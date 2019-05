Chybu s Nikulinem nezopakujeme, počkáme na konec azylového řízení, říká ministerstvo

před 1 hodinou

Ministři spravedlnosti budou moci napříště povolit vydání stíhaných cizinců do třetího státu až tehdy, když bude definitivně ukončeno azylové řízení včetně jeho soudního přezkumu. Takový závěr učinilo ministerstvo poté, co se seznámilo s nálezem Ústavního soudu v případu Rusa Jevgenije Nikulina vydaného do USA. Doplnilo, že Nikulin zatím nepodal žádost o náhradu škody za nesprávný úřední postup.

Ústavní soud v dubnu konstatoval, že exministr Robert Pelikán (ANO) porušil při vydání údajného hackera Nikulina do Spojených států zákon, protože nepočkal na vyřešení Rusovy kasační stížnosti ohledně neudělení azylu. Pelikánovo rozhodnutí proto soud zrušil, a to i přesto, že Nikulin nakonec český azyl nezískal. Na aktuální situaci Rusa, který v zámoří čeká na soud kvůli krádežím dat z internetových účtů, krok ústavních soudců nic nezměnil. Podle názoru Ústavního soudu tedy ministři musí s rozhodnutím o povolení extradice počkat do vyřešení azylu i v případech, kdy vydání k trestnímu stíhání žádá stát odlišný od země původu dané osoby. "Toto zpřesnění judikatury Ústavního soudu bude ministerstvo spravedlnosti samozřejmě respektovat," uvedl nyní úřad. Ministerstvo souhlasí s konstatováním Ústavního soudu, že procesní postup při vydávání do cizího státu je neobvykle složitý a časově neúměrně dlouhý. Současný stav je totiž takový, že pokud cizinec využije všech právních možností, tak se jeho věcí zabývají dva soudy posuzující přípustnost jeho vydání, ministerstvo vnitra, dva soudy ve správním soudnictví, ministr spravedlnosti a Ústavní soud. "Podnět Ústavního soudu ke zjednodušení celého procesu tak lze uvítat, bude však znamenat změnu platné právní úpravy, na jejíž nové podobě bude potřeba úzce spolupracovat s ministerstvem vnitra, do jehož gesce spadá problematika řízení o mezinárodní ochraně," doplnilo ministerstvo. Exministr spravedlnosti Pelikán porušil Nikulinova práva při jeho vydávání do USA číst článek Česká policie zadržela Nikulina v říjnu 2016 v Praze na základě amerického zatykače, který ho spojuje s devíti skutky z let 2012 až 2013. Podle amerických vyšetřovatelů se dopustil útoků na sociální sítě LinkedIn a Formspring a na webové úložiště Dropbox. O vydání Nikulina projevilo vedle USA zájem i Rusko. Kolize obou žádostí vyvolala politické pnutí na mezinárodní i domácí scéně. Pelikán nakonec povolil mužovo vydání do USA v březnu 2018. Nikulinův advokát uvedl, že dubnový nález Ústavního soudu otevírá jeho klientovi cestu k možnému odškodnění od ČR.