou dopoledne a 17. hodinou odpolední. Lidé, kteří jsou na vedro citliví, by tak v tuto dobu neměli vycházet ven či by alespoň měli zůstat ve stínu. Fyzickou aktivitu je dobré omezit na ráno nebo večer.
Vedro zřejmě ještě několik dní nepoleví. Během tohoto týdne bude na celém území České republiky zesilovat příliv velmi teplého vzduchu. V Jihomoravském kraji mají ve středu vystoupat teploty vzduchu místy až na 33 stupňů a očekává se tam od tohoto dne nebezpečí vzniku požárů, uvedli meteorologové.
V souvislosti s vysokými teplotami doporučují lidem dodržovat pitný režim a omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Určitě by neměli podle ČHMÚ nechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.
Z hlediska počtu úmrtí jsou podle vědců vedra nejrizikovější atmosférické jevy v Evropě. Například obyvatelům Prahy podle studie z roku 2022 hrozilo v uplynulé dekádě až dvakrát větší riziko úmrtí na následky vedra než v předešlých 30 letech. Právě ve městech je riziko přitom největší. A to kvůli tepelnému ostrovu, tedy místům, kde je výrazně tepleji než v okolí, což je dané především hustou zástavbou.
Každoročně tak vlny veder připraví o život až stovky Čechů. Staří lidé, hlavně ti s chronickými onemocněními, a malé děti patří mezi skupiny obyvatel, které jsou na vysoké teploty nejcitlivější. Horka jsou riziková pro lidi s kardiovaskulárním nebo respiračním onemocněním. Ve vyšším riziku kolapsu z vedra jsou pak ženy.
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